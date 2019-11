Aldi kauft Geithainer Landwirtschaftsbetrieb

Geithain

Investitionen in blühende Landschaften als neues Beton-Gold? Von einem „ Ausverkauf“ an „Großagrarier“ spricht die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland (AbL) angesichts der Eigentumswechsel, der sich in den vergangenen Wochen in mehreren Betrieben in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt vollzogen.

Und meint damit auch die Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft (GLG), die einen neuen Gesellschafter hat. Der Sächsische Landesbauernverband nennt das Polemik. Das Geithainer Unternehmen selbst widerspricht den Vorwürfen und kann die Debatte nicht nachvollziehen.

Der Rübenroder bringt die Früchte in die Nähe der Straße, wo sie bis zum Abtransport lagern. Quelle: GLG

Hinter neuem Gesellschafter steht Stiftung von Aldi-Gründer

Dass die Boscor Land- und Forstwirtschafts GmbH, hinter der die von Theo Albrecht ( Aldi) gegründete Lukas-Stiftung steht, seit Kurzem neuer Gesellschafter des Geithainer Betriebs sei, ändere nichts an dessen Ausrichtung, sagt Friedrich Stute, neuer GLG-Geschäftsführer.

Der Eigentümerwechsel sorge für frisches Kapital, das man unter anderem in Technik investiere. Von einem Ausverkauf der Landwirtschaft durch den Einstieg landwirtschaftsferner Investoren zu sprechen, gehe an den Realitäten vorbei: „Wir wollen langfristig und nachhaltig Landwirtschaft betreiben – und das möglichst gut.“

Unmittelbar nach der Ernte wird das Feld für die nächste Kultur vorbereitet. Quelle: Jens Paul Taubert

Witterungsextreme setzen Landwirtschaft zu

1475 Hektar Flächen bewirtschaftet die in Bruchheim ansässige GLG zwischen Roda und dem Rochlitzer Berg. Die zehn Mitarbeiter, unter ihnen zwei Auszubildende, bauen Weizen, Gerste und Raps an, außerdem Hülsenfrüchte. Die Zuckerrüben werden in diesen Tagen vom Feld geholt.

„Das zweite Jahr in Folge haben wir mit extremen Witterungseinflüssen zu tun. Für dieses Jahr fehlen noch rund 200 Millimeter Niederschlag“, sagt Betriebsleiter Jörg Vollert. Er hoffe, dass sich die Wasservorräte im Boden bis zum Frühjahr auffüllen. „Die Bedingungen für die Wintersaaten waren nicht gut. Es fehlte die Feuchte. Doch durch den Regen im Oktober sind sie gut aufgelaufen.“

„Für dieses Jahr fehlen noch rund 200 Millimeter Niederschlag“, sagt Betriebsleiter Jörg Vollert. Quelle: Ekkehard Schulreich

Getreideerträge gestalteten sich 2019 besser als im Vorjahr

Die Getreideerträge gestalteten sich für die Geithainer 2019 besser als im vergangenen Jahr, andererseits sanken die Preise. „2020 wollen wir den Anteil unserer Sommerfrüchte erhöhen und setzen auf Mais“, sagt Vollert. Die Ackerbau-Strategien den sich wandelnden Gegebenheiten anzupassen, hält Friedrich Stute nicht nur mit Blick auf das Wetter für unverzichtbar: Es gehe um gesetzliche und politische Rahmenbedingungen, Pflanzenschutz, Düngung – „Themen, die nichts zu tun haben mit der Gesellschafter-Konstellation, die vielmehr alle Betriebe betreffen“.

Die GLG ist eine Tochter der Aschara Landwirtschaftsbetrieb GmbH bei Bad Langensalza in Thüringen. Sie wurde Ende September an Boscor verkauft, die im Sommer unter anderem bereits den Agrarbetrieb Kayna gG im Burgenlandkreis ( Sachsen-Anhalt) übernahm.

Verkauf geht zu Lasten der Bauern und Verbraucher

„Wenn ein Discounter wie Aldi weiter auf Einkaufstour geht, werden zukünftig weder die einheimischen Landwirte noch die Verbraucher oder die Bienen etwas zu lachen haben“, formuliert es Michael Grolm, Vorsitzender der AbL. Vereinsgeschäftsführer Reiko Wöllert fasst auf LVZ-Nachfrage die Kritik konkreter: „Der Boden gehört nicht mehr denen, die ihn bewirtschaften. Dabei sieht der Gesetzgeber vor, dass es eine breite Streuung an Eigentum geben soll.“ Der Einfluss landwirtschaftsfernen Kapitals führe zu einer Konzentration, die „ein Ausbluten der ländlichen Räume“ zur Folge habe.

Bauernverband: kein Ausverkauf

„Die Gefahr eines Ausverkaufs der Landwirtschaft stufen wir als Polemik ein“, sagt hingegen Sabrina Eger, Sprecherin des Sächsischen Landesbauernverbandes, der LVZ. Für die berufsständische Interessenvertretung „sind sämtliche Betriebsformen vom Landwirt im Nebenerwerb bis zur Aktiengesellschaft grundsätzlich gleichwertig und haben ihre Daseinsberechtigung. Die angesprochene GmbH ist ein Unternehmen, das sicherlich auch in Zukunft Landwirtschaft nach der guten fachlichen Praxis betreiben und Arbeitsplätze schaffen wird.“

