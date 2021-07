Aishat (13) war in Meißen Klassenbeste. Warum wurde sie abgeschoben?

Meißen

Nach allem, was über Aishat Pareulidze bekannt ist, führte sie in Deutschland ein glückliches Leben. Die 13-Jährige ging in die siebte Klasse der Pestalozzi-Oberschule in Meißen. Nach dem Unterricht traf sie Freunde, sie gingen in den Park oder zu McDonald’s. Und immer wenn sie etwas Taschengeld übrig hatte, legte sie es in ihre geblümte Spardose.

Wer sie kennt, erzählt von Aishat als einem sehr reifen, klugen und ehrgeizigen Mädchen. Abends kochte sie regelmäßig für ihre vier Geschwister Reis mit Gemüse. Sie begleitete ihre Eltern, die nicht fließend Deutsch sprechen, auf Ämter. In der Schule schrieb sie fast nur Einsen und Zweien, über Dreien ärgerte sie sich. Ihr Traum war es, später einmal Kinderärztin zu werden.

Seit Ende Mai leben Aishat und ihre Familie in dem Dorf Birkiani im Norden Georgiens. Sie sind bei der Familie des Vaters untergekommen, auf einem kargen Hof. Sie sind nicht freiwillig dort: Auf Geheiß des Landratsamts Meißen haben Bundespolizisten sie nachts von zu Hause abgeholt und vom Flughafen Leipzig/Halle abgeschoben.

„Wir haben hier nichts, wir wissen manchmal abends nicht einmal, was wir essen sollen“, sagt Aishat in einem Telefonat mit der LVZ. Sie lernt jetzt Georgisch, soll wieder in die Schule. „Die Sehnsucht nach Deutschland wird jeden Tag stärker.“

In den vergangenen Monaten wurden noch zwei weitere georgische Familien, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, aus Sachsen abgeschoben. Warum muss das sein? Und haben die Familien eine Chance zurückzukehren?

Ein Prozent aller Asylanträge aus Georgien wird angenommen

Das Leben in Deutschland der Familie Pareulidze beginnt mit einer Verletzung des Vaters Zaza. Seit einem Sturz hat er ein kaputtes Knie, das nie richtig verheilt ist. Ein Berliner Arzt soll ihn operieren, also reist er im Frühjahr 2015 nach Deutschland. Es ist das Jahr, das später als Beginn der „Flüchtlingskrise“ in die Geschichte eingehen wird. Deutschland registrierte damals 890.000 Geflüchtete. Auch Zazas Frau Marina und die drei Kinder, darunter Aishat, folgen dem Vater einige Monate später.

In Meißen ist Platz für die Familie, sie bekommen eine Wohnung. Sie leben vom deutschen Staat. Aber bei der Ausländerbehörde, wo sie ihren Asylantrag stellen, sagt man ihnen, dass ihre Chancen, in Deutschland bleiben zu dürfen, schlecht stehen. Von Asylanträgen aus Georgien, das als sicheres Herkunftsland gilt, wird in Deutschland nur jeder Hundertste positiv entschieden.

Trotzdem lebt sich die Familie in Meißen ein. Aishat geht in die erste Klasse. Sie bekommt zwei weitere Geschwister, sie sind nun zu Hause zu siebt. Mit ihren Eltern spricht Aishat Tschetschenisch. Aber genau wie ihre Geschwister, die nach und nach eingeschult werden, lernt sie schnell, fließend und akzentfrei Deutsch zu sprechen.

Aishats Vorsatz für 2021: „Öfter Koran lesen“

Die Familie Pareulidze bekommt kein Asyl. Aber im Jahr 2019 erhalten sie eine sogenannte Duldung. Das heißt, dass die Eltern nicht arbeiten dürfen. Und, dass sie alle paar Monate aufs Amt müssen, um die Duldung zu verlängern. Aishat kommt als älteste Tochter mit auf die Behörde, um für ihre Eltern zu übersetzen. Hier erfährt sie auch, dass sie womöglich nicht für immer in Deutschland bleiben darf.

Für Aishat wird Deutschland zur Heimat. In den wenigen Wochen, in denen sie in Georgien zur Schule gegangen ist, so erzählt sie es, wurde sie von ihrer Lehrerin geschlagen. In Deutschland ist alles anders, sie hat Erfolg, wird gelobt, schreibt gute Noten, ist Klassenbeste. Und sie nimmt sich vor, ihren Eltern bei der Integration zu helfen. Auf eine Liste mit guten Vorsätzen für das Jahr 2021 schreibt sie: „Meinen Eltern besser Deutsch beibringen.“ Sie schreibt auch: „Anfangen Kopftuch zu tragen.“ Und: „Öfter Koran lesen.“ Ihre Mutter trägt Kopftuch. Sie und ihr Mann sind gläubige Muslime.

Zwei Stockwerke unter der Familie Pareulidze lebt das Meißner Ehepaar Hofmann. Als Aishat einmal ihren Schlüssel vergisst, klingelt sie dort. Eine 73-jährige schlanke Frau mit blonden Haaren öffnet die Tür. Brigitte Hofmann hat früher als Sekretärin für Meißens Oberbürgermeister gearbeitet, jetzt ist sie Rentnerin. Die Kinder der Familie Pareulidze schließt sie sofort ins Herz. Sie nimmt sie nach der Schule mit in ihren Garten und geht zu Elternabenden. Einmal verreisen sie eine Woche lang ins Lausitzer Seenland. Die Kinder nennen sie bald Oma.

„Die Eltern haben das Thema Abschiebung eher verdrängt“

Als Brigitte Hofmann am Mittwoch, dem 26. Mai, aufwacht, hat sie einen verpassten Anruf und eine Sprachnachricht von einer fremden Nummer auf dem Handy. „Oma, wir werden gerade abgeschoben.“ Es ist Aishats Stimme. „Wir haben dich ganz doll lieb.“ Als Hofmann zurückruft, geht ein Bundespolizist ran. Die Familie ist nicht mehr in seiner Nähe. Hofmann gibt in der Schule der Kinder Bescheid, woraufhin eine Lehrerin in ein Klassenzimmer geht und sagt: „Unsere Aishat ist nicht mehr da.“

Hat Brigitte Hofmann geahnt, dass Aishat und ihre Familie eines Tages abgeschoben werden könnte? „Ja, den Gedanken hatte ich“, sagt sie. „Sie waren ja nur geduldet.“ Warum versuchte dann niemand, etwas dagegen zu tun? „Die Eltern haben das Thema eher verdrängt“, sagt Hofmann.

Man kann auch mit Kathrin Rajek sprechen, der Mutter einer Schulfreundin von Maka, Aishats jüngerer Schwester. Rajek räumte gemeinsam mit Brigitte Hofmann die zurückgelassene Mietwohnung der Familie Pareulidze aus. Einige Kisten schickte sie per Transporter nach Georgien. „Für meine Tochter ist es nicht zu begreifen, dass ihre Freundin plötzlich weg sein soll“, sagt sie. „Ich verstehe nicht, wie der Staat jahrelang in die Bildung junger Menschen investiert, um sie dann einfach abzuschieben.“

„Wir sind ein gnadenähnliches Instrument“

Kathrin Rajek hat einen Anwalt für die Familie Pareulidze engagiert. Diesem zufolge gebe es die Möglichkeit, die Töchter, die gut in der Schule waren, mithilfe eines Schülervisums wieder nach Deutschland zu holen. Die übrige Familie, die Eltern, müssten in Georgien bleiben. Rajek sprach mit Brigitte Hofmann darüber und sie beschlossen, dass Aishat und Maika bei ihnen leben könnten. Sie rief Aishat an und erzählte ihr davon. „Sie wollte das nicht hören“, sagt Hofmann. „Sie verehrt ihre Eltern.“

Aber warum musste die Familie Pareulidze überhaupt gehen? Rein rechtlich ist die Sache unkompliziert. Es „waren die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel nicht gegeben“, erklärt das Innenministerium auf Anfrage. Somit hatte eine Abschiebung zu erfolgen. Es gibt allerdings ein Gremium, das in Einzelfällen bewirken kann, dass Menschen bleiben können, obwohl ihr Asylantrag abgelehnt wurde: die Härtefallkommission. In Sachsen ist der CDU-Politiker Geert Mackenroth ihr Vorsitzender. „Wir sind ein gnadenähnliches Instrument“, sagt er.

Die Kommission hat neun Mitglieder aus Kirche, Politik, Vereinen. Jedes kann Fälle vorschlagen, die aus ihrer Sicht nicht abgeschoben werden sollten. Dann beginnt die Kommission zu recherchieren und kontaktiert zum Beispiel den Arbeitgeber. „Wenn uns ein Bäckermeister sagt, dass sein afghanischer Lehrling für ihn unverzichtbar ist, dann ist das ein starkes Argument“, sagt Mackenroth. Auch in Deutschland geborene Kinder können ein Grund sein.

Aishats größten Helden und Idole? Die Polizei

Am Schluss stimmt die Kommission ab: Bei einer Zweidrittelmehrheit wird der Fall dem Innenministerium zur Einzelprüfung vorlegt. Im Jahr 2020 beriet die Kommission über 63 Fälle, 48 Mal wurde positiv gestimmt. 42 Mal entschied das Innenministerium, die Abschiebung auszusetzen, die Menschen durften bleiben. Warum nicht die Familie Pareulidze? Über einzelne Fälle will Mackenroth nicht spekulieren. Nur so viel: „Es ist traurig, wenn Menschen gehen müssen, die hier geboren und integriert sind.” Er sagt auch: „Wir können einen Fall nur bearbeiten, wenn man sich rechtzeitig bei uns meldet.“ Wenn eine Abschiebung bereits ansteht, könne er nichts mehr tun.

Die Kommission will jetzt ihr Angebot überarbeiten: Künftig sollen Ausländerbehörden ihren Bescheiden an ausreisepflichtige Personen einen Flyer der Kommission beilegen. „Das wäre wichtig“, sagt Mackenroth.

Es ist nicht ganz klar, warum sich die Familien Pareulidze nicht bei der Härtefallkommission meldete. Wahrscheinlich glaubten sie und ihre Freunde nicht wirklich daran, dass es so plötzlich zu einer Abschiebung kommen könnte. Je mehr sich die Eltern in Meißen heimisch fühlten, desto stärker verdrängten sie den Gedanken, dass ihnen jemand dieses Leben einfach so wieder wegnehmen würde.

In einer ihrer letzten Schulstunden soll Aishat eine Collage zum Thema „Helden und Idole“ anfertigen. „Für mich sind Helden Personen, die in außergewöhnlichen Situationen vorbildlich und mutig handeln“, schreibt sie. „Zum Beispiel die Polizei.“ Auf ihrer Collage lehnt eine Polizistin lächelnd an einem Streifenwagen.

Der Vater zerschlägt den Spiegel

Am frühen Morgen des 26. Mai werden Aishat und ihre Familie durch Schläge an ihre Tür geweckt. Zehn Bundespolizisten stehen in der kleinen Wohnung. Der Familie bleibt 25 Minuten, um ihre Sachen zu packen. Ihre geblümte Spardose nimmt die Polizei ihr ab, genau wie zwei Handys. Der Vater Zaza stürmt ins Bad, zerschlägt den Spiegel und verletzt sich, um die Abschiebung zu verhindern. Er kommt ins Krankenhaus, wird später abgeschoben. Seine Frau und die Kinder steigen in einen Bus, der unten wartet. Die Fahrt zum Flughafen Leipzig/Halle dauert etwas mehr als eine Stunde. Die Mutter und die Kinder weinen.

Gegen 13 Uhr hebt das Flugzeug in ein Land, dessen Amtssprache die fünf Kinder der Familie Pareulidze nicht sprechen, in Richtung Schwarzes Meer ab.

Nach Georgien abgeschoben – zwei weitere sächsische Fälle:

– Familie Imerlishvili kommt laut Sächsischer Zeitung 2013 nach Pirna. Sie bekommen in Deutschland fünf Kinder. Der Vater arbeitet Vollzeit und unbefristet als Pfleger, die Mutter als ehrenamtliche Dolmetscherin bei der Caritas. Anfang Juni 2021 werden sie nachts um eins abgeholt und nach Tiflis abgeschoben.

– Familie Z. kommt 2019 mit einem Sohn nach Radebeul, sie bekommen eine Tochter. Der Sohn spielt laut TAG24 als Nachwuchstalent Fußball bei Dynamo Dresden. Der Vater war in Georgien Polizist, in Deutschland arbeitet er auf dem Bau. Anfang Juni werden sie nachts von sechs Streifenwagen abgeholt und abgeschoben.

Von Josa Mania-Schlegel