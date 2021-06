Berlin/Leipzig

Sie studierte in Leipzig und moderiert künftig eines der wichtigsten Nachrichtenformate im deutschen Fernsehen: Aline Abboud wird Nachfolgerin von Pinar Atalay bei den ARD-„Tagesthemen“. Die 33-Jährige werde Caren Miosga und Ingo Zamperoni in der Moderation des Nachrichtenmagazins vertreten, teilte der NDR am Montag mit. Abboud könne sowohl klassische Nachrichtensendungen als auch Social-Media-Nachrichtenformate für eine junge Zielgruppe moderieren, sagte der Erste Chefredakteur von ARD-aktuell, Marcus Bornheim, laut Mitteilung.

Abboud wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Sie studierte Arabistik an der Uni Leipzig, in Beirut und Istanbul. Nach ihrem Abschluss volontierte sie beim Deutschen Bundestag und wurde später beim ZDF angestellt. Seit 2016 ist sie beim ZDF Redakteurin der Nachrichtensendung „heute“ und moderiert unter anderem die Spätnachrichtensendung „heuteXpress“. 2018 übernahm sie im „auslandsjournal“ die Rubrik „außendienst“ und 2019 die Moderation des funk-Formats „DIE DA OBEN!“.

Gute Wünsche von der Uni Leipzig

Die Uni Leipzig freute sich mit Abboud und gratulierte ihrer Alumna zu dem Karriererspung. „Wir wünschen schon jetzt: Gutes Gelingen, Aline Abboud!“, schrieb die Alma Mater in einem Posting bei Facebook.

Aline Abboud - eine #Alumna der Uni Leipzig Leipzig - moderiert künftig das Nachrichtenflaggschiff von @DasErste. Wir wünschen schon jetzt: Gutes Gelingen, Aline Abboud! Posted by UNIVERSITÄT LEIPZIG on Monday, June 21, 2021

ARD-aktuell-Chefredakteur Bornheim sagte, Abboud sei als Expertin für den Nahen Osten eine journalistische Verstärkung für die „Tagesthemen“. Vor zwei Wochen hatte RTL mitgeteilt, dass Pinar Atalay zum 1. August zu dem Privatsender wechselt. Die 43-Jährige soll den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote bei RTL in zentraler Rolle mitgestalten.

