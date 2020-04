Am Ostersonntag sitzt Oma via Skype mit am Mittagstisch

Landkreis Leipzig

„Wir sind zu Ostern sonst immer alle zusammen mit Omas und Opas und der Familie meines Bruders“, sagt Franziska Lück aus Trebsen. Die Kinder suchen ihre Osternester, alle verbringen gemeinsam den Nachmittag und abends wird gegrillt. Nur dieses Jahr ist es anders. Die Corona-Ausgangsbeschränkungen verhindern das beliebte Familienfest – bei den Lücks und den vielen, vielen anderen Familien.

„Klar ist das traurig“, meint die Mutter von zwei Kindern. Weil alle berufstätig sind, gebe es ohnehin so wenig gemeinsame Zeit, das sei an Ostern ja so schön. Diesmal werden sie nur zu viert sein – und den Großeltern Fotos schicken von der Ostereier-Suche der Kinder.

Wichtig zu sehen – wenn auch nur über den Bildschirm

Jessica Böttcher-Ebers denkt über eine Video-Live-Schaltung zu Oma und Opa sowie zu den Geschwistern nach, „damit wir wenigstens einmal gemeinsam am Tisch sitzen“. Ihre Familie lebt in Prießnitz bei Frohburg – und normalerweise feiern Ostern 16 große und kleine Leute gemeinsam im Garten.

Doch diesmal ist die Kernfamilie zu viert und es wird auch keinen Festgottesdienst in der Kirche geben. Ihre beiden Kinder seien jetzt schon traurig, dass sie ihre Großeltern die ganze Zeit nicht besuchen können. Die modernen Medien können helfen, dies etwas zu erleichtern. „Ich finde es wichtig, dass man sich zumindest auf diese Weise sieht“, meint die Prießnitzerin.

Ein virtueller Tisch mit 16 Leuten?

Sie ist Archäologin und arbeitet an der Uni Leipzig, derzeit im Home-Office. Ihre Kinder spielen inzwischen Brettspiele via Skype mit anderen Steppkes, „das dauert zwar dann bisschen länger, aber naja“. Auch mit Oma und Opa reden sie auf diese Weise regelmäßig. Ob das auch mit 16 Leuten an einem virtuellen Tisch funktioniert? „Wir basteln noch an der Idee“, sagt Jessica Böttcher-Ebers.

An den Feiertagen trifft sich ihre Familie normalerweise auch mit vielen Freunden, „das fällt dieses Jahr alles flach, wir werden das sehr vermissen“.

Jessica Böttcher-Ebers überlegt, wie sich die neuen Medien bei diesem Osterfest sinnvoll einsetzen lassen. Sie steht hier in der Bohlenstube des Bauernrathauses in Prießnitz, das ihr Verein retten will. Quelle: Claudia Carell

Zwei Kinder, acht Enkel und drei Urenkel kommen sonst zu Familie Kurth nach Kitzen bei Pegau in den großen Ostergarten. „Diesmal sind mein Mann und ich zu zweit. Das wird sehr traurig“, sagt die 69-jährige Doris Kurth. „Aber wir halten uns an die Anordnung.“ Es sei zwar schwer, jedoch vernünftig.

Schlimm sei es für ihre 93-jährige Schwiegermutter im Pflegeheim, „da dürfen wir ja nicht mehr hin“. Sonst besucht das Paar die alte Dame regelmäßig – mit Pudel Princess. „Meine Schwiegermutter liebt unseren Hund so sehr, nimmt ihn immer gleich auf den Schoß und knuddelt ihn“, erzählt Doris Kurth.

Der Schwiegermutter am Pflegeheim-Fenster zuwinken

Das geht nun alles seit Mitte März nicht mehr. „Für die alten Leutchen ist das ganz, ganz traurig“, meint sie. Jeden Tag um 14 Uhr ruft sie die alte Dame an, „sie sitzt dann schon am Telefon und wartet“. Am Ostersonntag hat sie mit ihr vereinbart, dass sie und ihr Mann 14 Uhr mit dem Auto vorm Pflegeheim stehen und hupen. „Sie soll das Fenster aufmachen und dann winken wir uns zu.“

Die treuen RB-Fans Doris und Rainer Kurth aus Kitzen können diesmal ihre Kinder, Enkel und Urenkel nicht zum Fest sehen – und auch die Schwiegermutter im Heim nicht besuchen. Quelle: privat

„Das wird sehr speziell dieses Jahr“, sagt Birgit Kükelhan aus Großstolpen bei Groitzsch. Neben dem Familienfest wird ihr auch die Dorfgemeinschaft fehlen, „wir machen sonst so viel zusammen“. Osterfeuer, Freunde kommen zu Besuch – alles abgesagt. Ihre schwerstbehinderte Tochter Jessica gehört zur Risikogruppe, was das Corona-Virus betrifft, „wir müssen aufpassen“.

Großstolpener schmückten noch den Osterbaum

Kurz vor all den Einschränkungen schmückten die Großstolpener jedoch wie jedes Jahr ihren Osterbaum am Dorfplatz mit Hunderten bunter Eier. Dies war wieder ein geselliges Ereignis – mit Roster, Sekt und Spaß. Die besondere Tradition hat sich herum gesprochen: Sogar aus Chemnitz und Bayern kommen Pakete mit bemalten Eiern.

Die Dorfgemeinschaft halte trotzdem zusammen – wenn auch mit Abstand. „Wir motivieren uns per Telefon und WhatsApp. Hauptsache, es bleiben alle gesund und munter“, sagt Birgit Kükelhan. Auch werde überlegt, das entfallene Osterfeuer und Maibaumsetzen in einem Dorf-Sommerfest nachzuholen.

Mehrgenerationen-Häuser haben in diesen Tagen einen riesigen Vorteil, zum Beispiel Familie Günther in Pegau. Großeltern, Kinder und Enkel wohnen hier an einem Fleck. Also kann die große Kernfamilie auch zusammen feiern. „Das einzige, was dieses Jahr anders ist: Wir Erwachsenen schenken uns nichts“, sagt Francis Günther-Köhler. Grund sind die geschlossenen Geschäfte.

Ihre Heimatstadt Pegau gehört zu den wenigen Orten des Landkreises Leipzig, wo es bislang keinen Corona-Fall gibt und auch niemand in Quarantäne ist. „Corona ist zwar in aller Munde, aber es fühlt sich so weit weg an“, sagt die junge Frau. Beim Familienfest Ostern sei der Abstand besonders hart: „Alle Omis wollen doch ihre Enkel sehen. Da schmerzt das Herz.“

Von Claudia Carell