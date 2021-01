Alle 78 Kliniken versorgt – Corona-Impfungen in Sachsen kommen auf Touren

Dresden/Leipzig

Erst im Bummeltempo, doch jetzt Sachsen nimmt langsam Fahrt auf. Am Montag startet in allen zehn Landkreisen und den drei kreisfreien Städten im Freistaat die konzertierte Impfaktion gegen die Corona-Pandemie. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) teilte am Donnerstag bei einer Debatte im Landtag mit, dass seit Impfstart am 27. Dezember 15.000 Menschen in Sachsen geimpft wurden. Von 68.000 erhaltenen Impfdosen seien 30.000 an Krankenhäuser gegangen, um das Personal zu impfen. Andere Bundesländer hätten diesen Fokus nicht so gelegt, so Köpping. „Im Freistaat sind alle 78 Krankenhäuser mit Impfstoff versorgt“, sagte die Ministerin. Dies sei in anderen Ländern noch nicht der Fall.

Schleppender Start wegen begrenztem Impfstoff

Der schleppende Start im Freistaat ist laut Köpping darauf zurückzuführen, dass der Impfstoff erst jetzt kontinuierlich, wenn auch weiterhin nur begrenzt zur Verfügung stehe. „Hätten wir sofort die Impfzentren geöffnet, hätten diese, wie woanders geschehen, nach kurzer Zeit wieder schließen müssen, weil der Impfstoff-Nachschub fehlte“, begründete die Ministerin das von vielen kritisierte sächsische Vorgehen.

Jedem der 13 Zentrum stehen ab Montag 100 Impfdosen pro Tag zur Verfügung, um Personen der Impf-Kategorie eins zu versorgen. Dazu zählen Pflegekräfte und Rettungssanitäter. 100 weitere Dosen sollen dann jeden Tag jedem sächsischen Pflegeheim zur Verfügung stehen, um die über-80-Jährigen zu impfen. „So viele Menschen wurden noch nie auf einmal geimpft“, sagte Köpping. „Natürlich ruckelt es bei einer solchen Aktion noch und deshalb bitte ich um Verständnis und Geduld.“

Telefon-Hotline für Termine ab nächste Woche

Ab nächste Woche können laut Köpping künftig auch per Telefon-Hotline Impftermine vereinbart werden. Die Ministerin nahm in ihrer Landtagsrede zu Vorwürfen Stellung, dass Sachsen gerade bei diesem Service zu spät gehandelt habe. „In anderen Ländern sind die Telefon-Hotlines für Impftermine schnell geschalten wurden, aber schon kurz nach dem Start schon wieder zusammengebrochen.“ Deshalb gehe man in Sachsen lieber einen sicheren Weg. Schon jetzt erreichen die telefonische Impfhotline des Freistaats 6000 Anrufe am Tag. Das sächsische Coronavirus-Portal, das seit Anfang des Jahres Informationen anbietet, sei seitdem 45 Millionen Mal aufgerufen worden. „Das Informationsbedürfnis ist riesengroß“, sagte Köpping.

Impf-Busse für abgelegene Regionen

Zur Motivation für eine höhere Impfbereitschaft startet Sachsen die Kampagne „Ärmel hoch!“. Sobald der neue Moderna-Impfstoff, der nicht bei Minus 70 Grad gekühlt werden muss, zur Verfügung steht, sollen auch Impf-Busse übers Land fahren, um betagte Menschen in abgelegenen Regionen zu impfen. Außerdem sollen Hausärzte Impfdosen anfordern können, um ihre Patienten zu versorgen.

AfD-Attacke gegen Koalition im Landtag

In der Landtagsdebatte, in der neben Köpping auch Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) für die Landesregierung sprach, warf ihr AfD-Fraktionschef Jörg Urban vor, Krankenhäuser und die Pflege kaputtgespart zu haben. Pflegeheime seien immer mehr zu Hotspots geworden, die Regierung habe nur zugeschaut. „Zusätzlich hat die Regierung den kompletten Sommer verschlafen und kein zusätzliches Personal rekrutiert“, kritisierte Urban. Der CDU-Abgeordnete Alexander Dierks fand diese Unterstellung „ungeheuerlich“ und „schäbig“. Die AfD habe mit ihrem Agieren dazu beigetragen, dass das Pandemie-Geschehen so ist, wie es ist. Ähnlich äußerte sich Kathleen Kuhfuß (Grüne). Sie warf der AfD eine „monatelange Verharmlosungsstrategie“ vor. „Die Profilierung und Inszenierung“ der AfD in der Krise koste Menschenleben. Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke) bezeichnete die Corona-Pandemie als Stresstest für das Bildungssystem. Linke-Landeschefin Susanne Schaper mahnte mehr Tempo beim Impfen an. Ein gangbarer Weg wäre, Hausärzte stärker einzubeziehen und das Impfen zu dezentralisieren. Die SPD-Abgeordnete Simone Lang ging vor allem auf soziale Folgen der Pandemie ein. Zudem warnte sie vor Falschinformationen.

