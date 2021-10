Affenlaute bei Volkswagen? Prozessauftakt vor Arbeitsgericht Zwickau

Zwickau

Wurde ein ägyptisch-stämmiger Arbeiter im VW Werk Mosel rassistisch gemobbt? Das ist am Montag Gegenstand einer Verhandlung vor dem Zwickauer Arbeitsgericht.

Im November 2020 hatte die LVZ erstmals über den Fall von Emad Abdelsatar berichtet. Der 43-Jährige lebte schon mehr als 20 Jahre in Deutschland, als er im Juni vergangenen Jahres aus dem VW Werk in Hannover nach Zwickau wechselte. Doch glaubt man seiner Version, dann begann in dem sächsischen Werk für Abdelsatar ein wahrer Alptraum. Und der Beginn eines Falls von Mobbing, der nun vor Gericht geklärt werden soll.

Eine Abfindung von 43.000 Euro lehnte er ab

Als „Affen“ hätten ihn Mitarbeiter bezeichnet oder Affenlaute gemacht, wenn sie ihn sahen. Einer soll über ihn gesagt haben: „Würde die Mauer noch stehen, wäre der ganze Abschaum nicht hier.“ Von Vorgesetzten habe Abdelsatar keine Hilfe erhalten.

Aber der Hannoveraner dokumentierte die Vorfälle, die sich nun häuften, in einem handschriftlich geführten Tagebuch. Einige Wochen später begab er sich in psychiatrische Behandlung und ist seither krankgeschrieben. Er verlangte von VW, dass man ihn in ein anderes Werk versetze.

Volkswagen Sachsen hatte Abdelsatar zuvor eine Versetzung ins Werk in Chemnitz angeboten, die dieser aber ablehnte. Er befürchte auch dort rassistische Übergriffe. Auch eine Abfindung in Höhe von 43.000 Euro schlug er aus. „Ich will einfach nur wieder arbeiten, in Westdeutschland, für mich und meine Familie“, sagt der Mann, der in Hannover mit einer Deutschen verheiratet ist und mit der er ein Kind hat.

Der Fall sollte ursprünglich in Hannover verhandelt werden

Im Juli dieses Jahres hatte der Prozess bereits vor dem Arbeitsgericht Hannover begonnen. Aber der zuständige Richter verwies ihn weiter ans Gericht in Zwickau, da dort Abdelsatars letzter Arbeitgeber seinen Sitz hat.

Von Josa Mania-Schlegel