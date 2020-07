Im August 2019 ging mit dem Song „Power of Love“ (Frankie Goes to Hollywood) im Bungalowdorf Olganitz (Nordsachsen) eine Ära zu Ende: Nach mehr als 20 Jahren zog das Nachtdigital-Festival einen Schlussstrich. Nun ist klar: Es geht doch weiter, unter neuem Namen, an einem neuen Ort.