Angeklagter aus Wurzen verlässt Gericht als freier Mann

Leipzig/Wurzen

Der Quasi-Freispruch für den Angeklagten: Für den Vater des getöteten 17-jährigen C. war das Urteil im Namen des Volkes nicht mehr zu ertragen. Demonstrativ verließ er den Saal 230 des Landgerichtes Leipzig. Zurück blieb seine Frau, die zuvor immer wieder seine Hand hielt, zurück blieb auch der Strohhut, den sein Sohn in der Todesnacht trug und den das Ehepaar vor sich liegen hatte.

Richter Hans Weiß betonte nicht nur einmal, wie sinnlos der Tod des Jungen gewesen und wie sehr er in Gedanken bei den Hinterbliebenen sei: Doch der zum Zeitpunkt des Geschehens minderjährige C. sei, so Weiß, kein Vertreter des Ordnungsamtes, der dafür zu sorgen habe, dass die Musik leiser gedreht wird.

Resultat einer umstrittenen Kameradschaft

Stattdessen sei er zu nachtschlafender Zeit alkoholisiert und unter Einfluss von Cannabis unterwegs gewesen. Der Überfall auf die Himmeltagsfeier sei das Resultat einer umstrittenen Kameradschaft, die sich Attributen wie Männlichkeit und Stärke verschrieben habe. Der Angeklagte 22-jährige S. wurde vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen.

Staatsanwältin Katharina Thieme hatte zuvor auf Totschlag in minderschwerem Fall plädiert und beantragte fünf Jahre Freiheitsentzug. Wegen der Schüsse mit der Schreckschusspistole forderte sie darüber hinaus einen weiteren Monat Gefängnis. Richter Weiß ahndete den Verstoß gegen das Waffengesetz mit einer Geldstrafe, die zum Teil mit der bereits abgesessenen U-Haft verrechnet wird.

Staatsanwältin Thieme äußerte große Zweifel an der von der Verteidigung vertretenen Notwehr-These. Sie geht von „Tötungsvorsatz“ aus und ist davon überzeugt, dass die beiden Messerstiche nach dem eigentlichen Überfall stattfanden. Wie berichtet, fühlte sich C. von zu lauter Musik gestört. Er wollte die Feiernden zur Rede stellen und sei von ihnen verprügelt worden.

Drei Angreifer schlugen und traten zu

Über die sozialen Netzwerke organisierte er Verstärkung, die nur wenig später eintraf. Für Verteidigerin Aline Luderer ein klarer Fall: Ihr Mandant sei von mindestens drei Angreifern gleichzeitig mit Schlägen und Tritten traktiert worden. Der 22-Jährige, der unter Panikattacken und Angststörungen leide, habe Todesangst verspürt, zum Messer gegriffen und zweimal zugestochen.

Ralf H. Schröper, Anwalt der Nebenklage, sieht das ganz anders. Für ihn steht fest, dass der 22-jährige Angeklagte S. den Tod von C. billigend in Kauf nahm. Seiner Meinung nach hätten sich C. und S. im 1:1 gegenüber gestanden. Wenn S. wirklich von mindestens drei Personen geschlagen wurde – wie soll er das Taschenmesser aufgeklappt und mit voller Wucht in den Körper gerammt haben.

Polizei glaubte nicht an Notwehr

Genau wie die Staatsanwaltschaft stützt er sich auf die Ergebnisse der Rechtsmedizin, die zu Protokoll gab, dass die Schneide des Messers beim Stich in die Brust nach oben zeigte, beim Stich in die linke Schulter dagegen nach unten. Dafür habe das Messer gedreht werden müssen. Für Anwalt Schröper „abwegig und nicht plausibel“. Er forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren.

Zudem glaubt auch der Hauptsachbearbeiter der Polizei, Tino Fröhlich, nicht an Notwehr. Er berief sich dabei auf seine kriminalistische Erfahrung. Beide Stiche seien mit zehn Zentimetern annähernd gleich tief. Dagegen erneuerte die Verteidigerin von S. ihre Auffassung, dass es doch möglich sei, diese Stiche in größter Notlage zu setzen. Gegen das Urteil haben die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen.

Von Haig Latchinian