Lübeck

Für 89,99 Euro können Kinder mit der Smartwatch nicht nur die Uhrzeit ablesen, sondern auch telefonieren und chatten – und von ihren Eltern jederzeit geortet werden. Möglich macht das ein integrierter GPS-Tracker, mit dem Eltern über eine App den Standort ihres Kindes abrufen können.

Live-Ortung und SOS-Taste

„Die Ortungsfunktion in der Xplora App erlaubt es dir jederzeit, den Standort deines Kindes auf einer Kartendarstellung nachvollziehen zu können. Zusätzlich kannst du bestimmte Sicherheitszonen an wichtigen Orten wie zu Hause und in der Schule einrichten. Sobald dein Kind diese Zonen verlässt, wirst du automatisch über die App informiert“, wirbt der Discounter. Außerdem verfüge die Kidswatch über eine SOS-Taste, mit der Kinder im Notfall jederzeit durch das Drücken einen in der App hinterlegten Notfallkontakte über den aktuellen Standort informiert. Eine sinnvolle technische Bereicherung und unnötige Panikmache?

Kinderschutzbund: Kinder brauchen Privatsphäre

Der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein kritisiert die Funktionen der Uhr, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Landesgeschäftsführerin Susanne Günther betonte gegenüber der Zeitung: „Wenn die Ortung mit einem Hilfsmittel wie einer App, einem Tracker oder so einer Tracker-Uhr eine erzieherische Aufgabe übernimmt, dann läuft etwas schief. Vertrauen zu den Eltern und sich selbst kann sich mit derartiger Kontrolle nicht entwickeln.“ Heimliches Ausspionieren sei keine Basis für eine liebevolle Beziehung.

Kinder bräuchten Freiräume, um eine Privatsphäre und ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln zu können. „Stattdessen sollten sich die Erwachsenen darauf konzentrieren, ihre Kinder stark zu machen und Vertrauen in die Eltern-Kind-Beziehung zu entwickeln. Außerdem wird den Kindern auf diese Weise vermittelt, dass sie sich ununterbrochen in einer Gefahrensituation befindet, sobald sie aus dem Haus gehen“, ist Günther sicher.

Kinderärzte: Mediennutzung nicht zu früh starten!

Auch Kinderärzte stehen der Uhr skeptisch gegenüber, aber aus einem anderen Grund. Sebastian Groth, Sprecher des Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Schleswig-Holstein, betont: „Wie weisen als Kinderärzte ja immer darauf hin, dass ein verantwortungsvolles Heranführen der Kinder durch die Eltern an die digitalen Kommunikationsmedien sehr wichtig ist.“ Dazu zähle unter anderem ein nicht zu frühes Beschäftigen mit den Bildschirmmedien. „Dafür ist diese Uhr sicher ungeeignet, weil sie ja gerade die Absicht verfolgt, dass die Kinder möglichst früh eigenständig die Kommunikationsmedien nutzen“, sagt Groth.

Die Kidswatch könne man nur rundweg ablehnen, „da die Eltern unbeabsichtigt einen Großteil ihrer Verantwortung der Medienerziehung auf die Kinder selbst und dieses Produkt und dessen Anbieter übertragen würden.“

AOK: Nur Abhörfunktion verboten

Die Krankenkasse AOK weist darauf hin, dass GPS-Tracker zur Ortung laut Bundesnetzagentur nicht gegen das Telekommunikationsgesetz (TKG) verstoßen, solange das Kind minderjährig ist. „Denn während die Überwachung von volljährigen Personen gesetzlich verboten ist, trifft dies nicht zu, wenn es um Kinder geht“, teilt die AOK mit. Auch alle gängigen Handys können sich durch eine entsprechende App übrigens jederzeit orten lassen. Anders sehe es hingegen aus, wenn Eltern GPS-Uhren mit Abhörfunktion kaufen würden, um die Umgebung des Kindes wie zum Beispiel ihre Lehrer im Unterricht abzuhören. Diese Angebote, die oft auch als „Babyphone“- oder „Monitorfunktion“ bezeichnet werden, würden gegen das Gesetz verstoßen.

Von Jan Wulf/RND