Alte Mulde in Roitzschjora macht Anliegern Sorgen

Roitzschjora

Das Idyll an der Alten Mulde in Roitzschjora ist bedroht. Es scheint auszutrocknen. Wo in den vergangenen Jahren noch geschwommen werden konnte, ging das 2019 nicht mehr. Stephan Seide ist Vorsitzendender des Kleingartenvereins Muldental im Löbnitzer Ortsteil Roitzschjora. Die Kleingartenanlage liegt nahe dem Muldearm. Gemeinsam mit Anglern und anderen Anliegern, mit Landtagsabgeordneten und dem Löbnitzer Bürgermeister soll Ende dieser Woche darüber gesprochen werden, wie das Problem gelöst werden könnte. Für die Moderation konnte Pfarrer Matthias Taatz gewonnen werden.

Auch der Campingplatz Löbnitz, der ein Stück weiter westlich an der Alten Mulde liegt, verliert ohne Wasser an Attraktivität. „Und wo sollen sie denn baden?“, „Bei dem Wasserstand können sie dort bald dichtmachen“, kommentierten vor einigen Wochen Internet-Nutzer Infos über die Erhöhung der Gebühren.

Spezielle Tier- und Pflanzenwelt

Aber es geht nicht allein um die Menschen, sondern vor allem ist es die Natur, die hier leidet. Diese Altwasser gehören zum Flora-Fauna-Habitat. Der alte Muldebogen ist hier einst aus dem Fluss ausgeschert. Zuerst hatte die Strömung eine immer weitere Flussschleife ausgegraben. Dann brach sie sich einfach wieder einen geraden Durchfluss und der vorher ausgespülte Altarm war damit abgehängt. In diesem abgeschlossenen Gewässer hat sich eine spezielle Tier- und Pflanzenwelt herausgebildet. Biber, Eisvogel, Fischotter, wissen die Kleingärtner in ihrer Nachbarschaft. „Das sollte pfleglicher behandelt werden“, findet Stephan Seide.

Wunsch nach Regenwetter

Am liebsten hätte er dieser Tage einfach mal sechs Wochen Regenwetter. Das geht sicher vielen Gärtnern und Landwirten so. Dabei hat die Kleingartenanlage Muldental ihr spezielles Verhältnis zum Fluss. 2013 hätte das Mulde-Hochwasser für sie fast das Aus bedeutet. Danach standen 56 Gärten leer, aber heute sind fast alle belegt. Inzwischen wurde der Hochwasserschutz verbessert. Doch die Anlage liegt deshalb nun im Polder Löbnitz. Das heißt: Diese weite Fläche wird im Notfall gezielt geflutet, um Wassermassen von Siedlungen fernzuhalten. Ein Fall, den sich die Kleingärtner sicher nicht wünschen. Wenn, dann käme das Wasser immerhin mit Vorlaufzeit. Es soll auch besser wieder abfließen. Im Muldearm würde dann aber sicher etwas zurückbleiben.

Von Heike Liesaus