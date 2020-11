Dresden

Sachsen bleibt dabei: Im Freistaat darf weiterhin nicht an Musikschulen unterrichtet werden – obwohl alle anderen 15 Bundesländer die Corona-Regeln für diesen Bereich gelockert haben. „Ganz grundsätzlich sind alle Einrichtungen, Veranstaltungen und Angebote zu schließen, die der Freizeitgestaltung dienen. Im Falle der Musikschulen stellen das gemeinsame Singen und Musizieren vermeidbare Infektionsrisiken dar“, erklärt das sächsische Sozialministerium auf LVZ-Anfrage.

Sozialministerium: Musikschulen sind Freizeitgestaltung

Damit schert Sachsen aus der Linie der Bundesländer aus. Zuletzt hatten Nordrhein-Westfalen und Hessen zum Ende der vergangenen Woche die öffentlichen und gemeinnützigen Musikschulen wieder geöffnet, weil diese als Bildungseinrichtungen eingestuft werden. Beim Musizieren müssen Lehrer und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Sachsen sieht das anders und zieht eine andere, klare Trennlinie zum Vergnügen: „Herkömmliche Schulen dienen nicht der Freizeitgestaltung und sind deshalb geöffnet.“

Laut Sozialministerium, das für die Corona-Verordnung zuständig ist, sei – anders als in allen anderen Bundesländern – eine Öffnung der Musikschulen auch weiterhin nicht geplant. In Sachsen sind laut Corona-Verordnung derzeit alle außerschulischen Angebote untersagt, wenn sie nicht von Lehrern oder Mitarbeitern der jeweiligen Schule erfolgen.

Petition hat schon mehr als 10.000 Unterstützer

Gegen diese strikte Haltung regt sich allerdings Widerstand. Einerseits klagt die Inhaberin einer Musikschule vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht. Andererseits haben Eltern und Musiklehrer eine Online-Petition an den Landtag für eine „unverzügliche Wiedereröffnung“ gestartet. Innerhalb einer Woche kamen bereits mehr als 10.000 Unterschriften zusammen. Zur Erreichung des Quorums fehlen noch 1750 Unterstützer – dann würde die Petition in dieser Woche in Sachsens Parlament eingereicht werden.

Zur Begründung heißt es in der Petition: „ Musikschulen werden fast ausschließlich von Kindern und Jugendlichen besucht und dienen dem allgemeinen Bildungsauftrag. Die Ansteckungsgefahr ist minimal, da mit aufwendigen Hygienekonzepten gearbeitet wird und der Unterricht meist in Form von Einzelunterricht oder in Kleingruppen stattfindet.“ Auch der Sächsische Musikrat unterstützt diese Initiative.

