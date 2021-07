Amazon eröffnet neues Logistikzentrum in Gera

Gera

Nördlich von Gera nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt baut der Versandhändler Amazon gerade ein neues Logistikzentrum. In dem Komplex, der im Spätsommer seinen Betrieb aufnehmen soll, sollen auf einer Fläche von acht Fußballfeldern 16 bis 18 Millionen kleinere Artikel über drei Etagen eingelagert und an Verteilzentren ausgeliefert werden. Geplant ist die Entstehung über 1000 neuer Arbeitsplätze im ersten Jahr, was Amazon zum größten Arbeitgeber der Stadt machen würde.

Größter Arbeitgeber der Stadt

„Mir fallen wenige ein, die hier so viel investiert haben und die hier so viele Arbeitsplätze auf einen Schlag geschaffen haben“, sagt Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Ungelegen kommt das der Stadt bestimmt nicht, denn mit acht Prozent gibt es dort momentan die höchste Arbeitslosenquote Thüringens. Arbeitsplätze für ungelernte Kräfte werden also dringend gebraucht, erklärt der Leiter der örtlichen Arbeitsagentur, Stefan Scholz.

Und die sucht der Versandriese auch, neben ebenfalls gewünschten Fachkräften – rund 250 Arbeitslose hätten bereist einen Vertrag bei Amazon unterschrieben. Einstiegslohn sind zwölf Euro pro Stunde.

Gewerkschaft Verdi äußert Kritik

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So ist die Gewerkschaft Verdi der Meinung, das Einstiegsgehalt sei zu niedrig. Der Tariflohn für gleichwertige Beschäftigung liege bei 12,83 Euro, sagt der Einzelhandelsexperte der Gewerkschaft Jörg Lauenroth-Mago. Das größte Problem jedoch sei, „dass sich Amazon völlig verweigert, fair über Arbeitsbedingungen zu sprechen“. Stattdessen würden Löhne diktiert.

Amazon widerspricht den Vorwürfen

Amazon selbst wehrt sich gegen die Vorwürfe: Die Löhne seien angemessen, die Beschäftigten erhielten zudem zahlreiche Zusatzleistungen. Nicht nur würden Spezialisten ohnehin mehr Gehalt kriegen, auch sei für kommendes Jahr ein Einstiegsgehalt von 12,50 Euro vorgesehen.

Für die Region rund um Gera gibt Arbeitsagentur-Chef Scholz außerdem zu bedenken: „Die Bezahlung liegt weit über Ortsdurchschnitt“. Die Löhne bei Amazon seien außerdem weit genug entfernt vom Mindestlohn. Gerade für die Stellen für Hilfsarbeiten habe es viele Interessenten gegeben - auch, weil Amazon ein stabiles Schichtsystem statt Wechselschichten anbiete.

Von Tobias Wagner