Altenburg

Mehrere kleine Scharmützel, aber keine großen Ausschreitungen: Das ist die Bilanz der größten Demonstration, die die Skatstadt seit längerer Zeit erlebt hat. Auslöser war eine Kundgebung der Alternative für Deutschland (AfD), die am späten Nachmittag auf dem Markt stattfand und laut Polizei rund 400 Gäste anzog.

Bunter und musikalische Protest

Bereits ab 16 Uhr hatte sich die obere Marktseite stetig gefüllt. Dort hatte das Aktionsbündnis für Demokratie und Solidarität Altenburger Land zum Gegenprotest geladen. Von Beginn an herrschte vor der kleinen Bühne beinahe Volksfeststimmung. Umrahmt wurde die Kundgebung von zahlreichen Redebeiträgen. So griff unter anderem Schauspieldirektor Manuel Kressin zum Mikro, Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid sorgte für musikalische Umrahmung. In einem eigens eingerichteten Weltcafé lud das Team des Paul-Gustavus-Hauses zum Austausch über verschiedene politische Themen, parallel ließen die Samba-Trommler von Como Vento die umliegenden Häuserwände beben.

Musikalisch ging es auch zum Friedensgebet an der Brüderkirche zu. Dort gab der Gospelchor „Colours of Soul“ ein kurzes Konzert, Pfarrer Sandro Vogler mahnte im Anschluss Solidarität mit allen Menschen an.

Mehrere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

Es blieb jedoch nicht die gesamte Zeit friedlich: Insbesondere knapp hundert zur Unterstützung angereiste Teilnehmer aus Leipzig lieferten sich am Rand des Geschehens einige kleinere Scharmützel mit der Polizei, mehrere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten seien erfasst worden, teilte die Polizei mit.. So kam es teils zu Rangeleien und Festsetzungen einzelner Demonstranten, auch Eier wurden in Richtung der Beamten geworfen. Am Roßplan gab es nach dem offiziellen Ende des Protests zudem ein Handgemenge zwischen Teilnehmern und Polizei. „Dieses Verhalten verurteilen wir klar. Wir hatten zu einem gewaltfreien Protest aufgerufen und das auch in der überwiegenden Mehrheit erreicht. Altenburg hat heute deutlich Gesicht gezeigt“, sagte Torge Dermitzel.

Kritik an der Polizei

Der Sprecher des Aktionsbündnisses äußerte am Ende des Abends auch Kritik am Verhalten der Polizei: Diese habe durch ihr mitunter martialisches Auftreten zur zeitweisen Unruhe beigetragen. Tatsächlich hatten sich im Laufe des Nachmittags Beamte in voller Montur in kleinen Gruppen inmitten der Demonstranten postiert, nahmen rund um den Markt und in den Zufahrtsstraßen Aufstellung. Zusätzlich zu Kräften aus der Region waren auch Beamte aus Erfurt im Einsatz.

Zur Galerie Ruhiger als erwartet aber nicht ohne Zwischenfälle: So fällt die Bilanz des Protests gegen die Kundgebung der AfD am Donnerstagabend in Altenburg aus. Mehrere hundert Demonstranten hatten sich auf dem Markt versammelt.

Neumann : Schweigende Mehrheit wird sichtbar

Insgesamt zufrieden zeigte sich am Rande der Veranstaltung auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) mit dem Protest. „Es ist wichtig, dass die viel beschworene schweigende Mehrheit auch einmal sichtbar wird“, so der Rathauschef mit Blick auf die Demonstranten, unter denen sich auch viele Familien mit Kindern fanden und deren Zahl die Polizei auf rund 1200 schätzte.

Abrechnung mit Corona-Maßnahmen und Medien

Anderes Bild auf der gegenüberliegenden Marktseite: Dort begann gegen 18.15 Uhr die AfD-Veranstaltung. AfD-Kreischef und Landtagsmitglied Thomas Rudy begrüßte Bundes- und Landtagsabgeordnete aus mehreren Bundesländern, darunter Robby Schlund aus Gera und Jens Maier aus Sachsen. Gegen 19 Uhr trafen auch Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke und Brandenburgs Ex-Partei-Landesvorsitzender Andreas Kalbitz ein. Höcke rechnete unter anderem mit der Corona-Politik des Bundes ab. Die Schutzmaßnahmen seien „Panikmache, um von den wirklichen Problemen im Land abzulenken“. Er forderte die „sofortige Aufgabe aller Corona-Zwangsmaßnahmen“.

Abgerechnet wurde auch mit den Medien, denen Höcke Versagen vorwarf. Auch die weiteren Themen am AfD-Rednerpult waren überregionaler Natur, reichten von Kritik an der Steuergesetzgebung bis hin zur Sozial- und Flüchtlingspolitik. Gegen 20 Uhr war die Veranstaltung beendet, verließ das AfD-Publikum den oberen Markt über Marktgasse und Baderei – begleitet von Rufen der Gegendemonstranten.

Von Bastian Fischer, Kay Würker und Lisa-Marie Meyner