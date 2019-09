Altenburger Ärztin Elke Legler setzt sich zur Ruhe

Altenburg

Nach 35 Jahren als Allgemeinmedizinerin in der Münsaer Straße gibt Elke Legler den Staffelstab weiter. „Und zwar an eine ganz liebe Kollegin, die meine Praxis mit dem gesamten Team und Patienten so übernimmt, wie sie ist.“ Carmen Bundesmann heißt die Nachfolgerin. Sie wird den Arzt-Standort allerdings verlegen und ab Oktober in die Poliklinikin der Johann-Sebastian-Bach-Straße ziehen. Dort soll eine Gemeinschaftspraxis mit Kardiologin Kerstin Pauli entstehen, die für viele Patienten durch eine nahe Bushaltestelle und barrierefreien Zugang besser zu erreichen sein wird.

Nach der Wende selbstständig gemacht

Dankbarkeit sprüht aus jedem ihrer Worte und damit eine Lebendigkeit, die auf einen aktiven Ruhestand hindeutet. „Zu wissen, dass sowohl meine Patienten als auch mein Team mit Frau Bundesmann versorgt sind, ist ein befreiendes Gefühl“, sagt Legler. „Deswegen stehe ich dem Ruhestand ganz freudig gegenüber.“ Geboren 1953, fand sich in Leglers Grundschulaufsätzen schon immer der Berufswunsch der Ärztin – das war von Anfang an klar. Sie studierte in Erfurt und Leipzig, hätte danach gerne die Facharztrichtung der Kinderärztin eingeschlagen, wurde in der ehemaligen DDR jedoch als Allgemeinmedizinerin gebraucht. Zusammen mit Dr. Bernd Woitke hatte sie in der Münsaer Straße die Praxis als Außenstelle der Poliklinik geführt – nach der Wende, 1991, hatten sich beide jedoch selbstständig gemacht. „Damals hat uns niemand an die Hand genommen“, erinnert sich Legler. „Wir wurden mit der Selbstständigkeit einfach ins kalte Wasser geschmissen. Alles haben wir uns dann selbst erarbeitet.“

„Ich habe nichts nachgetrauert“

Zu DDR-Zeiten war Legler noch viele Jahre Krippenärztin in Windischleuba und konnte sich so den heimlichen Wunsch der Kinderärztin teilweise erfüllen. „Aber auch zu mir als Hausärztin sind die Kinder bis zu einem gewissen Alter gekommen, deswegen habe ich nichts nachgetrauert.“

Sie selbst hat zwei Kinder, die es beruflich zwar auch in den medizinischen Bereich verschlagen hat, die aber nicht in die Praxis eingestiegen sind. „Man wünscht sich das natürlich von den Kindern, dass sie die Praxis mal übernehmen. Aber man kann sie aber nicht in diesen Rahmen zwängen“, sagt Legler ohne Bedauern in der Stimme. Ihr Sohn arbeitet als Rettungsassistent, die Tochter ist Ergotherapeutin. Da deutet Legler auf das Skelett, das im Zimmer steht: „Das ist Bruno. Das wohl schrecklichste Weihnachtsgeschenk, das ich meiner Tochter je gemacht habe. Sie wollte den Kerl nach ihrer bestandenen Prüfung auch partout nicht zurück.“

Die Patienten werden sie vermissen

Mit ihrem wohlverdienten Ruhestand lässt Legler Patienten zurück, die sie vermissen werden und sehr schätzen – das zeigen die zahlreichen Blumensträuße und Dankeskarten, die sich auf ihrem Fensterbrett aneinanderreihen. „In all den Jahren wächst man in die Familie der Patienten hinein, man ist nicht nur Arzt, sondern hört sich auch Probleme und andere Wehwehchen an. Gerade ist ja noch viel los, aber die emotionalen Momente werden sicher noch kommen“, sagt Legler.

Die Frage, die sie derzeit am häufigsten zu hören bekomme, sei „Was machen Sie denn mit der ganzen Zeit?“. Und feststeht, der Ärztin wird es nicht langweilig werden: „Die Enkelkinder freuen sich, dass die Oma jetzt mehr Zeit hat. Mein Fahrrad wird häufiger zum Einsatz kommen und ich will auch wieder wandern gehen.“ Und sie hält es nicht im Landkreis, denn mit einem Kreuzfahrtschiff will sie noch etwas von der Welt sehen.

Ihre Nachfolgerin Carmen Bundesmann hat die zukünftigen Patienten in der gemeinsamen Sprechstunde schon kennengelernt und hat mit Kardiologin Kerstin Pauli während der Facharztausbildung zusammengearbeitet. Dass sie nun Leglers Nachfolge antritt, hat sie dem Zufall zu verdanken, denn sie ist auf einen Hinweis vom Ehemann der Kollegin Pauli hin auf die freie Stelle gestoßen und konnte sich so Elke Legler vorstellen. Altenburg ist für sie kein neues Terrain. Die Stadt ist für sie günstig in der Nähe ihres Heimatortes Frankenhain bei Frohburg gelegen. Studiert hat die 34-Jährige, genau wie ihre Vorgängerin, in Leipzig.

Von Katharina Stork