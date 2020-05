Allergie-Forschung: Universitäten testen mit Pollen der Bad Lausicker Birken

Bad Lausick

Birkensaft aus dem Colditzer Forst war über die DDR-Jahrzehnte hinaus ein begehrtes Produkt. Birken-Pollen aus dem Phänologischen Garten neben der Revierförsterei Waldmühle dienen jetzt der Allergie-Forschung, die drei Universitäten in Eichstätt, Berlin und München gemeinsam betreiben. Die Ergebnisse könnten - ein Nebeneffekt - auch dem durch Trockenheit, Stürme und Schädlinge immer schwerer getroffenen Wald helfen.

Moorbirken-Kätzchen aus dem Phänologischen Garten an der Waldmühle bei Ballendorf. Quelle: Sachsenforst

Mit Maske: Nicht wegen Corona, sondern wegen der Pollen

Förster Falkhard Dau steht zwischen den drei Dutzend Sträuchern und Bäumen auf der phänologischen Beobachtungsfläche, schnippt prüfend die männlichen Moorbirken-Kätzchen an. Der Baum muss unmittelbar vor der Blüte stehen. Dau trägt Maske und Schutzhandschuhe. Es stiebt. Der feine, safrangelben Staub, enthält die Pollen. 40 Kätzchen gilt es, so zu verpacken, dass sie keinen Schaden nehmen. Und ab damit zur Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, wo Professorin Dr. Susanne Jochner-Oette Physische Geographie, Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung lehrt - und das Projekt „Biotische und abiotische Einflüsse auf die Pollenproduktion und -allergenität der Birke und deren Auswirkungen auf die Gesundheit“ leitet. Denselben Weg nehmen weitere 200 Kätzchen unmittelbar vor der Vollblüte. Im Sommer werden aus Bad Lausick zudem Birkenblätter zum Aufspüren von Viren geliefert.

Luftdicht verpackt gehen die Pollen nach Bayern auf die Reise. Quelle: Sachsenforst

Wissenschaftler schauen auf Umwelt-Einflüsse

Die Wissenschaftler - eingebunden sind die Humboldt-Universität Berlin und die Technische Universität München - wollen ergründen, welche Umweltfaktoren die Pollen-Produktion und Pollen-Allergenität beeinflussen. Schließlich gelten die Pollen von Birken, Hasel und Erlen als die aggressivsten Auslöser von Allergien. „Wir untersuchen Lufttemperatur, Luftfeuchte, Pflanzenviren und Schadstoffe“, sagt Jochner-Oette. „Uns interessiert vor allem, ob der Klimawandel mit höheren Temperaturen zu mehr und aggressiveren Pollen führen wird.“ Eine Innovation sei die Analyse von Umwelteinflüssen auf Pollen von geklonten, also genetisch identischen Birken. Dadurch erwarte man genauere Erkenntnisse über die Stärke des Einflusses von abiotischen und biotischen Faktoren. Finanziert wird das bis 2021 laufende Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Im Sommer geht es dann um Viren

Die Eichstätter Forscher lagern die gesiebten Pollen bei minus 80 Grad Celsius ein, um sie dann zu den Projektpartnern zu schicken. Im Frühsommer kann die Analysen für 2020 starten. „ Da wir mit dieser Studie vielfältige Klimazonen abdecken, erwarten wir deutliche Unterschiede in der Pollenproduktion und -allergenität, die jedoch nicht nur durch die Temperatur beeinflusst sein könnten“, sagt Dr. Susanne Jochner-Oette. Virus-Infektionen könnten möglicherweise ebenfalls eine große Rolle spielen.

Um eine fundierte Datengrundlage zu erhalten, haben die Forscher Phänologische Gärten in Deutschland und Europa kontaktiert. So kam die Verbindung zum Staatsbetrieb Sachsenforst zustande, der im Colditzer Forst seit 2009 einen solchen Garten betreibt. Auch den Forstleuten geht es um die Beobachtung von Klimaeinflüssen, allerdings auf die Gesamtentwicklung von Bäumen. Um darüber hinaus praktikable Schlussfolgerungen für den Wald der Zukunft in der Leipziger Region abzuleiten, ist die Zahl der hier versammelten Arten zu gering. „Von der Salweiden-Blüte bis zum Fall der Stileichen-Blätter“ reiche die Beobachtungsspanne, sagt Dau, der beinahe täglich, mitunter sogar mehrfach, nach den Bäumen schaut.

Die Vegetationszeit wird länger

Eine Erkenntnis: Der Vollfrühling beginne früher, die Vegetationsperiode verlängere sich. Die Verschiebung kann Pollen für Allergiker problematischer machen, die Bäume selbst aber vitaler, widerstandsfähiger. Kürzlich erst hat Dau Moorbirken aufgeforstet im sogenannten Colditzer Moor, das sich vom Quellgebiet nahe des Weißen Steins im Bogen durch das Revier zieht und den Waldbach speist, der einst die Waldmühle - längst Försterei - antrieb.

Von Ekkehard Schulreich