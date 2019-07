In den ersten sechs Monaten dieses Jahres starteten und landeten am Airport in Schkeuditz 1,139 Millionen Passagiere. Das ist gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum ein Plus von 4,9 Prozent. Der Flughafen Dresden verbuchte dagegen ein Minus von 9,4 Prozent auf 0,718 Millionen Fluggäste.