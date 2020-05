Aktiv-Oase in Eilenburg geht Montag wieder an den Start

In Sachsen dürfen ab Freitag wieder die Fitness-Studios öffnen. In der Aktiv-Oase in Eilenburg herrscht deshalb große Erleichterung, auch wenn der Besuch mit Hygieneregeln verbunden ist. Was zu beachten ist, darüber informierte sich Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) vor Ort.