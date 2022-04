Leipzig

Der Raum Leipzig-Westsachsen wird dritte Bio-Regio-Modellregion in Sachsen. Das gab Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) auf der Landwirtschaftsausstellung Agra bekannt, die am Donnerstag in Leipzig eröffnet wurde. Es ist die erste derartige Sonderschau seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Sie steht im Schatten des russischen Überfalls auf die Ukraine und den daraus resultierenden steigenden Lebensmittelpreisen. Auf dem Gelände der Neuen Messe werden sich bis zum Wochenende rund 1000 Aussteller bei der wichtigsten Agrarausstellung im Osten präsentieren. Das sind rund 20 Prozent weniger als vor Corona. Dennoch hoffen die Veranstalter wieder auf mehr als 40.000 Besucher.

Bauernpräsident: „Tierwohl und Naturschutz neu denken“

Günther sagte: „Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie abhängig die Ernährungswirtschaft von Importen ist.“ Preissteigerungen bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, aber auch Probleme in der Logistik und bei Erntehelfern seien das Resultat. Deutschland habe auf die veränderte Situation deshalb mit der Freigabe von Brachflächen für den Futtermittelanbau reagiert. Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk betonte, die Bauernschaft wolle der Bevölkerung zeigen, dass auch diese Krise überstanden werden könne. Gleichzeitig forderte er: „Bauern und Politik müssen sich kritisch damit auseinandersetzen, was auf uns zukommt. Tierwohl und Naturschutz müssen ganz neu gedacht werden.“

Sachsen-Anhalts Bauernpräsident Olaf Feuerborn warnte, die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine würden sich erst mit der kommenden Ernte zeigen. „Russland hat aber auch die Belieferung Nordafrikas mit Getreide eingestellt“, so Feuerborn. Wenn man keine Flüchtlingswelle wie 2015 wolle, müsse das reiche Deutschland auch diese Region im Auge behalten.

Modellregionen bereits in und um Görlitz und Dresden

Auf der Agra erfolgte gleichzeitig der Startschuss für die dritte Bio-Regio-Modellregion im Freistaat: Leipzig-Westsachsen. Künftig sollen sich dort Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft sowie Regionalentwicklung zusammenfinden, um individuelle Konzepte zur regionalen Wertschöpfung, vorzugsweise auch mit Bio-Lebensmitteln, umzusetzen. Das Management dafür ist beim Ernährungsrat Leipzig angesiedelt. Wichtige Kooperationspartner sind die Stadt Leipzig, die interkommunale Gemeinschaft Wurzener Land sowie eine Vielzahl weiterer Akteuren aus den Bereichen Land- und Ernährungswirtschaft, Gastronomie, Handel und Forschung sowie Vereine.

Regionale und regionale Bio-Lebensmittel würden wegen ihrer Frische, ihres Geschmacks, aber auch aufgrund der kurzen Wege vom Hof auf den Tisch von immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern geschätzt, so das Landwirtschaftsministerium. Gleichzeitig soll auf diesem Weg der Umbau der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit vollzogen werden. Ziel ist, dass die Projekte nach drei Jahren Laufzeit auf eigenen Beinen stehen und selbstständig weiterarbeiten können. Die Protagonisten hoffen gleichzeitig auf eine wachsende wechselseitige Wertschätzung von Land und Stadt und die Verankerung einer regionalen Esskultur zur Identitätsstiftung in den Bio-Regio-Modellregionen.

Sachsen soll flächendeckend Bio-Regionen erhalten

In Sachsen gibt es bereits Modellregionen im Landkreis Görlitz („Regionalwert schaffen – Lausitz“) und rund um Dresden. Rund um Görlitz geht es um eine nachhaltige Entwicklung und kurze Wertschöpfungsketten auf benachteiligten Böden mit alten Nutzpflanzenarten. Ziel ist, hier wieder vermehrt traditionelle Getreidesorten, aber auch Lein, Buchweizen und Hirse anzubauen und regional zu konsumieren. Die zweite Bio-Regio-Modellregion im Raum Dresden („Stadt-Land-Brücke 4.0 – Lausitz goes Dresden“) verbindet die Produzenten in der Lausitz mit den Konsumenten in der Landeshauptstadt. Ein Kernanliegen ist, die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittelständischer Unternehmen durch die Stadt-Land-Brücke zu verbessern.

Beide Projekte werden vom Freistaat mit insgesamt rund einer halben Million Euro gefördert. „Die Arbeit der ersten beiden sächsischen Bio-Regio-Modellregionen ist sehr gut angelaufen und basiert auf der langjährig bestehenden und engen Vernetzung der Regionalmanagerinnen in ihren Regionen“, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Bio-Regio-Modellregionen sollen flächendeckend in Sachsen etabliert werden. Außerdem ist ein gemeinsamer Internetauftritt aller sächsischer Bio-Regio-Modellregionen in Vorbereitung, um Verbrauchende, Akteure und Interessierte direkt ansprechen zu können.

Von Roland Herold