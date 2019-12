Afrikanische Schweinepest: Sachsen probt den Ernstfall

Grimma

Forstdirektor Andreas Padberg ist mit seinen Arbeitern schon im Morgengrauen unterwegs. Im „Gepäck“ hat der Spezialtrupp sechs tote Wildschweine – allesamt Opfer von Verkehrsunfällen. Auf 13 Hektar verstecken die Mannen vom Sachsenforst die Kadaver, die eben noch in einer separaten Colditzer Kühlzelle lagerten. Die verendeten Schwarzkittel im Gebüsch sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen.

Stunden später wälzt sich eine wahre Blechlawine durch den Thümmlitzwald irgendwo zwischen Kössern und Böhlen. In den Karossen sitzen Vertreter von Ministerien, Behörden und Ämtern – Jäger, Veterinäre und Landwirte. Sie alle proben hier und heute den Ernstfall: den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Sachsen. Vor allem üben sie, tote Wildschweine möglichst rasch ausfindig zu machen.

Und genau hier kommen die sechs versteckten Exemplare ins Spiel. Ob mit oder ohne Hund schwärmen sogleich mehrere Staffeln aus. Unter den Fahndern ist auch Revierförster Ronald Köllner und Sohn Maximilian. Ihre Hunde schlagen als erste an. Gerald Lehne weiß, wieso sich kranke Wildschweine ins Unterholz zurück ziehen: „Wenn wir Fieber haben, gehen wir auch ins Bett und nicht auf den Weihnachtsmarkt“, sagt der stellvertretende Landrat, selbst Jäger.

Gefahr auch für Hausschweinbestände

Nein, nach Scherzen ist ihm nicht zumute, so Lehne. Der aus der Südsahara stammende Erreger sei hoch ansteckend. Vor allem gebe es gegen die ASP keinerlei Medizin. Zudem bestünde die Gefahr, dass die Krankheit auch Hausschweinbestände befalle. Entsprechend hätten Waidmänner ihre Quoten erhöht: So schießen die Jäger des Landkreises im Jahr mittlerweile bis zu 4000 Schwarzkittel. „Je geringer der Bestand, desto verlangsamter die Ansteckung.“

Zur Galerie Die erste von drei Großübungen zur Afrikanischen Schweinepest in Sachsen fand im Thümmlitzwald bei Grimma statt.

Lehne schätzt, dass die Dichte an Wildschweinen in der Region mit 12.000 Tieren noch immer relativ hoch ist. Nachdem die Afrikanische Schweinepest nun sogar bis auf 80 Kilometer an Sachsen heran rückte, werden seine Sorgenfalten tiefer: „Mitunter könnte schon ein achtlos weggeworfenes Salamibrötchen reichen, dass uns die Krankheit erreicht.“ Er begrüße es sehr, dass sich Sachsen so gründlich dafür wappnet.

>> Lesen Sie auch: Wie gefährlich ist die Schweinepest

Vier Tage lässt Barbara Klepsch, Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, sachsenweit jeden Handgriff üben. In Dresden wird der Krisenstab aktiviert und ein Schweinezüchter besucht, in Bautzen ein 25 Kilometer langer Wildzaun gestellt und im Thümmlitzwald das Aufspüren toter Schwarzkittel geübt: „Es ist nicht die Frage, ob uns die Seuche erreicht, sondern nur wann“, so die Ministerin mit Signalweste.

Drohne mit hochauflösender Wärmebildkamera

Dominik Roch ist Drohnenpilot. Der Mann von der Firma Vetcon probt nicht nur für den Ernstfall, er erlebte ihn schon: „In Bulgarien unterstützten wir die Suche nach verendeten Wildschweinen.“ Mit Erfolg. Die Firma habe sich auf Tiererkennung spezialisiert. Die Spezialdrohne sei mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera ausgestattet. Wenn die fündig werde, könne zusätzlich gezoomt werden.

Auf dem Monitor werde dann sichtbar, ob es sich um ein Reh, einen aufgeheizten Stein oder eben um ein Wildschwein handele. Bei der Übung im Wald bei Grimma entdeckt Überflieger Dominik Roch auf diese Weise nicht nur ein totes Tier. Prompt koordiniert er daraufhin seine „Bodentruppen“, wie er die Kollegen nennt. Nun kommen die Veterinäre in ihren weißen Schutzanzügen zum Einsatz.

Schweinehaltungen und Tierzahlen im Landkreis Leipzig Insgesamt 595 Schweinehalter mit 49.984 Schweinen, davon: Zuchtbetriebe: 38 Betriebe/Tierhalter mit 10.760 Schweinen Mastbetriebe: 449 Betriebe/Tierhalter mit 34.840 Schweinen Rest = gemischte Haltungen 25 Schweinehaltungen haben 100 und mehr Schweine, 13 haben über 1000 Schweine und zwei Halter über 5000 Schweine. Quelle: Landratsamt, Stand 28. November 2019

Fundort muss desinfiziert werden

Mit dem Tupfer nehmen sie eine Blutprobe und schalten Andrea Konrath ein. Sie ist Leiterin der Virologie an der Landesuntersuchungsanstalt in Leipzig. Bis zu vier Stunden dauert im Normalfall ein von ihr in Auftrag gegebener Test. Erst wenn das Ergebnis vorliegt, darf das Schwein am zuvor gesperrten Fundort geborgen werden. Bestätige sich der Verdacht auf ASP, müsse die Stelle im Wald gründlich desinfiziert werden, betont Pathologe Michael Hardt.

>> Zum Thema: Die Seuche breitet sich in Europa aus

Brigitte Laux vom Landratsamt in Borna referiert über Kerngebiet und Pufferzone. Das Wort Keulung erinnert die in dieser Hinsicht leidgeprüften Bewohner des Landkreises Leipzig an die hundertfachen Tragödien bei der Vogelgrippe. Jürgen Wick, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Muldental, erwartet gar noch schlimmere Szenarien, sollte die ASP, auch als Ebola für Schweine bezeichnet, Sachsen erreichen.

Was passiert, sollte die Seuche ausgerechnet zur Erntezeit ausbrechen – er wolle es sich nicht vorstellen, sagt Wick. „So ein Ausbruch wäre mit Sperrzonen und Betretungsverboten verbunden – auch auf umliegenden Feldern.“ Die Bauern seien seit zwei Jahren in regelmäßigem Kontakt mit Amtstierärztin Asja Möller, um nicht unvorbereitet zu sein, sollte die Seuche zuschlagen. Nicht zuletzt gehe es auch um Entschädigungsleistungen.

Schweinehalter der Region sind wachsam

Robert Hörig beobachtet die Übung im Thümmlitzwald aus nächster Nähe. Er ist Tierhalter aus Thallwitz bei Wurzen und hat 1500 Schweine. Trotz größter Anspannung wirkt er besonnen. Kein Wunder: Er hat in seinen Stallungen bislang alles getan, was an Vorsorge möglich ist: „Mein Betriebsgelände ist permanent verschlossen. Das Hoftor öffnet elektrisch und nur Befugten.“

Die Übung sei ein voller Erfolg gewesen, schätzt Jörg Förster vom Verbraucherschutzministerium ein. Alle versteckten Schweine seien geborgen worden, das Zusammenspiel von Menschenkette, Hundestaffel und Technik habe sich bewährt. Ministerin Klepsch bedankt sich bei allen Helfern und bittet auf einen heißen Tee. Serviert wird dieser vom Schönbacher Caterer Thomas Schreck. Dessen Firmenname passt zur Jagd: Roter Hirsch.

Afrikanische Schweinepest (ASP) Das Risiko eines Eintrages von ASP nach Deutschland ist nach Einschätzung des Friedrich-Löffler-Institutes weiterhin als „hoch“ einzustufen. Sprünge der ASP über größere Entfernungen, wie jetzt in die Woiwodschaft Lebus in Polen oder zuvor nach Belgien (Juni 2017) verdeutlichen das bestehende Risiko einer Einschleppung nach Deutschland. Die afrikanische Schweinepest ist eine Erkrankung, die nur Schweine (Haus- und Wildschweine) befällt. Sie wird direkt von Tier zu Tier oder indirekt, etwa über kontaminierte Lebensmittel, übertragen. Das Virus ist hoch resistent bei niedrigen Temperaturen und kann bis zu sechs Monate in ungekochten Schweinefleischprodukten überleben. Gerade die Menschen, die selbst nicht gefährdet sind, können viel dazu beitragen, die Krankheit einzudämmen. So wird dringend davor gewarnt, Wurstbrote achtlos in Wäldern oder an Autobahnraststätten wegzuwerfen. Auch die Mitnahme von Jagdtrophäen aus Gebieten, in denen ASP ausgebrochen ist ( Ukraine, Weißrussland, Litauen, Polen, Lettland und Estland), verbietet sich.

Von Haig Latchinian