Als die Atomraketen aus Oschatz verschwanden

Oschatz

Dieses Bild und dieses Geräusch hat sich bei vielen älteren Oschatzern ins Gedächtnis eingebrannt. Mit den bloßen Händen mussten sowjetische Soldaten am Oschatzer Bahnhof Eisenbahnwaggons voller schwarzer Kohlen entladen, die Stück für Stück mit einem ganz eigenartigen Geräusch auf dem Haufen neben dem Waggon landeten. Das ging so über Jahre hinweg – bis zum Frühjahr 1991.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sowjetische Soldaten in Oschatz stationiert. Vor 30 Jahren kehrten sie wieder in ihre Heimat zurück.

Im Rahmen des Zwei-plus-Vier-Vertrages zwischen Deutschland und der Sowjetunion sollten bis 1994 alle in Ostdeutschland stationierten Sowjetsoldaten in ihre Heimat zurückgekehrt sein.

Bahnverladung Sowjets Oschatz März 1991: Militärfahrzeuge aus der Kaserne Wermsdorfer Straße werden am Bahnhof Oschatz verladen. Quelle: Günther Hunger

Für die Raketeneinheit im Oschatzer Fliegerhorst ging es noch viel schneller. Laut einem LVZ-Bericht vom 12. März 1991 sollte das riesige Kasernengelände an der Wermsdorfer Straße bis Ende März 1991 leer geräumt werden – ohne für großes Aufsehen zu sorgen. Es wird geschätzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt in den Standorten an der Wermsdorfer Straße und an der Dresdener Straße insgesamt 5000 sowjetische Soldaten in der Stadt stationiert gewesen war. Zum Vergleich: In Oschatz lebten damals knapp 20 000 Einwohner.

SS-20_Sprengkopf Atomwaffe Rakete Nuklearsprengkopf Quelle Wikipedia Quelle: wikipedia

„Die Raketeneinheit musste als eine der ersten in Sachsen abziehen, weil dort SS 20 stationiert gewesen waren“, erinnert sich Hans-Günter Sirrenberg (70). SS 20 waren sowjetische Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen. Sirrenberg war 1991 Ordnungsdezernent im Landratsamt Oschatz und unterstützte in dieser Funktion den Abzug der Sowjets. „Das war eine ganz ereignisreiche Zeit mit vielen Überraschungen und Unwägbarkeiten. Man hatte zwar auch schon vorher davon gehört: Aber für mich war es eine ganz große Überraschung, dass in Oschatz wirklich SS 20 stationiert gewesen waren, die ich auch von weitem persönlich gesehen habe.“ Die Mittelstreckenraketen waren unter anderem in dem riesigen Hangar untergebracht, den es noch immer gibt.

Im Ernstfall Abschüsse aus dem Wald

Im sogenannten Ernstfall wären die Raketenschlepper von Oschatz aus in ein Waldgebiet gefahren und hätten die Sprengköpfe von dort aus abgefeuert. „Damit kein Gegentreffer die Kaserne treffen konnte“, erklärt Sirrenberg.

Der sowjetische Kommandeur habe damals gesagt, dass jeder SS-20-Sprengkopf eine Nummer habe. „Und dann hat er uns erzählt, dass er selber nicht wisse, was ein Übungssprengkopf oder ein scharfer Sprengkopf war.“ Diese Information sei nicht gerade beruhigend gewesen.

„Wir haben immer versucht, mit der Roten Armee vernünftig auszukommen und nicht auf Konfrontation zu gehen – und ich denke, das ist in Oschatz auch gelungen“, schätzt Sirrenberg ein.

Hingterlassenschaften der Sowjets im Gelände an der Wermsdorfer Straße in Oschatz. Quelle: Günther Hunger

Das Landratsamt war unter anderem dafür verantwortlich, dass im Kasernengelände an der Wermsdorfer Straße nicht zu viel Müll zurück gelassen wurde. Sirrenberg: „Das war natürlich nur ein frommer Wunsch. Die Sowjets haben nur das mitgenommen, was sie brauchten. Alles andere ist liegen geblieben, unter anderem auch Übungsminen. Aber die Gebäudesubstanz war noch erstaunlich gut erhalten.“ Aus diesem Grund wurde das Kasernengelände nach dem Abzug der Sowjets von einem Sicherheitsdienst bewacht, um Vandalismus zu verhindern.

Geselliger Abend mit unterirdischem Pistolen schießen

Im Jahr 1993 zog dann auch das Pionier-Bataillon aus der Kaserne an der Dresdner Straße ab. Vor dem Abzug wurden Vertreter deutscher Behörden von den sowjetischen Offizieren zu einem geselligen Abend eingeladen. Sirrenberg: „Daran kann ich mich noch genau erinnern. Nach einen Saunagang, Essen und Trinken ging es dann in einen langen Gang unter dem Kasernenhof – zum Pistolenschießen. Der Gang war bloß 1,20 Meter breit, und die Gefahr von Querschlägern groß. Da haben die sich einen Spaß draus gemacht.“

Große Büchsen mit Hundefutter gekauft

Der Kommandeur habe dann noch gesagt: „So schön wie hier werden wir es wohl sobald nicht mehr haben.“ Dieter Scholz (72) aus Wermsdorf, der damals als Sachbearbeiter im Landratsamt auch für militärische Altlasten zuständig war, sagt: „Wir haben gute menschliche Beziehungen zu den sowjetischen Soldaten gepflegt. Als sie weg mussten, hat uns das genau so geschmerzt.“ Er erinnert sich noch, dass die Soldaten vor ihrem Abzug in einem Oschatzer Supermarkt große Büchsen mit Hundefutter gekauft haben. „Für die lange Fahrt im Zug.“

Gefährliche Feuerwehrschläuche voll Sprengstoff

Am Sportplatz der Kaserne Dresdener Straße hatten die Sowjets drei lange Feuerwehrschläuche zurück gelassen, die nach dem Abzug einem deutschen Experten auffielen: „Die Schläuche sind mit Sprengstoff gefüllt. Die werden vom Flugzeug abgeworfen, um Minenfelder zu sprengen.“ Passiert ist zum Glück nichts, die Schläuche wurden vom Munitionsbergungsdienst entsorgt. „Das hätte eine Katastrophe geben können“, sagt Sirrenberg,

Zwei Kasernengelände neu gestaltet

Die Katastrophe ist ausgeblieben, die beiden großen Kasernengelände Fliegerhorst und Dresdener Straße wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten von Grund auf neu gestaltet. Wo im Kalten Krieg sowjetische Raketen mit Atomsprengköpfen auf den Ernstfall warteten, präsentiert sich der Fliegerhorst heute als ein Wohngebiet im Grünen mit mehr als 1000 Einwohnern. Die ehemaligen Kasernen wurden zu Wohnhäusern umgebaut, außerdem entstanden viele Eigenheime.

Im Kasernengelände an der Dresdener Straße wurden die meisten Gebäude abgerissen. Hier steht nur noch eine Kaserne, in der sich das Oschatzer Finanzamt befindet. Und hier gibt es einen Festplatz für Konzerte unter freiem Himmel oder das Oktoberfest.

Von Frank Hörügel