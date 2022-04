Leipzig

Die größte Agrar-Ausstellung im Osten, die erste derartige Schau nach der Pandemie, brisante Themen wie die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, gleichzeitig leckeres Essen – es gibt mehr als einen Grund, um in diesem Jahr die Agra auf dem Neuen Messegelände zu besuchen. Sie beginnt am Donnerstag und endet am Sonntag. „Niemals zuvor war die Messe so vielfältig“, schwärmt Sprecher Norbert Schmid. Zuletzt wurden weit über 40.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Sieben Tipps für einen Agra-Besuch:

Neue Technik in der Landwirtschaft

„Wir haben alle großen Technik-Anbieter auf der Messe – und sie zeigen auch ihre neusten Maschinen“, verspricht Schmid. Dazu zählen beispielsweise Traktoren, Zugmaschinen oder auch Mähdrescher, die in Deutschland und sogar Europa noch nicht zu sehen waren. Der Clou: Wer über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, kann unter fachkundiger Anleitung selbst den Traktor übers Gelände steuern. Der Trend geht aber mittlerweile zum GPS-gesteuerten Fahren (Precision Farming), um Dünger sehr viel präziser ausbringen zu können. Auch die Vernetzung einzelner Aggregate spielt eine Rolle. Dabei werden Fahrzeuge, die das Korn vom Feld holen, beispielsweise mit den Mähdreschern synchronisiert.

Tiere, Tiere und nochmals Tiere

„Die Tierschauen sind mein persönlicher Favorit“, gesteht Schmid. Zweimal am Tag wird die größte Nutztierschau Europas gezeigt – mit fast 1000 Exemplaren, um diese Tiere den Besucherinnen und Besuchern näher zu bringen. Rinder, Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde, Wasserbüffel, Lamas, Alpakas, Kaninchen und Rassegeflügel. Lediglich Schweine und Nutzgeflügel fehlen wegen der aktuellen Schutzvorgaben im Gefolge der Afrikanischen Schweinepest. Die Botschaft der Schau: Gutes Fleisch gibt es auch in der Region. Man muss es nicht in Argentinien kaufen, wo die Haltungsbedingungen nicht einmal annähernd so gut sind.

Frauen auf dem Vormarsch

Ein Drittel der Beschäftigten in der Landwirtschaft sind Frauen, aber nur elf Prozent haben Führungspositionen inne. Um die Rolle der Frauen und die Bedeutung von Vorbildern wird es nicht nur in Halle 2 auf einer Aktionsfläche gehen, sondern auch am Samstagnachmittag (ab 14.30 Uhr) auf dem großen Bäuerinnen-Frühstück. Mit dabei: die mehrfache Doppel-Olympiasiegerin und Renn-Rodlerin Natalie Geisenberger, die selbst aus einem bäuerlichen Haushalt kommt.

Das Tierwohl und die richtige Haltung

„Tierwohl? Ein großer Komplex auf der Messe“, sagt Schmid. Unter anderem steht die Hühnerhaltung der Zukunft im Blickpunkt. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich selbst ein Bild davon machen, was genau eigentlich Freiland- oder Biohaltung ist. Erklärt wird, wie man die Gesundheit von Kühen am Augendruck messen kann oder wie man ihre Klauen pflegt. Eine kleine Tierklinik, welche die veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig zur Verfügung stellt, ist auch vor Ort. Und schließlich geht es um die Tierhaltung der Zukunft mit Fragen wie: Was ist wirtschaftlich? Wie kann das Tierwohl geachtet werden? Wie sieht der Stall künftig aus?

Richtig Schlemmen auf dem Agra-Markt

Rund 40 Aussteller aus Mitteldeutschland – Direkterzeuger, Direktvermarkter – bieten Produkte aus der Region an. Es wird gekocht, gebruzzelt, Bier verkostet, Leckeres probiert und verkauft. Am Sonnabend startet die Leipziger Bäckerei Eßrich, 12 Uhr, einen Weltrekordversuch, um die mit 100 Kilogramm schwerste Leipziger Lerche des Planeten zu backen. Falls der Versuch gelingt, wird das Riesengebäck anschließend 80-grammweise verkauft. Der Erlös soll zu 100 Prozent an die Tafeln fließen.

Superfrucht und Biodiversität

Durch die Bodenbeschaffenheit, durch Zwischensaaten oder auch Fruchtfolge kann die Umwelt weitgehend geschont werden. Auch nützliche Insekten, die Schädlinge bekämpfen und den Pestizideintrag verringern sollen, helfen dabei. All das wird unter der Überschrift Biodiversität vorgestellt. Und wer sich für moderne Superfruchtprodukte wie Kichererbsen oder Quinoa interessiert, ist hier auch richtig.

Abenteuer im Forstdorf

Auf 120 Quadratmetern Pflanzbeet dreht sich dann alles um den Waldumbau. Schließlich ist rund die Hälfte des sächsischen Waldes in Privathand. Private Waldbesitzer können sich über Pflanzarten, -strategien und -techniken informieren, klima- und standortangepasste Pflanzen werden erläutert, Fördermöglichkeiten aufgezeigt. Im Forstdorf erfahren auch Kinder alles Wichtige zum Thema Wald.

Wie es mit der Lebensmittelversorgung weitergeht

Der russische Überfall auf die Ukraine geht auch an der Agra nicht vorbei. Welche Auswirkungen der Krieg auf die Agrarmärkte und die Versorgungssicherheit in Deutschland voraussichtlich haben wird, darüber diskutieren Experten von Deutscher Landwirtschaftsgesellschaft, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung sowie Bauernverbänden am Donnerstag (13 Uhr) im Congress Center Leipzig (CCL) auf der Neuen Messe.

Von Roland Herold