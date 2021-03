Aktuelle Zahlen aus Mittelsachsen: Das sind die beliebtesten Gymnasien und Oberschulen

Landkreis

Der Corona-Pandemie zum Trotz, wird es im Spätsommer ein neues Schuljahr geben. Im Landkreis Mittelsachsen wechseln dann etwa 2400 bisherige Grundschülerinnen und Grundschüler auf die Oberschulen und Gymnasien des Freistaates. Bis zum 27. Februar hatten Eltern und Nachwuchs Zeit, sich in den insgesamt 34 weiterführenden Schulen der Region anzumelden. Dabei musste nicht nur der Schulweg, sondern auch die unterschiedlichen Profile der Einrichtungen beachtet werden. Die von den Grundschulen ausgestellten Bildungsempfehlungen konnten zumindest helfen, die Entscheidung zwischen Gymnasium oder Oberschule zu erleichtern.

Im Vergleich zum vergangenen Schuljahr verringert sich die Zahl der Mädchen und Jungen in den fünften Klassen des Landkreises etwas. In den neun Gymnasien gab es mit 873 Anmeldungen für das anstehende Schuljahr entsprechend auch ein leichtes Minus gegenüber den 894 Neuaufnahmen zum auslaufenden.

Das machte sich vor allem im Gymnasium in Brand-Erbisdorf bemerkbar, wo es mit 119 Wünschen spürbar weniger als im Vorjahr gab (-36) und auch der Stand von 2019 noch unterboten wurde. Dagegen legte das Scholl-Gymnasium in Freiberg in der Gunst von Eltern und Kindern weiter zu und ist mit 144 Anmeldungen das beliebteste im Landkreis. Im Lessing-Gymnasium in Döbeln, im Luther-Gymnasium in Hartha und im Mathesius-Gymnasium in Rochlitz blieben die Aufnahmewünsche in etwa auf dem Vorjahresniveau.

In den insgesamt 25 Oberschulen des Landkreises gingen in diesem Frühjahr 1526 Anmeldungen ein – ebenfalls etwas weniger als im Vorjahr (-13). In acht mittelsächsischen Oberschulen wurden dabei Rückgänge im zweistelligen Bereich registriert, darunter auch an in Hartha (-10), Rochlitz (-16) und Roßwein (-21). Zu den Aufsteiger der Saison gehört dagegen auch die Oberschule in Waldheim (+21).

Von Matthias Puppe