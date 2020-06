Altenburg

Letzte Woche beklagte sich der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann auf Twitter über Rassismus „gegen Weiße“ und schrieb: „Wir sind alle gleich!“ Zwei Tage später entschuldigte er sich und nannte seinen Beitrag „den dämlichsten und unpassendsten Tweet des Jahres“. Hier erzählt Neumann, warum er seine Meinung änderte. Und warum er seinen Tweet trotzdem nicht löschen wird.

Herr Neumann, es kommt nicht häufig vor, dass ein Politiker eine eigene Äußerung als „dämlich“ bezeichnet.

Anzeige

Viele Politiker sagen, sie seien der Wahrheit verpflichtet. Aber bei ihnen selbst hapert es dann oft. Ich denke, man muss auch bereit sein zu sagen: Das war dämlich! Genau das habe ich getan.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie kamen Sie denn auf Ihren „dämlichen Tweet“?

Ich bin unheimlich viel auf Twitter unterwegs, weil man hier viele Nachrichten zuerst mitbekommt. In den Tagen nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd durch einen Polizisten, hat sich auf Twitter eine starke, aggressive Front von vor allem Schwarzen gegen vor allem Weiße breitgemacht.

„Ist mein vierjähriger Sohn ein Rassist?“

Konnten Sie das nicht nachvollziehen?

Doch, aber ich hatte auch das Gefühl, ich als Weißer darf mich jetzt überhaupt nicht mehr äußern. Ich finde, dass es immer möglich sein muss, ordentlich miteinander zu reden. Jetzt aber wurde man fast schon aufgrund seiner Hautfarbe zum Rassisten erklärt. Das hat etwas in mir bewegt. Ich fragte mich, noch auf dem Weg in den Kindergarten: Ist jetzt auch mein vierjähriger Sohn ein Rassist, weil er Weißer ist?

Und dann setzten Sie Ihren Tweet ab.

Genau. Ich würde ihn heute aber nicht noch einmal so schreiben.

Weil Sie in einen Shitstorm gerieten?

Das wäre zu einfach gesagt. Den Tweet würde ich nicht mehr schreiben, weil ich verstanden habe, dass er verletzend war. Das kam aber erst mit dem Shitstorm. Erst durch den bin ich mit Leuten in Kontakt geraten, denen ich vorher nie begegnet wäre. Ich habe Telefonate mit Schwarzen Aktivisten* geführt, habe Texte zum Thema gelesen und mir das Hörbuch „Exit Racism“ bestellt, weil es mir jemand empfohlen hat.

Die meisten Antworten unter Ihrem Tweet sind keine Buchempfehlungen, sondern vor allem: sehr wütend.

Ja, und das verstehe ich. Ich war früher Personalleiter bei Volkswagen und habe mich viel damit beschäftigt, wann Menschen wütend reagieren. Wenn mich jemand tief beleidigt, breche ich ab – aber Wut hat immer einen Grund. Manchmal kann man eben nicht sachlich bleiben, das weiß ich.

„In Thüringen gibt es Alltagsrassismus“

Wie äußerte sich die Wut, die Ihnen entgegenschlug?

Eine der ersten, die schrieb, war die Autorin Jasmina Kuhnke. Die macht sich auf Twitter extrem stark gegen Rassismus. Ich kannte sie vorher gar nicht, mittlerweile folge ich ihr. Mir schrieb sie, dass in Thüringen eben nicht alle Menschen gleich seien. Und das stimmt ja auch, es gibt in Thüringen Diskriminierung und Alltagsrassismus, gegen den ich mich ja auch einsetze.

Kuhnke forderte Sie auf, Ihren Tweet zu löschen.

Ja, aber das mache ich nicht.

Warum nicht?

Weil sich unter dem Tweet noch zig weitere Leute mit Erklärungen an mich gewendet und diskutiert haben. Es ist eine Wissenssammlung entstanden über die Frage: Warum ist Rassismus gegen Schwarze etwas anderes, als wenn jemand wegen seines Weißseins diskriminiert wird? Für mich war der Shitstorm sehr lehrreich, vielleicht ist er es auch für andere. Deshalb lasse ich ihn stehen.

Was genau haben Sie aus dem Shitstorm gelernt?

Der Journalist Martin Debes, beispielsweise, wies mich darauf hin, dass ich „strukturelle Diskriminierung“ ausblenden würde. Das heißt, dass Schwarze nicht nur hin und wieder ungerecht behandelt werden – sondern, dass diese Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft an sich verwurzelt ist. Und das verstehe ich, in Amerika werden Schwarze von der Polizei eher verdächtigt als Weiße. Bei uns haben es Schwarze bei der Wohnungssuche schwerer.

„Ich verstand nicht, warum meine Meinung jemanden verletzen kann“

Sie haben dann angefangen, mit Aktivisten zu telefonieren, die auf Ihren Tweet reagiert hatten.

Ich habe irgendwann gemerkt, dass sich so ein komplexes Thema nicht in Tweet-Länge besprechen lässt. Ich habe dann zum Beispiel mit dem Schwarzen Blogger Nasir Ahmad länger telefoniert. Ich wollte einfach verstehen, warum ihn meine Meinung derartig verletzen konnte.

Was hat er Ihnen gesagt?

Er hat mir erklärt, wie tief es in der Seele von Schwarzen Menschen drinsteckt, dass Weiße Menschen seit Jahrhunderten in der Welt auch gewütet und unterdrückt haben. Das habe ich vorher einfach unterschätzt, ich habe mich damit auch zu wenig beschäftigt. Natürlich wirkt so etwas wie mein Tweet dann wahnsinnig naiv und verletzend. Das habe ich nicht gewollt und dafür habe ich mich auch entschuldigt.

Mit wem telefonierten Sie noch?

Auf Facebook schickte mir ein Mann namens Rolly Kilumana ziemlich wütende Sprachnachrichten. Ich sah auf seinem Profil, dass er aus Kinshasa stammte und dort war ich schon einmal. Wir haben damals mit unserem „Hilfe für Kongo e.V.“ für zwei Waisenhäuser, ein Gesundheitszentrum und eine Schule gespendet.

Sie hatten einen ersten Berührungspunkt mit dem, der wütend auf Sie war.

Das ließ mich denken, dass ich auch ihn verstehen könnte. Und so war es dann auch: Der Mann erzählte mir am Telefon von seinen Vorfahren, die unter der belgischen Kolonialherrschaft gelitten haben und für Weiße Menschen Kautschuk ernten mussten. Er selbst lebt in Wuppertal und macht dort in seinem Alltag immer wieder rassistische Erfahrungen. Er bekommt Blicke oder muss auf dem Amt länger warten.

„Es fällt mir jetzt leichter, über Rassismus zu sprechen“

Was stellen Sie jetzt mit ihrem neuen Wissen an?

Zunächst denke ich, dass jeder Weiße Mensch versuchen sollte, den tiefen Verletzungen Schwarzer Menschen einmal nachzuspüren. Dass man versteht, warum eine Aussage, wie „du sprichst aber gut Deutsch“ auch sehr verletzend sein kann, weil es den anderen als fremd markiert. Man kann andere verletzen, ohne das gewollt zu haben, und sich trotzdem entschuldigen. So wie ich es getan habe.

Finden Sie es nicht ungerecht, dass dieselben Menschen, die Sie gekränkt haben, jetzt auch die ganze Erklärungsarbeit leisten mussten?

Natürlich. Es lässt sich nicht vergleichen, aber: Wie oft muss ich selbst erklären, dass in Thüringen nicht nur Neonazis leben. Das steht mir bis hier, ich kenne diese Mischung aus Wut und Müdigkeit also sehr gut. Ich habe aber vor allem mit Aktivisten gesprochen, die sich genau diese Aufklärungsarbeit auf die Fahnen schreiben. Vielleicht kann ich das in Zukunft übernehmen.

Wie meinen Sie das?

Ich habe einfach gemerkt, dass es mir plötzlich leichter fällt, über das Thema Rassismus zu sprechen. Vorher war ich dabei sehr unsicher, jetzt könnte ich mir vorstellen, selbst mit anderen über die Problematik zu sprechen. Dann müssen es weniger Betroffene tun.

*Anmerkung: Wir verwenden in diesem Beitrag die von Amnesty International vorgeschlagene Großschreibung von „Schwarze Menschen“ um zu verdeutlichen, „dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle ’Eigenschaft’, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist“.

Von Josa Mania-Schlegel