Freiheit, Sicherheit und explodierende Energiepreise können nur gemeinsam angegangen werden, meint der Leipziger Felix Ekardt. Der Professor für Nachhaltigkeit und ehemalige Leipziger Oberbürgermeisterkandidat der Grünen formuliert mutige Lösungsvorschläge. Die LVZ sprach mit ihm.

Frage: Russland will kein Öl und Erdgas mehr an Staaten liefern, die wegen des Krieges in der Ukraine Sanktionen gegen den Aggressor Russland verfügt haben. Dazu gehört auch Deutschland. Können wir ohne die Energielieferungen aus Russland klarkommen – oder bleiben bald die Wohnungen kalt?

Im LVZ-Interview Nachhaltigkeitsforscher Felix Ekardt (49). Quelle: Dirk Knofe

Antwort: Wir dürfen den Krieg nicht weiter mitfinanzieren. Freiheit, Sicherheit und Klimaschutz verlangen null fossile Brennstoffe zeitnah. Einfach das Gas woanders kaufen, funktioniert nicht. Dann bleiben die Preise am Weltmarkt hoch, und Putin verdient weiter.

Ist Atomenergie die Lösung?

Nein, auch Uran kommt zu zwei Dritteln aus Russland und seinem Vasallenstaat Kasachstan.

Was muss getan werden, um den Schaden zu minimieren?

Wir brauchen in der EU einen drastisch beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien.

Also noch mehr Windräder, die sich nicht drehen, wenn kein Wind ist? Noch mehr Solar-Paneele, die keinen Strom liefern, wenn die Sonne nicht scheint?

Wir brauchen natürlich auch mehr Energiespeicher, mehr Energieeffizienz und mehr Energiesparen.

Sie wollen, dass die Leute super-teure Energiespeicher kaufen und Abends frierend im Wohnzimmer sitzen?

Gesellschaftlich super-teuer sind vor allem die fossilen Brennstoffe, wenn man ihre Folgekosten wie Klimawandel, Krieg und Krebserkrankungen betrachtet. Der Ukrainekrieg wird nicht Putins letzter Krieg gewesen sein, wenn wir ihn finanziell jetzt nicht trocken legen. Ist uns die mollig warme Wohnung so wichtig, dass wir bereit sind, dafür die 25. Provinz eines neuen Großrussischen Reichs zu werden?

Theoretisch könnten wir auch unsere heimische Braunkohle stärker nutzen. Die kommt ja nicht von Putin.

Trotzdem halten wir damit die Preise für fossile Brennstoffe hoch, und die weltweit verbindlichen Klimaziele verfehlen wir dann auch. Die Preise für fossile Brennstoffe werden weiter explodieren. Autofahren mit erneuerbaren Strom wird absehbar deutlich billiger.

Zur Person: Felix Ekardt Der Leipziger Felix Ekardt, Jahrgang 1972, Jurist, Soziologe und Philosoph, ist Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin sowie Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock und Mitglied des Leibniz-Wissenschaftscampus Phosphorforschung Rostock. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Bedingungen sozialen Wandels sowie Politik, Recht und Ethik der Nachhaltigkeit, was auch Verfassungsfragen liberal-demokratischer Ordnungen einschließt. Ekardt ist mit regelmäßigen Beiträgen in Radio, Fernsehen und überregionalen Tageszeitungen vertreten. Er ist Politikberater zur Energie- und Klimawende und allgemein zu Nachhaltigkeitsthemen auf EU-, Bundes- und Landesebene, zudem Mitglied in zahlreichen Kommissionen . Im Ehrenamt ist er Landesvorsitzender des BUND Sachsen.

Leipzig setzt bei seiner Strom- und Fernwärmeerzeugung auf Gas. Das nagelneue Gas-Heizkraftwerk, das am Jahresende in Betrieb gehen soll, wird mit Gas betrieben und kann auf Wasserstoff umgerüstet werden. War das eine Fehlinvestition?

Tendenziell ist Gas eine Fehlinvestition, teilweise kann aber Wasserstoff eine Lösung sein. Oder in Gas umgewandelte Wind- und Solarenergie.

In wie vielen Jahrzehnten denn?

In Gas umgewandelte Windenergie gibt es heute schon – und sie wird immer billiger. Wasserstoff ist heute noch teurer. Aber mit der Preisexplosion der fossilen Brennstoffe werden sich die Gewichte völlig verschieben.

Viele Leipziger Hauseigentümer haben nach der Wende ihre Häuser mit neuen Heizungssystemen – also vor allem Gas und Öl – ausgestattet. Die Technik ist jetzt in der Regel verschlissen und muss erneuert werden. Wie sollen sich Besitzer von Ein- und Mehrfamilienhäusern verhalten?

Mehr Energieeffizienz und Energiesparen sind jetzt sofort möglich – und die Stromspeicher werden immer besser und billiger.

Die neue Bundesregierung will den Einbau von neuen Gas-Thermen ab 2025 verbieten. Auch wer jetzt noch schnell handeln will, soll keine Gasheizungen mehr kaufen, heißt es aus Berlin. Stattdessen werden Wärmepumpen empfohlen, die aber extrem teuer sind und in den meisten älteren Häuser gar nicht effizient arbeiten. Was raten Sie den Betroffenen?

Man braucht eine Kombination aus anderen Energiequellen, Energiesparen und Wärmedämmung – angepasst an die jeweilige Immobilie.

Und wer soll das bezahlen?

Wir alle, sonst finanzieren wir Putins Krieg und bezahlen am Ende mit unserer eigenen Freiheit und drastischen Klimawandel-Folgen.

Sind Fördermittel die Lösung?

Auch die Fördermittel bezahlen wir selber über unsere Steuern. Wir sollten aufhören, uns zu belügen.

Die Mobilität in Deutschland gerät erheblich unter Druck. Einige Autofahrer rechnen bereits mit Preisen von drei Euro je Liter Superbenzin oder Diesel. Was sollte geschehen?

Die Auflösung von Bundesölreserven bringt nichts. Die brauchen wir doch vielleicht im nächsten Winter. Die fossilen Brennstoffe werden immer teurer, wir brauchen mehr erneuerbare Energien.

Wie wird die Preisentwicklung aus Ihrer Sicht verlaufen?

Alle haben Panik, dass Putin den Hahn zudreht. Allein das schon treibt die Preise immer weiter noch oben.

Es werden Rufe laut, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anzubieten. Was halten Sie davon?

Eine gute Idee. Der ÖPNV ist allerdings schon heute billiger als Autofahren.

Viele Pendler stöhnen unter den immer höheren Treibstoffpreisen. Was halten Sie davon, die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken?

Damit halten wir die Nachfrage hoch und fördern Putin weiter.

Greenpeace fordert, die Höchstgeschwindigkeiten innerorts auf 30 Stundenkilometer herabzusetzen und außerorts nur noch 80 Stundenkilometer zuzulassen ...

Das ist eher Symbolpolitik – von beiden Seiten. Und es bringt relativ wenig.

Wie sollte die akute Hilfe für Menschen aussehen, die durch die Preisentwicklungen unter Druck oder in die Privatinsolvenz geraten?

Der Staat kann das nicht auffangen. Siehe oben.

Aber unbezahlbare Lebensmittel sind ein Politikum.

Eine tierische Kalorie benötigt sieben pflanzliche Kalorien. Deshalb sollten wir mehr pflanzliche Nahrung essen. Den Weizen direkt zu essen ist billiger, als daraus ein Bruchteil tierischer Kalorien zu erzeugen.

Von Interview: Andreas Tappert