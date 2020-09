Niedergoseln

Der heftige Wind Mitte der vergangenen Woche zwingt nicht nur Obstbauern zum Handeln, sondern gab auch den Startschuss zur Hopfenernte in der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. „Der Wind hat an einigen Stellen zu Abbrüchen geführt. Die Pflanzen verwelken dann. Sie müssen geerntet werden, bevor es Qualitätseinbußen gibt“, erläutert Roland Paul, Vorsitzender der Agrargenossenschaft.

Deshalb und weil die Dolden ohnehin reif sind, wird seit vergangenem Donnerstag der Hopfen geerntet. Angebaut werden rund um Mügeln vier Sorten der Brauzutat auf einer Fläche von zirka 60 Hektar. Zunächst werden die Reben der Saazer eingebracht. In der Agrargenossenschaft sind pro Schicht sechs Mitarbeiter auf dem Feld und in der Halle mit der Ernte und den ersten Verarbeitungsschritten beschäftigt. Dazu kommt ein Absacker, der nachts die Ware verpackt.

Die Agrargenossenschaft arbeitet bei der Hopfenernte – ähnlich wie beim Andrahten – mit deutschen und polnischen Saisonkräften. „Die Mischung hat sich bereits im Frühjahr bewährt“, betont Roland Paul. Probleme wegen der Corona-Pandemie habe es nicht gegeben, da die Arbeiter aus der östlichen Nachbarschaft, viele von ihnen Stammkräfte bei der Hopfenernte, noch vor der Grenzschließung eingereist waren.

Verhalten optimistischer Blick auf den Ertrag

Nach dem Ertrag gefragt, zeigt sich Roland Paul verhalten optimistisch: „Die Frühlingskälte und der Trockenheit im Sommer lassen uns gespannt auf die Ergebnisse schauen“. Trotz Corona habe man die im Frühjahr erforderlichen Arbeiten gut bewältigt, einschließlich der erforderlichen Pflanzenschutzmaßnahmen. Die Möglichkeiten, mit Bewässerung fehlende Niederschläge auszugleichen seien zwar bescheiden, dennoch sei der erste Eindruck recht gut.

Starkregen behinderte Ernte

Ganz ohne Probleme sei die Ernte jedoch nicht angelaufen. „Der Starkregen in der vergangenen Woche hat uns etwas zurückgeworfen“, erläutert Roland Paul, da man danach mit den Maschinen nicht auf die Felder gekommen sei. Auch Steffi Berger, die die Hopfenernte überwacht, hofft, dass Wetter und Technik nun durchhalten. Ziel sei, die Ernte bis zum 3. Oktober abzuschließen. Um das zu schaffen, müssten jeden Tag die Reben von etwa 2,5 Hektar eingefahren werden.

An der Pflückmaschine, die die Dolden von den Blättern und Stängeln trennt, gibt es – im Normalfall – nur einen Arbeitsgang, der per Hand zu erledigen ist. Je zwei Mitarbeiter pro Schicht führen die vom Feld angelieferten Ranken der Maschine zu. Sie trennt nicht nur die Dolden ab, sondern trocknet sie auch, so dass sie am Ende einen Feuchtigkeitsgehalt von maximal zehn Prozent aufweisen. „Wir prüfen die Dolden hier nur sensorisch und schicken Proben ins Labor ein“, erklärt Roland Paul. Die Ergebnisse von dort lägen dann aber bereits beim Kunden vor, wenn der Rohhopfen dort eintrifft. Brauzutat wird der hier geerntete Hopfen eben erst nach weiteren Verarbeitungsschritten.

Keine Kopfschmerzen wegen gesunkenen Bierabsatzes

Apropos Brauen: Gesunkener Bierabsatz bereitet Hopfen-Anbauer Roland Paul (noch) keine Kopfschmerzen: „Wie jedes Jahr ist der größte Teil der Erntemenge über langfristige Lieferverträge gebunden.“ Falle die Ernte ungewöhnlich gut ausfalle, gäbe es allerdings eine gewisse Menge „Freihopfen“. Dessen Vermarktung berge dann einige Unsicherheiten.

Agrargenossenschaft vermehrt Hopfenpflanzen

Neben den rund acht Meter hohen Ranken auf dem Feld stehen auf Flächen der Agrargenossenschaft Hopfenpflanzen ganz anderer Größenordnung. Seit vergangenem Jahr beschäftigt sich die Agrargenossenschaft mit der Hopfenvermehrung. In mehreren Gewächshäusern sind derzeit rund 170 000 Hopfenpflanzen in sechs Sorten und verschiedenen Größen zu finden. „Von der Sache her ist der Hopfen eine ausdauernde Kultur. Ab dem 15. Standjahr muss aber immer wieder nachgepflanzt werden“, erläutert Steffi Berger. Neupflanzungen würden sich auch bei auslaufenden Lieferverträgen erforderlich machen, wenn die Kundschaft dann nach anderen Sorten verlange, weil zum Beispiel andere Aromen gefragt seien. Die Pflanzenmenge in den Niedergoselner Gewächshäusern sei zum allergeringsten Teil für den Eigenbedarf bestimmt. „Das meiste davon ist durch Lieferverträge gebunden“, betont Roland Paul. Zum überwiegenden Teil würde dieser Hopfen im Anbaugebiet Saale-Elbe gepflanzt. Roland Paul legt dabei Wert auf die Feststellung, dass die Gärtnerei der Agrargenossenschaft ihrer Kundschaft weiterhin ein breites Sortiment an Jungpflanzen, Gemüse und Blumen biete.

Von Axel Kaminski