AfD startet Journalisten-Pranger – Portal nach kurzer Zeit offline

Dresden

Nach ihren Meldeportalen für unliebsame Lehrer unter anderem in Sachsen hat die Alternative für Deutschland (AfD) am Donnerstag eine Webseite veröffentlicht, auf der anonym Journalisten oder Medieninstitutionen denunziert werden sollen. In einer Stellungnahme des sächsischen AfD-Landesverbandes hieß es, man wolle Zustände entlarven, die Sender, Zeitungen oder Medienportale „an den Rand des Abgrunds geführt haben“.

Das Portal selbst präsentierte sich als angebliches „Aussteigerprogramm für Mainstream-Medien“ mit dem Aufruf, Kollegen zu denunzieren. Initiator der Webseite soll der bayrische AfD-Bundestagsabegordente Petr Bystron sein. Dieser schrieb am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite: „Dokumentieren Sie mit uns die schlimmsten Lügen und Manipulationen der Haltungsredaktionen.“ Nach wenigen Stunden im Netz war die Webseite am Donnerstag nicht mehr erreichbar – laut einem Bericht des rechten Blogs „Jouwatch“, weil das Meldeportal von Gegnern zugespamt worden sei.

„Schwarze Listen“ mit Journalisten

Die Idee, Namen von unliebsamen Journalisten zu sammeln, ist in der Partei nicht neu. Anfang des Jahres sorgte eine E-Mail des Görlitzer AfD-Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla an Parteikollegen für bundesweites Aufsehen. In dieser rief Chrupalla dazu auf, „schwarze Listen“ mit Medienvertretern anzulegen, die von der Kommunikation ausgeschlossen werden sollen. Zudem forderte der sächsische AfD-Spitzenpolitiker die Parteimitglieder auf,„Hintergrundinformationen über als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten“ zu sammeln und ihm mitzuteilen.

Im November 2018 hatte Sachsens AfD einen Lehrer-Pranger ins Netz gestellt, auf dem anonym Pädagogen gemeldet werden sollten, die beispielsweise kein Problem mit drittem Geschlecht oder Muslimen, dafür aber mit Nationalismus und AfD haben. Per Upload sollten auch Fotos von den Lehrern an die Rechtspopulisten geschickt werden. Die zugesandten Inhalte wollte Sachsens AfD dann in ihre parlamentarische Arbeit einfließen lassen.

In der Folge gab es mehrere Kleine Anfragen der Partei zur Situationen in bestimmten sächsischen Schulklassen und zum Verhalten von bestimmten Lehrern im Sächsischen Landtag.

Von Matthias Puppe