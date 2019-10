Halle (Saale)

Nachdem 57 von 157 Wahlbezirken bei der Oberbürgermeisterstichwahl in Halle ausgezählt worden sind, liegt Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) mit rund 64 Prozent deutlich vorne. Sein Konkurrent Hendrik Lange (Linke), der von seiner eigenen Partei sowie von SPD und Grünen unterstützt wird, kam demnach auf knapp 36 Prozent, wie am Sonntagabend im Stadthaus mitgeteilt wurde.

Bei der Stichwahl entscheidet sich, wer voraussichtlich die nächsten sieben Jahre den Posten des Verwaltungschefs in Sachsen-Anhalts größter Stadt ausübt. Seine Amtszeit beginnt offiziell am 1. Dezember. Deswegen sei der Stichwahltermin an diesem Sonntag auch der letztmögliche gewesen, sagte Wahlleiter Egbert Geier. Denn der Gewinner der Wahl müsse aufgrund gesetzlicher Regelungen mindestens einen Monat vor Amtsantritt feststehen.

In der ersten Runde der OB-Wahl vor zwei Wochen hatte Wiegand rund 44 Prozent der Stimmen bekommen. Sein Herausforderer Lange landete mit rund 25 Prozent auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt vom Andreas Silbersack ( FDP), dem gemeinsamen Kandidaten von CDU und Liberalen.

Von LVZ