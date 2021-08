Aktion für Inhaftierte in Belarus – Leipziger Bürgerrechtler mit dabei

Leipzig

Es sind schon fast 100 bekannte Namen, die sich mit den politischen Gefangenen in Belarus solidarisieren. Darunter die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, der deutsche Star-Autor Frank Schätzing, und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Die Aktion mit der Internetseite „100 x Solidarität“ wurde am 10. Dezember 2020, dem Tag der Menschenrechte, in Leben gerufen. Initiiert wurde sie von der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) in Zusammenarbeit mit dem belarussischen Menschenrechtszentrum „Viasna“.

Kallenbach zieht Parallelen zu 1989

Seit kurzem sind auch zwei Leipziger Köpfe im illustren Porträt-Feld bei den Unterstützern mit dabei: Die Bürgerrechtlerin Gisela Kallenbach und der Vorsitzende des Bürgerarchivs Uwe Schwabe. „Auch bei uns in Leipzig hat die Freiheitsbewegung im Jahr 1989 durch die Wahlfälschung der Regierung einen nicht zu unterschätzenden Aufschwung erfahren“, schreibt Kallenbach über ihre Beweggründe 1989 sei man der fehlenden Rechtsstaatlichkeit und der Willkür des Staates ohnmächtig ausgesetzt gewesen. „Noch viel schlimmer als unsere Erfahrungen erleben es die Menschen in Belarus, das fordert Solidarität und erzeugt Verbundenheit“, so die Ex-Parlamentarierin von Bündnis 90/Grüne im EU-Parlament.

Schwabe: 1989 großer Wunsch nach Freiheit

Bürgerrechtler Uwe Schwabe zieht ebenfalls historische Parallelen zu 1989/90. „Die Menschen Osteuropas sind damals für Ihre Freiheit auf die Straße gegangen. Viele haben vorher Ihren Wunsch nach Freiheit mit Verfolgung, Exil, Gefängnis oder dem Tod bezahlt“, schreibt er zur Begründung. Da deren Wunsch nach Freiheit und der Einhaltung der Bürger- und Menschenrechte das Ende des sowjetischen Kommunismus ermöglichte, will er von Leipzig aus den Menschen in Belarus Ermutigung und Ermunterung senden: „Lassen Sie sich nicht einschüchtern!“ Streiten Sie weiter für ein demokratisches, freies und unabhängiges Belarus“, so sein Aufruf zur Hilfe der politischen Häftlinge.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von André Böhmer