Bad Düben

Wie mag das Leben hier wohl vor rund 150 Jahren gewesen sein? Standen meine Ahnen auf dem Marktplatz und haben die Ernte von ihren Feldern verkauft? Wie haben sie gelebt und wo sind sie nach der Arbeit ein Bier trinken gegangen? Wenn ich durch die Straßen von Bad Düben laufe, schwirren mir diese Fragen im Kopf herum.

Fünf Generationen in die Vergangenheit

Wissen, wo man herkommt. Etwas über die Geschichte der eigenen Vorfahren und damit auch über sich selbst zu erfahren, fand ich schon immer spannend. Meine Oma erzählte mir vor ein paar Jahren, dass ihr Vater aus Bad Düben stammte. Bad Düben? Für mich war das damals nur eine Kleinstadt in der Nähe von Leipzig, weit weg von meiner Heimat Stuttgart. Wer konnte ahnen, dass ich ein paar Jahre später selbst in der Region wohnen und Volontär bei der LVZ sein würde. Doch zurück in die Vergangenheit.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ackerbürger in Düben

Meine Ur-Ur-Ur-Großeltern Ferdinand und Wilhelmine Stölzner lebten um 1880 als Ackerbürger in Düben (den Zusatz Bad erhielt die Kurstadt erst im Jahre 1948). Damit waren sie im Prinzip nichts anderes als die heutigen Landwirte. „Ackerbürger besaßen Bürgerrechte. Sie lebten in der Stadt, hatten dort ihren Bauernhof und bewirtschafteten die Felder im Umland“, erklärt Bad Dübens Stadtchronist Lutz Fritzsche. Es muss ein hartes und einfaches Leben gewesen sein. Jeden Tag raus auf die Felder in der Schlossmark oder Hüfner Mark, die rings um die Stadt lagen. Arbeiten ohne große Maschinen, sondern allein mit Muskelkraft und der Hilfe von Tieren.

So ähnlich hat es in Düben zur Zeit meiner Ur-Ur-Ur-Großeltern ausgesehen. Quelle: Sammlung Lutz Fritzsche

Nachforschungen in Standesämtern und Kirchenbüchern

Konkrete Lebensdaten von meinen Ahnen gibt es in diesem Fall leider nicht. Generell lassen sich grundlegende Informationen wie Name, Beruf, Ort und eben Lebensdaten aber in Geburts-, Heirats-, und Sterbeurkunden finden. „Seit 1874 sind die Standesämter zur Ausstellung und Aufbewahrung von Personenstandsunterlagen verpflichtet, davor wurden Lebensereignisse wie Taufe, Heirat und Tod in Kirchenbüchern eingetragen“, erläutert Kreisarchivar Franz Schröter. Um in den entsprechenden Archiven gezielt nach seinen Vorfahren zu forschen, benötigt man idealerweise den Namen, ein Geburts- oder Sterbedatum und den jeweiligen Ort. Je mehr Informationen, desto besser.

Im Pfarramt Bad Düben lagern eine Menge alter Kirchenbücher, die mehrere Jahrhunderte zurückreichen. Quelle: Wolfgang Sens

Wer kann die Schrift entziffern?

Doch auch wenn Dokumente vorliegen: Oft sind diese gar nicht so einfach zu lesen – was vor allem an der Schrift liegt. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war nämlich die Kurrentschrift in Deutschland weit verbreitet, die wenig mit unserem heutigen Schriftbild gemein hat. Bei den Geburtsurkunden meiner Ur-Ur-Großeltern – Karl Hermann Stölzner, 1884 in Düben geboren, und Emma Martha Schmidt, 1885 in Authausen zur Welt gekommen – scheint sich der Standesbeamte aber Mühe gegeben zu haben. Sie können ja mal versuchen, die folgende Geburtsurkunde meiner Ur-Ur-Großmutter zu entziffern.

Die Geburtsurkunde meiner Ur-Ur-Großmutter Emma Martha Schmidt von 1885. Quelle: Simon Ecker

Berufe: Karussellbesitzer und Weißgerber

Deren Vater, Gottlieb Schmidt, war – übrigens mein absoluter Favorit – Karussellbesitzer und zog in der Region von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Und vielleicht lernten sich meine Ur-Ur-Großeltern ja sogar auf einem dieser Volksfeste in Düben oder Authausen kennen.

1905 kam dann jedenfalls mein Urgroßvater Hermann Karl in der Neuhofstraße in Düben zur Welt. Sein Geburtshaus steht heute noch dort. Ebenso wie sein Vater Karl Hermann lernte er als Beruf Weißgerber, verarbeitete also rohe Tierhäute zu Leder. Vermutlich waren beide in Ottos Lederfabrik (direkt an der Mulde bei der Gerberstraße, heute sitzt dort das Unternehmen Profiroll) tätig und stellten besonders dünnes Leder her, aus dem feine Glacéhandschuhe für Militärs oder Damen gemacht wurden.

Das Geburtshaus meines Urgroßvaters in der Neuhofstraße in Bad Düben. Quelle: Wolfgang Sens

Urgroßvater zog von Bad Düben nach Stuttgart

Nach seinen Lehrjahren ging mein Urgroßvater auf Wanderschaft. Als Geselle zog er in den 1920ern durchs Land, um bei anderen Handwerksbetrieben sein Können zu erweitern. Nach einiger Zeit auf der Walz blieb er schließlich in Schorndorf, einer Stadt in der Nähe von Stuttgart, hängen. Dort lernte er meine Urgroßmutter kennen, gründete eine Familie und wurde sesshaft. Seinem Beruf blieb er auch fern der Heimat treu. Nach der Meisterprüfung eröffnete er eine eigene Weißgerberei, in der später auch seine Kinder mitarbeiteten.

Das Hochzeitsfoto meiner Urgroßeltern Anna Lachenmaier und Hermann Karl Stölzner aus dem Jahr 1927. Quelle: Privat

Fast exakt 100 Jahre danach bin ich nun den Weg meines Urgroßvaters zurückgegangen. So schließt sich ein Kreis, könnte man sagen. Doch Ahnenforschung endet nicht, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Was wohl meine Nachkommen irgendwann über mich herausfinden werden?

Mein Ur-Ur-Großvater Karl Hermann Stölzner mit seinem Sohn Hermann Karl. Quelle: Privat

Info: Wer selbst mehr über seine Vorfahren herausfinden will, kann das inzwischen in vielen Fällen auch ganz bequem von zu Hause aus tun. Denn mehr und mehr Dokumente sind mittlerweile digitalisiert. Gute Online-Plattformen zur Ahnensuche sind für den Anfang beispielsweise Ancestry oder MyHeritage, die Millionen alter Dokumente zum Durchsuchen anbieten.

Von Simon Ecker