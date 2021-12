Andrang beim Impfen – Sachsen will Tempo weiter erhöhen

Dresden

Sachsens Impfkampagne nimmt wieder Fahrt auf – dank eines Ansturms auf Booster-, aber auch mit Blick auf die Erstimpfungen. Wie Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag mitteilte, bekamen im November 61.317 Menschen ihre erste Dosis verabreicht. Zum Vergleich: Im Oktober seien es 46.533 gewesen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im September, als die Impfzentren teilweise noch geöffnet hatten, erhielten laut Robert-Koch-Institut über 100.000 Menschen in Sachsen ihre erste Impfung; im April – dem bisherigen Spitzenmonat in Sachsen – gar rund 600.000.

Den jüngsten Anstieg wertet Köpping dennoch als Erfolg: „Das ist uns wichtig, weil doch viele noch abgewartet und gesagt haben ,wird schon nicht so schlimm werden’. Oder sie hatten andere Vorbehalte, was das Impfen betrifft.“ Es brauche nun die „Allianz des Impfens“.

Mittlerweile seien in Sachsen circa 60,8 Prozent der Bevölkerung erst- und 58,3 Prozent vollständig geimpft. Der Freistaat liegt damit aber weiterhin deutlich unter den Bundesquoten (71,6 Prozent/68,7 Prozent). Besonders hoch war laut Köpping zuletzt der Andrang auf die so genannten Booster-Impfungen. Bisher hätten 438.043 Personen eine Auffrischung erhalten – bei den über 60-Jährigen liege die Quote somit bei 21,2 Prozent.

Appell an niedergelassene Ärzte

Jene Gruppe und Menschen mit Vorerkrankungen forderte Köpping noch einmal ausdrücklich auf, sich um ihre Booster-Impfungen zu kümmern, auch wenn dies aktuell immer wieder mit Wartezeit verbunden sei. Dabei nahm sie vor allem die niedergelassenen Ärzte weiter in die Pflicht: Dass die Zahl der impfenden Praxen in Sachsen zuletzt auf 2497 gestiegen ist, spiegele sich auch in der Summe der verimpften Dosen wider.

Die gesteckte Ziel-Quote von 100.000 pro Woche sei von den niedergelassenen Ärzten zuletzt mit 138.000 Impfungen überschritten worden. 37.700 Dosen wurden demnach allein am Mittwoch in sächsischen Praxen verabreicht. Dennoch formulierte Köpping einen klaren Appell an die Ärzte, die sich im Moment nicht an der Kampagne beteiligen: „Wir können noch mehr gebrauchen.“

Neben organisatorischer Unterstützung für die Praxen, in denen bereits jetzt teilweise an der Belastungsgrenze gearbeitet werde, kündigte Köpping auch eine weitere Aufstockung der staatlichen Impfkapazitäten an. Die Impfstationen sollen ausgebaut, ihre Öffnungszeiten ausgeweitet werden – voraussichtlich von 8 bis 22 Uhr an sieben Tagen pro Woche. Insgesamt rund 50 Stationen seien insgesamt geplant, darunter die drei großen in Leipzig, Dresden und Chemnitz. So sollen mittelfristig wieder 20.000 Impfungen pro Tag möglich sein. Die mobilen Impfteams kämen bereits jetzt auf täglich insgesamt 9000 Impfungen.

Um künftig lange Wartezeiten zu verhindern, bringt Sachsen zudem das Onlineportal zurück an den Start. Dort sollen Impfwillige ab Freitag wieder Termine buchen können. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut insgesamt 45.282 Impfungen für den Freistaat. Dabei entfielen 4694 auf Erst-, 2257 auf Zweit- und 37.331 auf Boosterimpfungen.

