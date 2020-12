Leipzig

Die zweite Corona-Welle hat Sachsen fest im Griff. Um der Lage Herr zu werden, gilt im Freistaat bereits seit Montag, 14. Dezember, ein harter Lockdown – zwei Tage früher als im übrigen Deutschland.

Hier fassen wir für Sie zusammen, welche Regeln seither in Sachsen gelten, was die Ausgangssperre bedeutet und wo sie gilt. Außerdem geht es um Ausnahmen von den strengen Beschränkungen zu Weihnachten und Silvester.

Harter Lockdown in Sachsen

Als Reaktion auf exponentiell steigende Fallzahlen fährt Sachsen das öffentliche Leben erneut komplett runter. Die Regeln sind sogar noch strenger als im ersten Lockdown im Frühjahr:

Schulen, Kitas und Horte bleiben geschlossen

zahlreiche Geschäfte müssen schließen, nur die Grundversorgung wird sichergestellt

Baumärkte bleiben ausschließlich für gewerbliche Kunden geöffnet

Maskenpflicht im öffentlichen Raum

strenge Regeln für Versammlungen

Die genauen Details der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung finden Sie hier. Die Regelungen gelten vorerst bis zum 10. Januar.

Mit dem bundesweit inkrafttretenden Lockdown wurden die Regeln am Mittwoch, 16. Dezember, auch in Sachsen noch einmal verschärft. So müssen zum Beispiel Friseursalons wieder dicht machen, Werstoffhöfe und Gartenmärkte dürfen geöffnet bleiben – unter bestimmten Bedingungen. Die wichtigsten Änderungen können Sie hier nachlesen.

Gilt auch in Leipzig eine Ausgangssperre ?

Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind drastisch. Um die Fallzahlen zu senken, gilt in ganz Sachsen seit dem 14. Dezember auch eine allgemeine Ausgangssperre.

Zwischen 22 und 6 Uhr darf seit Montag die Wohnung oder das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. Spaziergänge in dieser Zeit sind tabu – und auch mit nächtlichen Zigaretten an der frischen Luft ist Schluss.

Die Regelung gilt derzeit für alle Landkreise und kreisfreien Städte im Freistaat – und damit auch für Leipzig, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz hier aktuell unter dem kritischen Wert von 200 liegt. Warum es trotzdem keine Ausnahmen gibt, erklären wir hier.

Welche Lockerungen gibt es zu Weihnachten und Silvester?

Apropos Ausnahmen: Die gelten an den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen, auch mit Blick auf die Ausgangssperre.

Die Landesregierung erlaubt Familienbesuche im kleinen Kreis sowie Treffen mit Freunden zwischen dem 24. und 26. Dezember. Treffen „mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis“ möglich. Auch wenn dies mehr als fünf Personen aus zwei Hausständen umfasst.

Eine Ausnahme von der Ausgangssperre gilt derweil nur an Heiligabend – und nur für 24 Stunden. Ab Mitternacht am ersten Weihnachtsfeiertag gelten wieder die üblichen Beschränkungen. Mit den genauen Feinheiten und der Frage, ob und wie das kontrolliert werden soll, haben wir uns hier beschäftigt.

Von RND/lht