Alle Infos: Was Sie über das Frohburger Dreieckrennen wissen sollten

Die Strecke für das 57. Frohburger Dreieckrennen am 21. und 22. September steht: Drei Dutzend Mitstreiter des Veranstalters MSC und Helfer gingen am Wochenende in die heiße Phase der Vorbereitungen. Mit großen Strohballen wurden Sicherungen entlang des Straßenkurses aufgebaut. Mitarbeiter der Osterland Agrar GmbH stapelten die vom Unternehmen überlassenen großen Pakete gleich selbst an den entscheidenden Stellen auf. Das Fahrerlager wurde hergerichtet, Zäune wurden aufgestellt.

MSC-Mitglieder und Helfer packten zu

„Mehr als 80 Prozent der Vorbereitungen sind geschafft. Der Rest folgt bis Freitagfrüh. Es lief erwartungsgemäß gut, denn alle sind heiß, freuen sich auf das Rennen“, sagt MSC-Chef Tom Nowka. „Ich freue mich auf die Veranstaltung im Ganzen. Die Fahrerfelder sind voll. Hoffen wir auf einen unfallfreien Verlauf, viele Zuschauer, gutes Wetter.“

Motorsportler laufen mit

Noch ehe die ersten Motorräder auf die Strecke gehen, findet am Freitag ab 15 Uhr der 3. Frohburger Dreieck-Lauf statt, organisiert vom Frohburger Turnverein und den Graichen Bau- und Möbelwerkstätten. Dann nehmen Läufer allen Alters, vor allem aber viele Heranwachsende, verschiedene Distanzen unter die Sohlen. Für Nowka eine Bereicherung des Motorsport-Events: „Es gibt einige Aktive, die das fest einplanen und mitlaufen.“

Einstimmung auf dem Markt

Ab 17 Uhr lädt der MSC am Freitag wieder auf den Frohburger Markt zu einer Einstimmung ein. 18 Uhr rollen zahlreiche Fahrer, flankiert von der Polizei, vor. Dann können Motorsport-Fans ihren Idolen nahe sein, ins Gespräch kommen, sich Autogramme geben lassen. Im Festzelt an der alten B 95 spielt zudem am Sonnabend ab 19.30 Uhr die Band „Leiseschrei“.

Wegen des Rennens ist der Kurs von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, gesperrt. Besucher finden ausgeschilderte Parkplätze. Eine Bitte für die Zeit nach dem Abschluss der Veranstaltung hat Tom Nowka schon jetzt: „Kleine Strohballen können nach dem Rennen abgeholt werden. Die großen nicht. Die gehören Osterland und werden uns nur geliehen.“

Rennzeiten und Eintrittspreise Das 57. Internationale Frohburger ADAC Dreieckrennen findet am 21. und 22. September statt. Frohburg ist zu erreichen über die A 72, Abfahrt Borna/Süd Zedtlitz, Richtung Frohburg beziehungsweise Abfahrt Roda, Richtung Altenburg. Termine Sonnabend: Ab 8 Uhr beginnt für die unterschiedlichen Klassen das Zeittraining. Das erste Rennen SSP/STK600/Moto 2 startet 15.40 Uhr. Es folgen Frohburg Twins um 16.25 Uhr und SBK/STK1000/Open um 17.10 Uhr. Termine Sonntag: 2 Takt Klassik 1. Rennen 9 Uhr 2 Takt GP 1. Rennen 9.45 Uhr IRRC Supersport 1. Rennen 10.30 Uhr Frohburg Twins 2. Rennen 11.15 Uhr IRRC Superbike 1. Rennen 12 Uhr SSP/STK600/Moto 2 2. Rennen 12.45 Uhr SBK/STK1000/Open 2. Rennen 13.30 Uhr 2 Takt Klassik 2. Rennen 14.15 Uhr IRRC Supersport 2. Rennen 15 Uhr 2 Takt GP 2. Rennen 15.45 Uhr IRRC Superbike 2. Rennen 16.30 Uhr Eintrittspreise: Sonnabend – Wochenendkarte: 30 Euro, Wochenendkarte ermäßigt: 25 Euro, Eintritt ermäßigt: 15 Euro, Eintritt Erwachsene: 20 Euro, Wochenende Camping: 15 Euro, Tribüne: 15 Euro. Sonntag – Eintritt ermäßigt: 15 Euro, Eintritt Erwachsene: 20 Uhr, Tribüne: 15 Euro. Programm: 2 Euro, Parken Auto: 3 Euro, Parken Krad: 2 Euro. Die Tribünenkarte gilt als Wochenendticket und ist gültig für beide Tage. Kinder bis zum vollendeten 11. Lebensjahr haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Ermäßigt sind Kinder ab 12 Jahre, Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr und Schwerbehinderte.

Der mehrfache IRRC-Champion und Lokalmatador Didier Grams. Quelle: Stefan Friebel

Der Rennfahrer Der belgische Motorradrennfahrer Didier de Radiguès war Vorbild, als das Ehepaar Grams aus Limbach-Oberfrohna 1983 seinem Sohn diesen Vornamen gab. Die DDR-Behörden konnten damit zunächst nichts anfangen, „ich war quasi zwei Tage namenlos“, erinnert sich Didier Grams heute und feixt. Sein Vater jedoch, der sich schon immer für Motorsport begeisterte, ließ damals nicht locker, haute mit der Faust auf den Tisch und meinte: „Mein Sohn heißt so und nicht anders!“ Es blieb nicht nur beim Namen des Rennfahrers – Didier wurde auch einer. Fünf Meistertitel bei der IRRC Mit vielen Erfolgen. Bisher holte der 36-Jährige fünf Meistertitel in der Superbikeklassebei der International Road Racing Championship (IRRC), einer Rennserie für Motorräder, die auf Straßenkursen ausgetragen wird. Die Rennen finden in fünf Ländern statt: Niederlande, Belgien, Finnland, Tschechien und Deutschland. Das Frohburger Dreieckrennen, wo Grams seit langem Lokalmatador ist, gehört dazu. Neben seinen Siegen gelangen ihm außerdem drei Vizemeister bei der IRRC. Fährt er am kommenden Wochenende erfolgreich, ist ein weiterer Vizemeister-Titel drin. Mit elf Jahren entdeckte er seine Liebe zu Motorrädern. Als er 16 war, fuhr er mit seinem Vater zu den ersten Rennen. „Da hab’ ich gemerkt, dass ich das unbedingt machen will“, sagt er. Es sei ein „Riesenspaß“, in Schräglage die Kurven einer anspruchsvollen Strecke zu meistern. Die hohe Geschwindigkeit fasziniere ihn. Job als Dachdecker in Limbach In Frohburg fährt er fast 300 Kilometer pro Stunde am Eschefelder Kreuz. Er liebt dieses Rennen, es ist ein Heimspiel für ihn. Seit 2006 ist er dabei, schon oft konnte er dort die Rennen für sich entscheiden, „das sind für mich immer Highlights“. Als Mitglied des MSC Frohburger Dreieck hat er eine Fangemeinde hinter sich. Leben kann er vom Motorsport nicht. Didier Grams verdient seine Brötchen als Dachdecker in Limbach-Oberfrohna, wo er noch immer lebt. Nur mit Hilfe von Sponsoren kann er sich die Ausrüstung leisten und Rennen im In- und Ausland fahren. Sogar nach China reiste er schon mit seinem Motorrad, einer BMW-S1000-RR, deren wassergekühlter 1000-ccm-Vierzylinder-Viertaktmotor 208 PS auf die Strecken bringt. Eingesetzt wird diese Rennmaschine vom G&G-Racing-Team, dessen Rückgrat neben dem Fahrer sein Vater Jens Grams als Team-Koordinator sowie Steffen Süß als Mechaniker bilden. Immer wieder verunglücken Fahrer bei Rennen. Doch Didier Grams gibt sich in dieser Frage gelassen: „Was ist heutzutage nicht gefährlich?“ Keiner werde gezwungen, auf die Maschine zu steigen, er jedenfalls will darauf nicht verzichten. Hier sehen Sie ein Video von einem Rennen – aus der Sicht des Fahrers.

Reinhard Kobsch, Mit-Organisator des Frohburger Dreieckrennens und verantwortlich für die Streckenabsperrung. Quelle: privat

Der Streckenchef Auf einem Dreieckskurs von 4,8 Kilometern werden am kommenden Wochenende rund 250 Fahrer um Siege kämpfen. Die Rennen sollen so sicher wie möglich für Akteure und Zuschauer sein – und das ist mit einem gigantischen Aufwand verbunden. Denn die Route um Frohburg ist keine permanente Rennstrecke. Für die zwei Tage müssen Bundesstraße, Staatsstraße und Ortsverbindungsstraße abgesperrt und präpariert werden. Das hat das Team um Reinhard Kobsch vom MSC Frohburger Dreieck Jahr für Jahr in der Hand. „Es geht darum, Fahrer und Zuschauer zu schützen“, sagt der 67-Jährige. Die Organisation läuft seit Monaten. Eine Riesenunterstützung erhält der Verein dabei von der Osterland Agrar GmbH aus Frohburg. „Wir brauchen 200 große und 1500 kleine Strohballen“, berichtet der Strecken-Chef. So werden Bäume, Häuserecken und Straßengräben gepolstert, auch zum Teil kleine Mauern aus Stroh gebaut. An besonders gefährlichen Stellen werden Luftsäcke eingesetzt. Aufbau mit rund hundert Helfern Am vergangenen Sonnabend begann der Aufbau mit rund hundert Helfern, darunter Mitglieder des MSC und weitere Unterstützer. Nach Arbeitsschluss bereiten sie auch noch diese Woche die Rennstrecke vor. Es werden viele Absperrungen für Zuschauer errichtet, der Abstand muss mindestens 30 Meter betragen. Nicht nur die Strecke muss vorbereitet werden. Auch Tribüne, Festzelt, Campingplatz, Toilettencontainer und das Fahrerlager werden aufgebaut. Zum morgendlichen Training am ersten Wettkampf-Sonnabend muss alles fertig sein. „Es ist ein immenser Aufwand und viel Logistik erforderlich. Ohne unsere vielen Unterstützer wäre das nicht zu leisten“, sagt Reinhard Kobsch. Aus diesem Grund organisiert der MSC stets eine Dankeschön-Veranstaltung. All das Engagement würde sich für eine gelungene Veranstaltung mit vielen Zuschauern lohnen. Dies sei Jahr für Jahr der schönste Lohn. Allerdings auch notwendig, denn auf die Einnahmen sei der Verein bei diesem großen Event angewiesen. Nächstes Jahr große Geburtstagsparty Nach der letzten Siegerehrung am Sonntag startet dann sofort der Abbau, um das Gewerbegebiet möglichst schnell wieder herzurichten. Auch von den dort ansässigen Firmen komme eine große Unterstützung, meinte der Organisator, der schon seit seiner Kindheit Auto- und Motorradrennen liebt. Nach dem Rennen sei vor dem Rennen. Viele Dinge müssen frühzeitig beantragt und gemanagt werden. Im nächsten Jahr feiert der MSC zudem seinen 60. Geburtstag. Dazu soll es im August ein Stadtfest geben – und im September dann natürlich wieder das Dreieckrennen.

Peter Winter hier im Einsatz am Katastrophenstützpunkt in Roda bei Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

Der Sanitätschef Seit 1967 ist Peter Winter beim Frohburger Rennen dabei. Damals war er Erstklässler und ganz neu beim Deutschen Roten Kreuz. Als „Laufbursche“ sei er unterwegs gewesen und habe sich dann nach oben gedient, erinnert er sich. Noch als Kind wurde er junger Sanitäter, absolvierte später eine Krankenpfleger- und Sanitäterausbildung und wurde schließlich hauptamtlicher Rettungssanitäter. Beim Rettungsdienst im Leipziger Land hat er heute eine 47-Stunden-Woche. Dazu kommen viele ehrenamtliche Stunden fürs DRK, denn er ist seit mehr als zwanzig Jahren Kreisbereitschaftsleiter und damit für große Veranstaltungen wie das Dreieckrennen verantwortlich. Was den Sanitätsdienst betrifft, kennt der Rennsportbegeisterte dort jeden Winkel, stand schon auf allen möglichen Posten. Fürs kommende Wochenende koordiniert er knapp 80 Einsatzkräfte. Entlang der Strecke gibt es 14 Posten, die mit jeweils zwei Sanitätern besetzt werden. Fünf Ärzte vor Ort, auch ein Anästhesist Fünf Rettungs- und sechs Krankentransportwagen stehen für den Ernstfall bereit. Zudem gibt es ein medizinisches Center. Auch fünf Ärzte, darunter ein Anästhesist, sind vor Ort. „Ziel ist, dass die Wege kurz sind und wir schnell reagieren können, wenn etwas passiert“, sagt der 58-Jährige. Das DRK kümmert sich außerdem um die Verpflegung für die Einsatzkräfte und kocht knapp 300 Mahlzeiten. Es wird wohl Kartoffelsuppe und Makkaroni mit Tomatensoße geben. „Duftes Team, das passt alles“ Die Helfer kommen nicht nur aus der hiesigen Region, sondern auch vom Partnerverband aus Baden-Württemberg. Seit langem gibt es dorthin freundschaftliche Beziehungen. „Es ist schön, wenn wir uns jedes Jahr beim Rennen sehen“, sagt Winter. Überhaupt macht ihm die ehrenamtliche Arbeit mit dem MSC Spaß: „Das ist ein duftes Team, das passt alles.“ Das Frohburger Rennen ist eine von vielen Veranstaltungen, die das DRK betreut. Zum Beispiel beim Highfield Festival am Störmthaler See oder beim Landeserntedankfest in Borna im kommenden Monat sind ebenfalls viele Sanitäter im Einsatz. Auch hier hat Peter Winter den Hut für die Organisation auf. Seine Motivation: „Es geht uns darum, Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen.“

Von Ekkehard Schulreich und Claudia Carell