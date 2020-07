AfD kommt mit Höcke und Kalbitz nach Altenburg – in der Stadt formiert sich Gegenprotest

Altenburg

Das Zentrum der Altenburger Innenstadt wird am kommenden Donnerstag zum politischen Schmelztiegel. Die AfD hat für 18 Uhr auf dem Markt nahe der Sporenstraße eine Veranstaltung angekündigt, erwartet unter anderem ihren Thüringer Parteichef Björn Höcke als Redner. Auch die Gegenkundgebung ist bereits angemeldet: Unter der Überschrift „ Altenburg für Demokratie und Solidarität“ versammelt die Linke bereits ab 16 Uhr Gleichgesinnte vor dem Rathaus. Von 16 bis 21 Uhr ist der gesamte Marktplatz einschließlich des Parkplatzes gesperrt.

Breit aufgestelltes Aktionsbündnis

Die AfD-Gegner haben inzwischen ein breites Aktionsbündnis aufgestellt. „Wir werden der extremen Rechten mit Gegenaktionen zeigen, dass wir sie weder im Altenburger Land noch anderswo dulden“, heißt es in einer Erklärung des Bündnisses. In dessen Reihen finden sich nicht nur Politiker der Linken, sondern auch zahlreiche Vertreter weiterer Parteien, die evangelische und katholische Kirchgemeinde, Kulturschaffende, Schüler und Schulleiter.

Bündnis will Rechten keinen öffentlichen Raum überlassen

Die Unterstützer des Aktionsbündnisses verweisen darauf, dass führende Vertreter des extrem rechten AfD-Parteiflügels vor Ort sein werden. „Für uns ist klar, dass wir der faschistischen Ideologie eines Höcke und Kalbitz und anderer Vertreterinnen und Vertreter der neuen und alten Rechten nicht widerspruchsfrei den öffentlichen Raum in unserer Stadt überlassen werden“, stellen die Bündnispartner klar. Noch in Erinnerung ist vielen Altenburgern der vom Rechtspopulisten Jürgen Elsässer organisierte politische Aschermittwoch im März 2017 im Ortsteil Kosma, wo Björn Höcke zwar kurzfristig absagte, aber den ganzen Abend mit Sprechchören gefeiert wurde.

Solidarität mit Kalbitz

Die AfD-Veranstaltung steht unter dem Motto „Einigkeit macht stark – Schluss mit den hausgemachten Krisen“. Neben Höcke wird als Redner auch Brandenburgs Ex-AfD-Landesvorsitzender Andreas Kalbitz erwartet, den der Bundesvorstand bislang erfolglos aus der Partei werfen möchte. Höckes Auftritt in Altenburg kann als Solidaritätsadresse an Kalbitz gewertet werden, der seine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) und bei den Republikanern nicht angegeben haben soll.

Altenburgs Oberbürgermeister unter den prominenten Gegnern

Zu den prominentesten Gegnern der AfD-Versammlung gehört Altenburgs Rathauschef André Neumann ( CDU). Er erklärte am Mittwochabend unter dem Beifall des Stadtrats, dass die Neutralität eines Oberbürgermeisters „angesichts von zwei Nationalsozialisten in der Stadt aufhört. Höcke und Kalbitz sind in Altenburg nicht willkommen“, sagte Neumann. „Sehr viele Menschen werden ihnen diese Botschaft am 16. Juli friedlich rüberbringen.“

Gewaltfreier Protest

Wie diese Antwort im Detail aussieht, soll in den nächsten Tagen besprochen werden. Die Initiatoren haben zum „Vernetzen und Zusammenführen von Aktionen“ aufgerufen. Wichtig sei, dass der Protest gewaltfrei und im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erfolge. „Was uns eint, ist die Entschlossenheit, den erstarkenden menschenfeindlichen und demokratiefeindlichen Strukturen unsere Überzeugung, unseren Mut und Verstand, unsere Gemeinsamkeit und Vielfalt entgegenzusetzen.“

Von Jens Rosenkranz und Kay Würker