Ilmenau

In Thüringen ist der Ort Neustadt am Rennsteig komplett unter Quarantäne gestellt worden. Das teilte der Ilmkreis mit. Hintergrund: sechs der elf im Landkreis aufgetretenen Corona-Fälle stammen aus dem knapp 1000-Seelen-Ort im Thüringer Wald. In der Gemeinde befänden sich mit 69 Menschen auch die meisten Kontaktpersonen der Infizierten, hieß es weiter.

Zutritt nur mit Vollschutz

In den kommenden 14 Tagen müssen die Bewohner nun zu Hause bleiben. Ein Zutritt in den Ort dürfe nur in Ausnahmefällen und unter Vollschutz erfolgen, ordnete Landrätin Petra Enders an. Zu den Berechtigten zählten Pflegedienste, Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei.

Am Sonntag war ein 58-jähriger Mann aus Neustadt am Rennsteig in eine Klinik in Suhl eingeliefert worden und muss dort beatmet werden.

Nachdem sechs der elf Fälle von Covid-19 im Ilm-Kreis aus dem Ort in der Landgemeinde Großbreitenbach kommen, wurde der Ort für zwei Wochen komplett unter Quarantäne gestellt. Quelle: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/

Von mro