Die Bundesregierung muss endlich nachholen, was schon vor Corona dringend gewesen wäre: Ein Sofort-Programm für mehr Pflegekräfte, fordert die Linke. Und ein deutlicher Gehaltsaufschlag müsse ebenfalls her. Von der im Frühjahr versprochenen besseren Entlohnung sei kaum etwas angekommen, meint Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.

Eine Auswertung der Verdienste habe ergeben, dass in Krankenhäusern der Bruttostundenlohn innerhalb eines Jahres für Vollzeitbeschäftigte im Schnitt um 1,01 Euro gestiegen ist. „In Pflege- und Altenheimen verdienen Vollzeitbeschäftigte seitdem 86 Cent in der Stunde mehr. Für einfache Pflegekräfte gab es sogar nur 43 Cent mehr in den Krankenhäusern und 46 Cent mehr in den Alten- und Pflegeheimen.“

„ Löhne haben sich nicht spürbar verbessert“

Bartsch: „Die Bundesregierung hatte fast ein Jahr Zeit, um die Kliniken und Pflegeheime auf den Corona-Winter vorzubereiten. Beim Personal ist viel zu wenig geschehen. Die Arbeitsbedingungen sind schlechter als je zuvor und an den Löhnen hat sich nichts spürbar verbessert.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) lasse das Klinik- und Pflegepersonal „in seiner schwersten Stunde im Regen stehen“, so Bartsch. Er glaubt, dass nach der Krise noch mehr Pflegerinnen und Pfleger den Job verlassen werden.

Linken-Vorsitzender Bernd Riexinger ist ebenfalls besorgt: „Die Pflegeheime brauchen dringend mehr Personal und eine durchdachte Teststrategie. Im Moment gelingt es ja weder, die Menschen in den Heimen wirksam zu schützen, noch Besuche überall zu ermöglichen. Die Folge sind Überlastungen beim Personal und Menschen, die in Einsamkeit sterben.“

Rixinger will Pflegepersonal von Tests entlasten

Die Bundesregierung, so fordert Rixinger, müsse endlich nachholen, was schon vor Corona dringend gewesen wäre: Ein Sofort-Programm für mehr Pflegekräfte. „Das wird nur mit einem deutlichen Gehaltsaufschlag gehen. Mindestens 500 Euro müssen da drin sein. Die Gehaltssteigerungen von unter einem Euro, die die Pflegekräfte in diesem Jahr bekommen haben, sind nach dem Applaus für die Aufopferung der Pflegekräfte in der Corona-Krise viel zu wenig.“

Rixinger schlägt zudem vor, das bereits überlastete Pflegepersonal von anderen Aufgaben wie der Durchführung der Tests oder dem Einweisen und Begleiten von Besuch in den Heimen zu entlasten.

Besuchslotsen sollen in Heimen übernehmen

Die Aufgaben soll von verhältnismäßig einfach geschultem Personal übernommen werden. Die Linke schlägt dazu ein Besuchslotsen-Programm vor, in dem für die Corona-Zeit ergänzend zum Pflegepersonal Kräfte ausgebildet und eingesetzt werden. „Es gibt in Folge der Corona-Krise zahlreiche Menschen, die gerade ihre Existenz verloren haben oder ihren Beruf nicht ausüben können, aber Erfahrung im Umgang mit Menschen haben.“

Die sächsische Sprecherin der Linksfraktion für Gesundheitspolitik Susanne Schaper kritisiert die Landesregierung in Dresden. Sie habe ein halbes Jahr gebraucht, um den sächsischen Anteil am Pflegebonus zu den Beschäftigten zu erbringen. Die Auszahlung soll in diesem Monat erfolgen. Das sei ein Trauerspiel. Der verspätete Bonus honoriere nur das Engagement in der ersten Welle. Ein zweiter sei längst überfällig, so Scharper.

Verkäuferinnen verdienen im Schnitt weniger

Mehr Geld fordert die Linke auch für Mitarbeiter in Supermärkten. Laut Statistischen Bundesamt sank der durchschnittliche monatliche Bruttoverdienst von 1915 Euro im zweiten Quartal 2019 auf 1909 Euro im zweiten Quartal dieses Jahres. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei Vollzeitbeschäftigten aus. Für sie sank der durchschnittliche monatliche Bruttolohn von 3411 Euro im zweiten Quartal 2019 auf 3302 Euro im zweiten Quartal dieses Jahres. Das sind 109 Euro weniger.

„Ist das der Dank für diejenigen, die das Land am Laufen halten? Wir brauchen spürbare Lohnerhöhungen in den Supermärkten“, fordert Bartsch. „Es darf nicht sein, dass sich die Eigentümer von Aldi, Lidl, Rewe und Edeka in der Corona-Krise die Taschen voll hauen, und bei den Verkäuferinnen und Verkäufern, die täglich am Anschlag arbeiten und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, kommt nichts an.“

Bei Verdi in Mitteldeutschland heißt es, dass der Tariflohn im Einzelhandel durchaus gestiegen sei. Allerdings würden sich zunehmend Arbeitgeber aus der Tarifbindung verabschieden, was die gesunkenen Bruttoverdienste erklärt. „Wir brauchen endlich eine Tarifbindung, die für alle gilt“, fordert Jörg Lauenroth-Mago, Verdi-Bereichsleiter für den Handel.

Von Andreas Dunte