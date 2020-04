Ende der Grippe-Welle – 50 Todesfälle in Sachsen

Leipzig

.Es gab Jahre mit mehr als 160 Toten und rund 48.000 gemeldeten Influenza-Fällen in Sachsen. Und es gab Jahre, da verlief die Grippe weit weniger schlimm. 2014/2015 starben beispielsweise 16 Sachsen nachweislich an der Grippe. Die diesjährige Saison ging zwar früher zu Ende als in den Vorjahren, besonders mild war sie aber nicht.

In der Vorwoche kamen nur 35 neue Grippefälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Dresden mitteilt. In Sachsen sind damit seit Beginn der Grippesaison im Herbst vergangenen Jahres insgesamt 20.582 Frauen und Männer an der Influenza erkrankt. 50 Sachsen starben an der Grippe.

Leipzig und Dresden haben die meisten Grippe-Erkrankten im Freistaat

Die 28 Männer und 22 Frauen waren im Alter zwischen 20 und 95 alt (Altersmedian: 81 Jahre). Alle litten laut Gesundheitsministerium in Dresden an einer Vorerkrankung. Bis auf fünf Personen waren alle nicht gegen die Grippe geimpft.

Leipzig hat mit 3074 die meisten Grippe-Fälle, gefolgt von Dresden (2575) und dem Erzgebirgskreis (2280).

Grippe-Saison endete vier Wochen früher als im Jahr 2018

Laut der Arbeitsgruppe Influenza am Robert Koch-Institut ( RKI) endete die diesjährige Grippewelle in der 12. Kalenderwoche und damit zwei Wochen früher als die letzte. Die Grippe-Welle 2018 dauerte sogar vier Wochen länger. Der wahrscheinliche Grund dafür seien die geltenden Corona-Regeln.

Sowohl Grippe als auch Covid-19 werden von Viren verursacht. In beiden Fällen handelt es sich um Atemwegserkrankungen, deren Verlauf sehr unterschiedlich sein kann. Gemein ist beiden Erregern, dass sie vorwiegend über Tröpfcheninfektion sowie durch direkten Kontakt übertragen werden. Bisher gibt es allerdings keinen Impfstoff gegen Covid-19. Zudem gilt das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 als ansteckender.

Von Andreas Dunte