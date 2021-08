Angebot trifft Nachfrage: Noch fast 800 Ausbildungsplätze in Leipzig frei – vor allem in beliebten Berufen

Leipzig

In Leipzig sind aktuell (Stand Ende Juli) noch 797 Ausbildungsstellen unbesetzt. Damit stehen laut Agentur für Arbeit die Chancen für die noch suchenden Ausbildungsbewerberinnen und Ausbildungsbewerber recht gut. In vielen Berufen gäbe es noch freie Lehrstellen. „Ich schätze mal, dass es Ende August, wenn es neue Zahlen gibt, immer noch 500 Ausbildungsstellen plus sind“, sagt Sprecher Hermann Leistner. Und: „Wer noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat, sollte sich schnellstens bei uns melden.“

Viele wollen Verkäuferin oder Verkäufer werden

Von Vorteil ist, dass die beliebtesten Berufe der noch suchenden Jugendlichen mit den meisten noch freien Ausbildungsstellen zusammenfallen. Ganz oben stehen im Raum Leipzig beispielsweise Verkäuferinnen und Verkäufer, Kaufmann und -frau im Einzelhandel, Mechatronikerinnen und Mechatroniker sowie Fachkräfte für Lagerlogistik.

Laut Industrie und Handelskammer (IHK) zu Leipzig hat sich die Zahl der bis August abgeschlossenen Ausbildungserträge gegenüber dem Vorjahr um 111 auf 2171 erhöht und liegt damit etwa auf dem Niveau von 2019. In den rund 150 angebotenen kaufmännischen und gewerblichen Berufen gäbe es lediglich in zwei Branchen Rückgänge: Beim einstigen Traumberuf Köchin oder Koch beträgt der Einbruch ein Viertel, bei der Kauffrau oder dem Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement ist es knapp ein Sechstel weniger.

Ausbildungsmarkt robust

Konkret gesucht würden durch ausbildungsbereite Unternehmen vor allem noch Jugendliche für die Berufe Kaufmann/-frau für Büromanagement, Logistik, Bau und IT. Aber auch Spezialberufe wie beispielsweise Oberflächenbeschichterinnen und -beschichter sind noch in der IHK-Lehrstellenbörse zu finden, wo man direkt Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen kann. Keine Sorgen müsse sich dagegen die Zoo Leipzig GmbH machen, hieß es von Seiten der IHK. Dort gäbe es regelmäßig mehr Bewerber als freie Ausbildungsplätze für Tierpflegerin oder Tierpfleger.

Insgesamt sei die Lage für Auszubildende jedoch gut, die Situation am Ausbildungsmarkt robust. Das eigentliche Problem sei die Nachfrage. Deshalb werben manche Unternehmen mit Vorteilen, die auch anderen Angestellten angeboten werden – beispielsweise Unterstützung bei den Fahrtkosten zur Berufsschule. Andere stellen Technik, wie Laptops oder iPads zur Verfügung.

Elektroniker gefragt

An der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer werden derzeit noch 179 Ausbildungsplätze angeboten. Die meisten freien Plätze gibt es in den Berufen Elektroniker (27), Bäcker (20) Kraftfahrzeugmechatroniker (15) und Anlagenmechaniker (9). Sehe man sich aber im Gegenzug die bisher abgeschlossenen Ausbildungsverträge für das Ausbildungsjahr (Stand: 31.7.) an, gäbe es auch hier es eine ähnliche Reihenfolge: Kraftfahrzeugmechatroniker (165), Elektroniker (90), Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (59) - Bäcker (10).

Von Roland Herold