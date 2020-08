Die LVZ hat getestet und vergibt für jede Kategorie null bis fünf Sterne:

Die Wasserqualität

Das Wasser ist sauber und klar. Der Landkreis beprobe den See regelmäßig, erklärt Sprecherin Brigitte Laux. Der See sei „mikrobiologisch in Ordnung“, erklärt sie, und „auch die Hilfsparameter wie PH-Wert und Temperatur“ seien bisher „unauffällig“. Dafür gibt es solide vier Sterne.

Der Strand

Er ist einer der ältesten Seen in der Leipziger Neuseenlandschaft. Dennoch machen die beiden Strände des Haselbacher Sees einen jugendlich frischen Eindruck. Kein Kieselboden oder Algen erschweren den Einstieg ins kühle Nass. Stattdessen lädt heller und weicher Sand mit nur wenigen Steinchen zum planschen ein. An dem zum Großteil naturbelassenem See gibt es zwei Strände: den Nordstrand bei Ramsdorf und den an der Grenze zu Thüringen liegende Weststrand bei Wildenhain. Nur an diesen Stränden sei das Baden gestattet, betont der Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig, Friedrich Richter. Der Verband ist Eigentümer des Sees. Alle anderen Ufer seien den Anglern vorbehalten oder Naturschutzgebiete. Vier Sterne.

Imbiss und Verpflegung

Auch wenn der See nur in zwei Bereichen der Öffentlichkeit zum Baden zu Verfügung steht, ist für Essen und Trinken gesorgt. Am Westrand steht der Imbiss „Tommy’s Hütte“, in dem Nicole Knorr und ihre Familie hausgemachte Leckereien anbietet. Herzhaftes wie Currywurst, Chicken Nuggets oder Nudelsalat findet sich ebenso auf der Speisekarte wie Süßes, etwa Quarkkeilchen, Eis am Stiel oder Eisschokolade. „Tommy’s Hütte“ ist im Sommer Donnerstag bis Dienstag geöffnet, am Wochenende bis 19 Uhr. Dieser eine Imbiss verköstigt alle Seebesucher, dafür gibt es gute drei Sterne.

Müllentsorgung

An den beiden Stränden des Sees gibt es jede paar Meter Müllcontainer, nicht aber in den naturbelassenen Bereichen. Vier Sterne.

Erreichbarkeit

An beiden Stränden gibt es kostenfrei Parkplätze direkt am Strand. Ein teilweise asphaltierter Weg führt einmal um den See und kann mit dem Fahrrad befahren werden. Mit der S-Bahn kann man auch anreisen. Von der Haltestelle Regis-Breitingen sind es circa zwei Kilometer zum Wasser. Zu Fuß braucht man dafür 20 Minuten mit dem Rad 10 Minuten. Zum Weststrand kommt man auch bequem mit der Buslinie 258. Diese fährt von Borna nach Wildenhain. Für die gute Anbindung trotz ländlicher Gegend gibt es fünf Sterne.

Kinderfreundlichkeit

Der Haselbacher See kann mit Fug und Recht kinderfreundlich genannt werden. Zum einen ist der Einstieg ins Wasser flach und weich, zum anderen gibt es viel zu entdecken. Am Weststrand steht ein großer Spielplatz mit einem Klettergerüst in Form eines Piratenschiffs. Dort befinden sich außerdem auch öffentliche Toiletten. Der Verein „Aqua Fun Wintersdorf“ hat neben dem Strand auch sein Vereinsgelände, wo vor allem Kinder Schwimmen und später etwa Segeln lernen können. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im Verein.

Am Nordstrand gibt es viele Bäume, die Schatten spenden. Ein Lehrpfad informiert über die heimischen Tiere und demnächst soll auch dort eine Trockentoilette die mobile Toilettenhäuschen (Dixi-Klos) ersetzen, so der Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig, Friedrich Richter. Auch ein Volleyballplatz wurde errichtet, dieser hat seine besten Zeiten aber leider hinter sich. Ein Surfverein hat sich neben dem Nordstrand eingemietet, doch Surfunterricht bietet auch er nur Vereinsmitgliedern an. Wer also spontan mit den Kind übers Wasser schippern möchte, muss sich selbst ein Boot oder Surfbrett mitbringen. Vier Sterne.

Wasserrettung vor Ort

Am Haselbacher gibt es keinen Bademeister. Da Schilder immerhin auf das „Baden auf eigene Gefahr“ hinweisen gibt es einen Stern.

Fazit

Von insgesamt 35 möglichen Sternen vergibt die LVZ im Praxistest insgesamt unglaubliche 25 Sterne. Auch wenn der Seen nur zwei Strände hat, so ist doch zu spüren, dass diese mit Liebe zum Detail gestaltet wurden. Auch der saubere Strand, der Sandboden und der Wald bis an das Ufer heran machen den Haselbacher See zu einem einzigartigen Schmuckstück. Dass der See im ländlichen Raum liegt, kommt der friedlichen Atmosphäre zugute.