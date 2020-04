Alles, nichts – oder doch lieber passen?: Ein Quizspiel für Zocker

Altenburg

„Wissen ist Macht“ – ein uralter Spruch und doch immer wieder aktuell. In Zeiten von Corona zeigt sich etwa gerade: Fachliches Wissen hilft tatsächlich, Gefahren zu minimieren. Doch wie sieht’s mit dem Alltagswissen aus? Wer jetzt mit „Gut!“ geantwortet hat, sollte sich vor einem kleinen Quizspiel in der Familie nicht scheuen.

Gaby Orymek gibt Spieletipps. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

An dieser Stelle sei gesagt: Es gibt inzwischen zig Klassiker unter den Quizspielen, die fast jeder kennt. „Trivial Pursuit“ gehört genau so dazu wie Handy-Varianten wie „Quizduell“, die deutschlandweit viele Mitmacher begeistern, ermöglichen sie doch den Spielern mal eben eine schnelle Runde zwischendurch. Doch gerade in der Vielfalt der heutigen Brettspielwelt finden sich innovative Quizspiel-Ideen für die ganze Familie. Gemeinsam am Tisch in lockerer Runde zu spielen, kann wunderbare Spielstunden entstehen lassen, die noch lang in Erinnerung bleiben.

Anzeige

Bis zu acht Personen können mitspielen

Ein Spiel, das solche Momente ermöglicht, ist „Smart 10“. Smart? Also clever und gewitzt, wie der Duden sagt, oder doch eher elegant und fein? Irgendwie etwas von allem, lautet die Antwort. Die mittelgroße Spielschachtel birgt eine Box in sich, die alles beinhaltet, was man für eine Runde braucht: Die Fragen, die zugehörigen versteckten Antworten und den Punktezähler. Spielen können zwei bis acht Personen oder zwei bis vier Teams.

Weitere LVZ+ Artikel

„Smart 10“ können zwei bis acht Personen oder zwei bis vier Teams spielen. Quelle: Mario Jahn

Gespielt wird „Smart 10“ reihum in einer Art selbstbestimmtem K.-o.-System. In der Mitte sichtbar ist eine Frage über einen Themenbereich, etwa „Gehört zu den Säugetieren“. Darum legt sich ein Ring mit zehn Antworten, wie „Fledermaus“, „Delfin“ oder „Katze“. Wer an der Reihe ist, wählt sich eine Antwort und bestätigt – oder negiert sie. Ist die Entscheidung gefallen, wird der entsprechende Knopf angehoben und die Antwort kontrolliert. Wer richtig lag, erhält einen Punkt; bei einem Fehler verliert man die Punkte der aktuellen Runde und scheidet aus. Die anderen spielen weiter. Wer möchte, kann auch passen. Dann behält man seine Punkte – aber eben nicht so viele.

Spielspaß für Besserwisser

Insgesamt 200 Fragen stecken in der kleinen Box, die es zum Teil wirklich in sich haben. Trend-Themen sind dabei ebenso vertreten wie Allgemeinwissen. Manche Fragen erfordern dabei klare Antworten, wie etwa die Interpreten bestimmter Songs, andere fragen einfach nach „richtig“ oder „falsch“. Es wird auf’s Wissen gepokert und gegebenenfalls mit ein wenig Schadenfreude agiert. Kurz: Es macht Spaß, den Besserwisser zu spielen, wenn man gerade nicht an der Reihe ist. Man sollte es nur – um des Friedens willen – bloß nicht übertreiben...

Das Quizspiel „Smart 10“ Spieltyp: Quizspiel Empfohlenes Alter: ab 10 Jahren Spieler: 2 – 8 Spieldauer: ca. 20 Minuten Verlag: Piatnik Erscheinungsjahr: 2019 Preis: 26 bis 30 Euro

Von Gabriele Orymek