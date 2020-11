Leipzig

Es sollen nach Schätzungen der Initiative durchgezählt 45.000 Menschen aus ganz Deutschland gewesen sein, die am Sonnabend der Großkundgebung von „ Querdenken“ gefolgt waren. Ihr Ziel – auf dem Innenstadtring zu marschieren – untersagten die Stadt Leipzig und das Verwaltungsgericht Leipzig. Sie marschierten trotzdem. Durchbrachen Polizeiblockaden mehrfach. Wendeten Gewalt an, warfen mit Flaschen, zündeten Pyrotechnik. Wie konnte es soweit kommen, dass die Gegner der Corona-Auflagen trotz ihrer massenhaften Verstöße gegen Versammlungsauflagen und der letztendlichen Auflösung der Kundgebung auf dem Augustusplatz dennoch zu Tausenden über den Ring marschieren konnten? Ein Protokoll des Nachmittags.

90 Prozet trugen keine Masken

13 Uhr: Die Versammlung auf dem Augustusplatz beginnt. Tausende „ Querdenken“-Anhänger jubeln. 90 Prozent tragen keine Maske. Mindestabstände werden kaum eingehalten. Auf dem Hauptbahnhof versammeln sich schon seit Stunden Neonazis, gewaltbereite Hooligans und rechtsextreme Organisationen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nun brechen sie in mehreren Gruppen zum Marsch zum Augustusplatz auf. Es werden Reichfahnen geschwenkt, Banner von NPD-Jugendorganisation und rechtsextremen Medien sind zu sehen.

Die Polizei wiederholt Lautsprecher-Durchsagen mit Hinweisen auf die Einhaltung der Hygieneregeln – Buh-Rufe und Gelächter unter den Zehntausenden. Auch die Veranstalter weisen auf eine drohende Auflösung der Versammlung hin, sollte den Anweisungen nicht gefolgt werden. Zwischendurch gibt es aber auch Redebeiträge auf der Bühne, die zur Missachtung der Regeln aufmuntern.

13.57 Uhr: Der Ton wird immer schärfer. Dem Veranstalter gelingt es nicht, die Massen zu disziplinieren. „Wir werden so lange nicht weiter machen, bis die Regeln eingehalten werden“. Die Reaktionen: „Wir sind das Volk“-Rufe. Pfiffe auf Lautsprecher-Durchsagen der Polizei.

14.04 Uhr: In die Protestkundgebung von „ Leipzig nimmt Platz“ am Johannisplatz mischen sich immer wieder Querdenker. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es kommt zu Pöbeleien und Angriffen. Die Polizei schreitet ein, verweist Personen des Platzes. In der Querstraße kommt es zu Festnahmen. Es sind vor allem Gegendemonstranten.

Die Situation verschärft sich mit Auflösung der Versammlung

15.35 Uhr: Die Versammlung wird wegen massiver Verstöße gegen die Auflagen beendet. Buh-Rufe, Pfiffe.

15.38 Uhr: In den Seitenstraßen westlich des Augustusplatzes, aber auch zwischen Kroch-Hochhaus und Oper sammeln sich Gruppen gewaltbereiter Hooligans und Neonazis. Offen getragene Reichsadler sind zu sehen, aber auch vermummte sogenannte Freie Kräfte.

15.50 Uhr: Die Eskalation mit Ansage beginnt: Am Kroch-Hochhaus in der Goethestraße kommt es zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremen und der Polizei. Es hat auch Festnahmen gegeben. Wenig später fliegen Flaschen auf Polizisten an der Ecke Ritterstraße.

16 Uhr: Die Hooligans ziehen unbehelligt über die Goethestraße in Richtung Hauptbahnhof. Am Brühl kommt es zur Vereinigung mit anderen Neonazi-Gruppen. Auch hier gibt es Angriffe auf Beamte, Pfefferspray wird eingesetzt. Eigentlich festgesetzte Rechtsextreme werden auf dem Brühl wieder frei gelassen. Die Neonazi-Gruppen laufen weiter in Richtung Schwanenteich und Ring.

16.03 Uhr: Die anderen Teilnehmer der „ Querdenken“-Kundgebung auf dem Augustusplatz bewegen sich nun auch in Richtung Ring. Die Polizei wiederholt ihre Durchsagen, dass die Versammlung beendet und der Platz zu räumen sei.

16.15 Uhr: Die Hooligans stehen nun auf dem Georgiring vor dem Wintergarten-Hochhaus. Ein Dutzend Beamte stellt sich ihnen entgegen, versucht eine Kette zu bilden, um den weiteren Marsch zu verhindern. Die Rechtsextremem sind unbeeindruckt, laufen provozierende auf die Beamten zu. Inzwischen sind es mindestens 500 von ihnen. Die Polizei setzt Pfefferspray ein und versucht zu deeskalieren. Es wird Pyrotechnik gezündet.

16.19 Uhr: Vom Augustusplatz kommen immer mehr „Querdenker“ und unterstützen die rechtsextremen Hooligans. Die Polizei lässt einige von ihnen am Wintergartenhochhaus passieren, versucht die Kette aber weiter zu verstärken. Die Polizei fordert die Menge auf, die Straßen und Gleise frei zu machen und droht Bußgelder an, da die Versammlung beendet sei. Polizisten werden beschimpft.

Hooligans und Neonazis werfen Flaschen auf Polizeibeamte

16.29 Uhr: Neonazis patrouillieren inzwischen auch am Hauptbahnhof in kleineren Gruppen, machen Jagd auf Menschen, die Masken tragen. Journalisten werden angegriffen, Passanten. Es gibt vereinzelt Festnahmen am Hauptbahnhof. Die meisten der Gewaltbereiten bleiben aber unbehelligt. Die Querdenken-Demonstranten rücken weiter auf dem Georgiring bis zur Polizeiabsperrung vor. Tausende skandieren „Frieden – Freiheit – keine Diktatur“, „ Widerstand“ und „Gebt die Straße frei“.

16.57 Uhr: Die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Es fliegen Pyrotechnik und Flaschen auf Polizeibeamte. Die Massen – es sind tausende auf diesem Abschnitt – schieben die Polizisten vor sich her. In der ersten Reihe der Demo stehen vermeintliche Normalbürger neben Neonazis. Rings herum brüllen Zehntausende. Die Beamten sind auf verlorenem Posten.

17.01 Uhr: Die Absperrung der Polizei auf dem Georgiring wird überrannt. Polizisten in Rückwärtsbewegung, Pfefferspray gegen Gewalttätige, die ihnen hinterherstürmen. Die Menge jubelt, brüllt weiter „ Widerstand“, „Wir sind das Volk“. Aus Musikboxen ertönt Marius Müller-Westernhagens „Freiheit“ und Joan Baez „We shall overcome“.

17.15 Uhr: Auf dem Willy-Brandt-Platz stoppt die Menge erneut. Es sind weitere Polizeisperren eingerichtet worden – bei denen es aber kein Davor oder Dahinter mehr gibt. Überall stehen „Querdenker“, drücken auf die Barrikaden. „Straße frei“- und „Die Mauer muss weg“-Rufe. Corona-Gegner bedrängen die Polizisten – es kommt zu Rangeleien, Schlagstöcke und Pfefferspray kommen erneut zum Einsatz.

17.21 Uhr: Inmitten der Massen am Willi-Brandt-Platz taucht Coronaleugner Attila Hildmann auf, hält propagandistische Reden und stachelt die Menge an, sich zu widersetzen.

17.35 Uhr: Die Polizei ist überfordert und wird auch vor dem Hauptbahnhof wieder überrannt. Die Blockaden werden aufgelöst. Die Menge marschiert nun laut jubelnd in Richtung Tröndlinring, dann weiter zur Runden Ecke, zum Neuen Rathaus. Die Beamten versuchen den Marsch zu begleiten, können aber nicht eingreifen. Die Lage ist außer Kontrolle. Teile der Demonstration biegen in die Stadt ab.

Gegendemonstranten blockieren die Route am Rossplatz

18.21 Uhr: Am Rossplatz blockieren Gegendemonstranten von „ Leipzig nimmt Platz“ das letzte Stück des Innenstadtrings vor dem Augustusplatz. Die Polizei sperrt hier mit einer Wagenburg aus Fahrzeugen ab und leitet den Zug der Corona-Gegner nun bewusst in die Innenstadt. Es geht nun über den Burgplatz, zur Thomaskirche über das Barfußgässchen, auf den Markt und schließlich durch die Grimmaische Straße zurück auf den Augustusplatz.

20 Uhr: Die „Querdenker“ feiern ihren Erfolg auf dem Augustusplatz. Es wird „Ein Tag, so wunderschön wie heute“ angestimmt. Die Aufforderungen der Polizei, den Platz nun endlich zu verlassen, werden immer weiter ignoriert. Einige der Demonstranten begeben sich danach auf den Heimweg, Tausende bleiben aber in der Innenstadt. Sie besetzen nun auch noch Nikolaikirchhof, singen dicht gedrängt gemeinsam in der Fußgängerzone. Alles natürlich ohne Maske. Die Polizei ist längst nur noch Zuschauer, greift nicht ein.

21 Uhr: Nach fortwährenden Gerüchten, Teilnehmer von „ Querdenken“ würden sich auch nach Connewitz aufmachen, kommt es in der Nacht auch dort zu Ausschreitungen. Fahrzeuge mit vermeintlichen „Querdenkern“ werden angegriffen, Barrikaden errichtet und angezündet.

