AfD in Altenburg: Auch aus Leipzig kommt Gegenprotest

Der Protest gegen die für Donnerstag ab 18 Uhr geplante Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD) in der Altenburger Innenstadt nimmt immer konkretere Formen an. Neben verschiedenen lokalen Akteuren aus der Skatstadt kündigen inzwischen auch Gruppen aus dem nahen Leipzig ihr Kommen an.

„ Leipzig nimmt Platz“ reist an

So ruft das Aktionsnetzwerk „ Leipzig nimmt Platz“ für Donnerstag zur gemeinsamen Anreise ab 16.20 Uhr vom Leipziger Hauptbahnhof nach Altenburg auf. Damit soll das Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität Altenburger Land unterstützt werden, das ab 16 Uhr in der Innenstadt zur Gegenkundgebung lädt.

Mit Thüringens AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke und Brandenburgs Ex-AfD-Chef Andreas Kalbitz, sowie den ebenfalls teilnehmenden Thomas Rudy, Siegbert Droese und Robby Schlund seien gleich mehrere Mitglieder des nur zum Schein aufgelösten, extrem rechten „Flügels“ der Partei in Altenburg vor Ort. „Dies kann und darf die Zivilgesellschaft nicht unwidersprochen lassen“, erklärt Irena Rudolph-Kokot für das Aktionsnetzwerk. Man hoffe auf zahlreiche Unterstützung aus der Messestadt, heißt es vom Bündnis weiter.

OB Neumann wehrt sich gegen Höcke

Unterdessen sorgt auch ein Post von Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) für Aufsehen. In den sozialen Medien hatte das Stadtoberhaupt deutliche Worte für die geplante AfD-Veranstaltung gefunden. „Die Neutralität eines Oberbürgermeisters hört bei dem Besuch von zwei Nationalsozialisten auf“, hatte der Stadtchef mit Blick auf Höcke und Kalbitz verlauten lassen. Beide seien in der Skatstadt nicht willkommen.

Ein Statement mit Folgen: So habe Höcke ihm inzwischen eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen, verkündet Neumann. Er bleibe jedoch bei seinen Aussagen, betont er in einem weiteren Post. Altenburg werde am Donnerstag eine klare und friedliche Botschaft in Richtung der Beiden senden.

Rückendeckung aus dem Stadtrat

In seiner Haltung weiß sich Neumann nicht alleine. Sowohl Höcke als auch Kalbitz hätten in der Vergangenheit deutliche Zweifel daran entstehen lassen, dass sie sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und deren Werten verpflichtet fühlen. „Genau diese sind aber für die politische Vertretung der Altenburger Bürgerschaft Maßstab eines jeden Handelns“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Fraktionen des Stadtrats, die auch Neumann selbst gezeichnet hat. Vor diesem Hintergrund werde man die Kundgebung nicht hinnehmen und ermuntere ausdrücklich alle demokratischen und gesellschaftlichen Kräfte, friedlich für Menschlichkeit, Demokratie und Toleranz einzutreten.

