Altkanzler Schröder in Grimma – was er heute über die Stadt sagt

Die Bilder haben sich eingeprägt. In lindgrüner Regenjacke und schwarzen Gummistiefeln stapft SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder im August 2002, begleitet von einem dichten Pulk, mit entsetztem Blick durch das von der Mulde zerstörte Grimma. Am Dienstag schaut sich der jetzt 76-jährige Altkanzler die wieder aufgebaute Stadt an – wie vor 18 Jahren an der Seite von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Die Begegnung ist natürlich nicht zufällig. Das ZDF dreht zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit eine Reportage unter dem Titel „EINLAND – was uns zusammenhält“. Sie wird am 3. Oktober um 19.30 Uhr ausgestrahlt.

Entsetzter Blick: Kanzler Gerhard Schröder 2002 im zerstörten Grimma. Quelle: LVZ

Grimmas OB zeigt dem Altkanzler die sanierte Stadt

Den gesamten Dienstag Vormittag wird in Grimma gedreht. Dieses Mal kommt Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler zwei rot-grüner Koalitionen war und dessen Name für die Agenda 2010 steht, in feinem Zwirn. Nur die Farben der Krawatte erinnern an den Gummimantel von damals. Berger zeigt dem SPD-Politiker die sanierte Stadt und die 2019 fertig gestellte Flutschutzanlage. An der Roggenmühle, die aus Ruinen gerade in alter Schönheit entsteht, weist Berger auf einen Strich weit über den Köpfen: Hier stand 2002 der Pegel der Mulde. Die Roggenmühle sei das letzte Gebäude, das wieder aufzubauen ist. „Dann ist alles neu“, sagt Berger. „Das wollten ich Ihnen gern zeigen.“

Zur Galerie Altkanzler Gerhard Schröder traf am 1. September 2020 in Grimma wieder mit Oberbürgermeister Matthias Berger zusammen – wie schon vor 18 Jahren in der von der Flut zerstörten Stadt und vor 17 Jahren nach der ersten Sanierungsphase.

Das Flutjahr 2002 prägte einen Teil von Schröders Amtszeit. „ Grimma war für mich ein Ort, an dem das Ausmaß der Katastrophe sichtbar wurde“, antwortet er auf die LVZ-Frage, warum er in jenen dramatischen August-Tagen an die Mulde eilte. „Die Straßen waren voller Schlamm und die Menschen unglaublich besorgt, wie es weitergehen soll.“ Das werde ihm ebenso in Erinnerung bleiben wie der „ungeheure Wille der Menschen, sich nicht unterkriegen zu lassen“, und die Solidarität für die Flutgebiete aus allen Teilen Deutschlands.

Schröder : Emotionales Zusammenwachsen

„Es war das erste wirklich emotionale Zusammenwachsen nach der Wende zwischen Ost und West“, betont der 76-jährige Politiker am Fuße der Grimmaer Roggenmühle stehend. Selbstredend erinnert der Altkanzler daran, wie er damals seinen Finanzminister Hans Eichel ( SPD) zur Schaffung eines Fonds für den Wiederaufbau ermunterte. „Das waren sieben bis acht Milliarden.“ Wenn er jetzt hier stehe, wisse er, damals nicht alles falsch gemacht zu haben.

Berlin , Hannover , Seoul : SPD-Politiker hat drei Wohnorte

Grimma sei eine hübsche Stadt, bilanziert Schröder nach seinem Rundgang. Die Selbsthilfe nach der Flut, aber auch die Hilfe von Außen hätten aus Grimma eine „unglaublich lebenswerte Stadt“ gemacht. „Mann kann sich hier einfach nur wohl fühlen.“ Schröder lobt auch die Flutmauer in höchsten Tönen. Sie sei ein technisches Meisterstück und mit ihrer Einpassung in die Baulichkeiten der Stadt ein architektonisches Wunderwerk.

Bei der Einweihung der Grimmaer Flutschutz-Anlage. Quelle: Frank Schmidt

Ob er denn da nicht in Grimma wohnen wolle, scherzt die LVZ. „Schauen Sie, ich wohne in Berlin, in Hannover und jetzt auch noch im 11.000 Kilometer entfernten Seoul. Noch eine Möglichkeit gibt es bedauerlicher Weise nicht“, so der launig aufgelegte SPD-Mann, der seit 2018 mit der Koreanerin Schröder-Kim So-yeon verheiratet ist.

Berger : Kanzler-Besuch brachte mediale Aufmerksamkeit

Mit dem Altkanzler an der Seite hat auch Grimmas Oberbürgermeister Berger die bewegenden Bilder von 2002 vor den Augen. Dass Schröder damals nach Grimma gekommen sei, „will ich ausdrücklich positiv bewerten“. Das habe eine „unglaublich mediale Aufmerksamkeit gebracht und in deren Folge viel Geld und Unterstützung“. Berger erinnert daran, dass sogar Kehrmaschinen vom Frankfurter Flughafen anrollten. Die Hilfe sei nicht hoch genug zu würdigen.

Berger : Unter DDR-Bedingungen keine Chance für Grimma

Nach der Flut sei „ Deutschland ein Stück weit zusammen gewachsen“, konstatiert auch Grimmas Rathauschef. Und er will eines ganz klar sagen: „Unter den Bedingungen der DDR hätten wir rein wirtschaftliche nicht die Chance bekommen, die Stadt zweimal innerhalb von zehn Jahren neu aufzubauen. Die Wiedervereinigung,“ so Berger, „ist für Grimma was ganz Tolles.“

Die Begegnung der zwei Männer in Grimma wird Bestandteil der ZDF-Sendung am 3. Oktober. „Wir fahren an Orte, die für uns in Ost wie West wichtig waren und sind. Weil sie zusammengeführt oder auch entzweit haben“, so ZDF-Studioleiter Peter Kunz. Während der Flut sei das Land solidarisch zusammen gerückt – „so wurde auch Grimma gerettet“.

