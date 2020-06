„Amazonier“ machen mobil – Autokorso legt Leipzigs Innenstadt lahm

Leipzig

Hunderte Amazon-Mitarbeiter haben bei ihrem am Sonntag begonnenen Streik mobil gemacht und sind am Dienstag mit einem Autokorso durch Leipzig gefahren. Die rund 80 mit Fahnen und Transparenten geschmückten PKW, die von Polizeifahrzeugen eskortiert wurden, brachten es mit dem gebotenen Sicherheitsabstand auf einen Kilometer Länge. Das sorgte zeitweise für Verkehrschaos.

Maximale Aufmerksamkeit für Streikanliegen

„Diese Streikaktion ist sehr gut gelaufen – wir haben den Innenstadtring ziemlich lahmgelegt“, sagte Verdi-Streikleiter Ronny Streich. Damit sei wesentlich mehr Aufmerksamkeit erzeugt worden als mit einer Aktion am Werksgelände im Nordosten der Großstadt. „Außerdem konnten wir die vielen pandemiebedingten Auflagen für Streikende im Auto mühelos erfüllen“, nennt er noch einen nützlichen Nebeneffekt. Nach Streichs Wahrnehmung sei die Aktion von den meisten Passanten und Autofahrern respektiert worden. „Nur der ein oder andere Taxifahrer wurde ungeduldig“, beschreibt der Verdi-Referatsleiter Handel. „Die meisten mussten nur kurz innehalten. Die Amazonier warten dagegen schon seit sieben Jahren auf einen Tarifvertrag, der anständige Arbeitsbedingungen und Löhne garantiert“, sagte der Gewerkschafter.

Tarifvertrag als Ziel

Die Belegschaft sei kampfeslustig und aktionsfreudig, resümierte der Streikleiter: „Wir werden nicht aufgeben! Jetzt muss sich endlich auch Amazon bewegen.“ Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik bei Amazon für einen Tarifvertrag und besseren Gesundheitsschutz aufgerufen. Mit Beginn der Nachtschicht von Sonntag auf Montag war an mehreren Standorten die Arbeit niedergelegt. Streiks hätten in Bad Hersfeld und Koblenz, in Rheinberg und Werne sowie in Leipzig, die am Dienstag fortgesetzt wurden, teilte die Gewerkschaft mit.

Laut Verdi beteiligten sich rund 2000 Mitarbeiter am Streik. Man merke, dass sich bei den Beschäftigten Ärger angestaut habe. Verdi fordert den Abschluss eines Tarifvertrags, um den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Beschäftigten abzusichern. Zudem verlangt Verdi in dem seit über sieben Jahren andauernden Tarifkonflikt mit dem Online-Händler die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels.

Amazon betonte dagegen, die Mitarbeiter erhielten bereits „Löhne am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten gezahlt wird“ und hätten ein „sicheres Arbeitsumfeld“.

Dem Unternehmen zufolge gibt es unter anderem eine Maskenpflicht an allen Standorten, zudem habe man Temperaturkontrollen und gestaffelte Schicht- und Pausenzeiten eingeführt sowie die Reinigung verstärkt. Bundesweit hat Amazon 13 Logistikstandorte mit rund 13 000 Festangestellten.

Von Winfried Mahr