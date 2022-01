Nach Feiertagen und Jahreswechsel: Was bringt ein Monat Verzicht auf Bier und Wein? Zwei Leipziger Experten erklären Wirkweisen der Alkoholabstinenz und räumen mit einer Legende auf.

Alkoholpause nach dem Jahreswechsel – was bringt der „Dry January“?

