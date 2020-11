Altenburger Landratsamt schließt heimlich Halle für Reha-Sport – Verein in Existenznot

Altenburg

Das Landratsamt plant einen neuen Corona-Abstrichpunkt. Wegen ausgeschöpfter Test-Kapazitäten am Klinikum soll dieser nach OVZ-Informationen zusätzlich in der Sporthalle direkt neben dem Gesundheitsamt in der Altenburger Lindenaustraße 31 entstehen. Damit die Kreisbehörde ihre Pläne umsetzen kann, hat sie heimlich und ohne Einbeziehung der Nutzer die Halle bereits seit Montag gesperrt. Das Problem: Dadurch fallen auch der Sportunterricht der Freien Grundschule Christian Felix Weiße und die Reha- und Gesundheitssportkurse des SV Medizin flach. Dinge, die trotz Pandemie-Verordnung weiter möglich, weil nötig sind.

Kreissportbund überrascht und unglücklich

„Im Sinne unserer Mitglieder sind wir äußerst unglücklich mit dieser Entscheidung“, sagte der Geschäftsführer des Kreissportbundes, Ulf Schnerrer, am Donnerstag auf OVZ-Nachfrage und bestätigte die enge Zeitschiene. Der KSB sei erst am Donnerstag der Vorwoche mit einem Schreiben über die Schließung, von der über 400 Sportler betroffen seien, am Montag informiert worden. „Es betrifft vor allem den Reha-Sport, der medizinisch notwendig, weil ärztlich verordnet und damit trotz Corona-Einschränkungen weiter möglich ist.“ Alternativen gebe es seines Wissen nach nicht. „Wir haben bereits den Kontakt gesucht, mit dem Ziel, eine andere Lösung zu finden.“ Bisher vergebens.

Anzeige

Schließung bringt SV Medizin in Bredouille

Neben dem Zettel, der auf den Ausfall des Kindersports in der Turnhalle in der Lindenaustraße hinweist, hängt Schild mit den Corona-Regeln. Aber auch wer die beachtet, kann dort nicht mehr aktiv werden, weil die Halle heimlich gesperrt wurde. Quelle: Mario Jahn

Wie dramatisch der Wegfall der Lindenauhalle für den SV Medizin ist, machte Martina Lengowski-Fischer deutlich. „Wir sind sehr schockiert und als Verein nicht mehr handlungsfähig“, sagte die stellvertretende Vorsitzende und Abteilungsleiterin Behinderten-, Reha- und Gesundheitssport des mit 905 Mitgliedern zweitgrößten Sportvereins im Altenburger Land. „Nachdem wir das Reha-Schwimmen wegen Corona schon nicht mehr anbieten können, ist das die nächste Härte.“ Ein Drittel der Gesamtmitglieder trainiere sonst in 15 Gruppen in der Lindenaustraße. Davon seien fünf Rehasport-Gruppen mit etwa 100 Mitgliedern, denen trotz medizinischer Notwendigkeit und ärztlicher Verordnung nun die gesundheitsfördernde Bewegung fehle.

„Es ist sehr beängstigend, was auf uns zukommt, weil wir die Gruppen auch nicht auf andere Hallen aufteilen können, selbst wenn die Zeiten da wären“, so Lengowski-Fischer, die neben dem präventiven Charakter der wegfallenden Angebote auch auf die zentrale Lage in der Lindenaustraße verwies. Schließlich brauche man für viele Kurse, die der Entspannung dienten, Ruhe, die es in Mehrfelderhallen aber nicht gebe. „Bisher haben wir auch keine Alternativangebote vom Landratsamt erhalten.“

Verein schwant längere Schließzeit

Zudem kritisieren sie und Vereinschefin Brigitte Dümmel, dass der SV Medizin erst am Dienstag per Mail vom Schulverwaltungsamt des Kreises über die Hallenschließung in Kenntnis gesetzt wurde. „Wir haben Verständnis für die momentane Situation und haben vorsorglich einen Trainingsstopp eingelegt“, erklärte Martina Lengowski-Fischer. Sonst hätte womöglich am Montag jemand vor verschlossenen Türen gestanden.

Aber da ist noch mehr, was den auf Reha- und Gesundheitssport ausgerichteten Verein Medizin an der Mail beunruhigt. „Wir sind sehr hellhörig geworden, als wir gelesen haben, dass die Halle ,bis auf Weiteres‘ geschlossen wird“, so Lengowski-Fischer weiter. „Wir haben Angst, dass die Halle für längere Zeit geschlossen bleibt.“ Schließlich wisse niemand, wie lange die Corona-Pandemie noch dauere.

Von Thomas Haegeler