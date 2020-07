An der B 87 in Mockrehna wird ab Montag gebaut

Mockrehna

Am Montag startet die Straßensanierung der B 87 in Mockrehna in Richtung Doberschütz auf einer Länge von 2,3 Kilometern. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, sollen die Arbeiten in mehreren Abschnitten zwischen der Einmündung der Garten- und Landschaftselemente Trennert (ehemals „TAF“) bis zur Zufahrt zur Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna erfolgen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für Oktober geplant.

Los geht es an mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung

Im ersten Teilabschnitt, der voraussichtlich in der 30. Kalenderwoche abgeschlossen werden soll, wird der Bereich von der Einmündung zur ehemaligen TAF bis einschließlich der Einmündung Am Stich erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs durch eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung.

Anzeige

Vollsperrung beim nächsten Bauabschnitt

Anschließend erfolgt die Erneuerung der Fahrbahn in der Ortslage Mockrehna in weiteren Bauabschnitten, für die eine Vollsperrung der B 87 notwendig wird. Für die Einkaufsmärkte Penny, Netto und Ihr Kaufmann werden provisorische Zuwegungen rückwärtig hergestellt. Die innerörtlichen Verkehrsführungen wird dem Verlauf der Arbeiten angepasst.

Weitere LVZ+ Artikel

Die weiträumige Verkehrsumleitung erfolgt während der Arbeiten in Richtung Eilenburg von der B 87 auf die K 8985. Ab Süptitz wird der Verkehr auf der B 183 bis zur S 16 über Wildenhain geführt und in Mockrehna, Am Stich wieder auf die B 87 geleitet. Die Gegenrichtung wird ab Doberschütz über die K 7403 nach Strelln und auf der K 8903 zur S 20 bis Audenhain umgeleitet. Von dort wird der Verkehr weiter auf die K 8979 in Richtung Gräfendorf und schließlich wieder auf die B 87 geführt.

Asphaltdeckschicht wird erneuert

Die Baumaßnahme umfasst die Erneuerung der Asphaltdeckschicht und Asphaltbinderschicht, die Anpassung der Zufahrten im erforderlichen Umfang, sowie den Einbau einer Fußgängerinsel zwischen der Einmündung Neue Siedlung und der ersten Zufahrt der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro. Sie werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.

Von LVZ