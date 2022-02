Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) steht ein Rechtsstreit mit der AfD bevor. Weil Wöller in dieser Woche die sogenannten Spaziergänger öffentlich davor gewarnt hatte, sich „nicht vor den Karren“ der AfD spannen zu lassen, hat die Rechtsaußen-Partei jetzt rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet. Wöller kündigte am Donnerstag an, nicht einknicken zu wollen und ließ über seine Sprecherin erklären: „Wir werden die ursprüngliche Medieninformation nicht wie gefordert entfernen, sondern lediglich korrigieren.“

Wöller warnte vor „rechtsextremistischen Initiatoren“

Konkret geht es um eine Pressemitteilung, die Wöller am Dienstag gemeinsam mit seinem Thüringer Amtskollegen Georg Maier (SPD) verbreiten ließ. Darin hieß es unter anderem: „Es ist legitim, auch in Zeiten der Pandemie Protest zu äußern. Nicht akzeptabel ist jedoch, dass sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger den Aufrufen von rechtsextremistischen Initiatoren anschließen und damit für deren verfassungsfeindliche Ziele instrumentalisiert werden.“ Im Nachgang wurden die AfD und die Freien Sachsen als Beispiele genannt. Im Dezember war Wöller immer wieder vorgeworfen worden, zu wenig gegen die Corona-Proteste zu unternehmen.

AfD geht mit Anwaltskanzlei gegen Innenminister vor

Die AfD sieht sich deshalb verunglimpft. Bundeschef Tino Chrupalla sagte der Wochenzeitung „Junge Freiheit“, seine Partei werde es nicht dulden, dass die sächsische Landesregierung sie als „rechtsextrem“ und „verfassungsfeindlich“ beschimpfe. Den von Wöller veröffentlichten Text nannte Chrupalla „undemokratisch“ und forderte eine Löschung. Gleichzeitig erhielt der Innenminister durch eine von der AfD beauftragte Anwaltskanzlei eine Unterlassungserklärung sowie die Aufforderung übersandt, bis Montag seine Äußerungen öffentlich für falsch zu erklären.

Juristische Auseinandersetzung ist absehbar

Beides lehnt Wöller ab – damit wird es sehr wahrscheinlich zu einer juristischen Auseinandersetzung kommen. Das Innenministerium modifizierte am Donnerstagabend lediglich zwei kurze Passagen in der besagten Pressemitteilung und stellt die AfD nun nicht mehr explizit heraus.

Es handele sich „um eine behördliche Warnung vor den hinter den Corona-Protesten stehenden Initiatoren“, stellte eine Sprecherin klar. Aufgabe des Innenministeriums – und damit auch des Ministers – sei es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen und „vor Versuchen zu warnen, diese zu unterhöhlen“. Der Vorwurf des politischen Meinungskampfes greife nicht, da vor „demokratie- bzw. verfassungsfeindlichen Akteuren“ gewarnt werde. Nach LVZ-Informationen plant Wöller zudem, in der kommenden Woche im Landtag auf die Anschuldigungen öffentlich reagieren zu wollen.

AfD gilt in Sachsen als rechtsextremer Verdachtsfall

Während die AfD in anderen Bundesländern – wie etwa Thüringen – bereits offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet wird, gilt die Partei in Sachsen noch als rechtsextremer Verdachtsfall. Auf Bundesebene ist die AfD bislang als Prüffall eingestuft und wird ein härteres Vorgehen diskutiert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wöllers Aussagen und die leichte Korrektur der ursprünglichen Pressemitteilungen müssen auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Zuletzt hatte die AfD im Rechtsstreit gegen den damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht errungen. Seehofer hatte in einem Interview das Verhalten der AfD im Bundestag als „staatszersetzend“ bezeichnet und diese Passage auch auf die Internetseite seines Ministeriums gestellt.

Von Andreas Debski