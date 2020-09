Der neuentwickelte Luftumwälzer „Virusfrei 1200“ der Altenburger Firma Schulz und Berger wird aktuell am Friedrichgymnasium getestet. Am Donnerstag werden in der Skatstadt die ersten Ergebnisse aus dem Einsatz in der Praxis vorgestellt. Bereits im Vorfeld zeigen sich Vor-, aber auch Nachteile.