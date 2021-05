An der Schladitzer Bucht kann man jetzt Mobilheime mieten

Delitzsch

Die Projektion reiche weiter, sagt André Zwerschke. Der Marketingchef des All-On-Sea-Sportresorts in der Schladitzer Bucht geht davon aus, dass sich die Angebote im Bereich Übernachtung in den kommenden Jahren noch einmal ändern werden. Dieses Jahr hat das Unternehmen an der Rackwitzer Seite des Schladitzer Sees vor allem auf die Entwicklungen der vergangenen Pandemie-Monate reagiert. Die Nachfrage nach Ferienwohnungen und Übernachtungsmöglichkeiten sei aktuell enorm, sagt Zwerschke. Über das Pfingstwochenende sei das Resort beispielsweise ausgebucht gewesen. Trotz des durchwachsenen Wetters.

Flexibel für Veränderung

Ein Trend, zu dem sich die Nachfrage aktuell bewegt, sind voll ausgestattete Ferienhäuser. Während beispielsweise Hotels noch geschlossen bleiben müssen, erlauben die aktuellen Inzidenzwerte bereits eine Übernachtung in diesen. „Wir haben es geschafft, unsere Angebote regelkonform zu vermieten“, sagt Zwerschke. All-On-Sea reagiert auf den Boom in Form von Mobilheimen, die an Camping-Trailer erinnern. Zwei solcher transportablen Häuser stehen bereits neben den massiver errichteten Holzbauten und den fest installierten Zelten. Fünf weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Um die 50 000 Euro kostet ein Mobilheim.

Die Vorteile für das Unternehmen: Mobilheime haben die Ausstattung bereits inklusive. Dazu gehören ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinder- und ein Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche sowie ein Bad mit Dusche und WC. Nur Medien wie Strom, Wasser und Gas müssen angeschlossen werden, sagt Zwerschke. Damit seien die Kosten überschaubar. Und, die Mobilheime lassen sich bewegen. All-On-Sea kann damit auf zukünftige Entwicklungen reagieren. Die Anfragen in Richtung Gruppen- und Geschäftsreisen, aber auch Unterkünfte für Montagemitarbeiter der nahen Automobilindustrie im Norden von Leipzig nehmen beispielsweise zu, sagt der Marketingchef.

In den Mobilheimen ist Platz für ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Kinder- und ein Wohnzimmer, eine voll ausgestattete Küche sowie ein Bad mit Dusche und WC. Nur Medien wie Strom, Wasser und Gas müssen angeschlossen werden. Quelle: Wolfgang Sens

Click & Collect für Wassersportler

Auch in andere Bereiche hat der Betreiber investiert. Etwa in „Natur pur“, das Plätze für die von Sanitäranlagen unabhängigen Caravans und Wohnmobile bietet. Genau umgekehrt hat das Resort erstmalig zur Übernachtung eine Halbpension im Programm. Passend dazu wurde die Terrasse des Restaurants Levante erweitert. Bereits gut angelaufen sei die Vermietung von Surf-, Stand-Up-Paddles- und Kanumaterial unter den Regeln des Click & Collect-Systems bei den Wassersportlern, sagt André Zwerschke. Aktuell werde der Wasser-Fun-Park aufgebaut. In Kürze soll auch der Strand öffnen.

Von einer eher kleineren Neuerung schwärmt Zwerschke ganz besonders. Er habe Geocaches für die digitale Schnitzeljagd via GPS-Koordinaten in der Bucht verteilt. Drei Verstecke gibt es, sagt Zwerschke. Wo diese sind, verrät er aber nicht.

Zurückliegende Monate gingen nicht spurlos vorbei

Erschwerend für das Unternehmen ist, dass viele Vorhaben von der Entwicklung des Flughafens und den damit einhergehenden Beschränkungen aufgrund der Emissionen abhängig sind. Denn der See liegt in der Einflugschneise. Infolge des vergangenen Jahres wird das Sportresort nicht drum herum kommen, auf die Angebotspreise zu schauen, wie jedes andere Unternehmen auch. Vor allem der Wegfall des Wintergeschäfts mache sich in der Bilanz bemerkbar. Das Resort hoffe nun, dass viele Besucher in den Sommermonaten an die Schladitzer Bucht kommen.

