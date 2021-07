Region

Die Collm-Klinik lässt Andere künftig bei der Pflegeausbildung zugucken – so geht Transparenz! Mit dem gläsernen Patientenzimmer im ehemaligen Blumenladen vor dem Krankenhaus will Pflegedienstleiterin Antje Doßmann den Nachwuchs begeistern. „Erst gucken – dann anfassen“, lautet die Devise. Wenn das mal auf potenzielle Fachkräfte nicht eher abstoßend als anziehend wirkt...Nachahmenswert ist es dennoch an anderen Stellen.

Fachkräftemangel herrscht auch bei der Deutschen Fußball-Nationalelf. Deshalb können wir Jogis Jungs jetzt nicht mehr öffentlich beim Kicken um den Titel zusehen. „Public Viewing“ heißt das – und bezeichnete ursprünglich mal die öffentliche Aufbahrung von Toten. Liegt es an dieser Parallele, dass mancher zuletzt die Bewegung in den Spielen der Deutschen bei dieser Europameisterschaft vermisst hat?

Haben die Erzieherinnen im ASB-Hort „Posthörnchen“ in Wermsdorf mit den Grundschülern auch Fußball gespielt – und was ist noch so passiert – oder eben nicht? Mehr Einblicke in die Arbeit nach dem Vorbild der Oschatzer Pflegeausbildung hätten hier geholfen – und dem Gemeinderat die Entscheidung erspart, die Betreuung wieder selbst in die Hand zu nehmen...

Handwerklich unbegabte Menschen würden sich freuen, wenn ihre Bedürfnisse mehr berücksichtigt würden. Baumärkte gibt es viele. Was fehlt, ist ein Markt, der Brillen, Lupen und Ferngläser verkauft – Equipment für jene, die anderen gerne bei der Arbeit zuschauen. „Praktiker“ das war einmal, jetzt gibt es „Theoretiker“ – ganz sicher bald auch in Ihrer Nähe!

Einblicke in politische Entscheidungsprozesse gibt es bisher nur ungenügend. Der Bundestag hat zwar eine gläserne Kuppel, die Büros, in denen die Lobbyarbeit gemacht wird, sind aber genau so undurchsichtig wie das, was dort im Detail besprochen und schließlich beschlossen wird. Ein gläserner Abgeordneter samt transparenter Sponsoren wäre für viele Menschen, die im September wählen gehen wollen, eine echte Entscheidungshilfe

Von Christian Kunze